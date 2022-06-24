Процент с карт вернется в банки

Банк России не планирует продлевать после 31 августа ограничения, наложенные на размер эквайринговой комиссии. По подсчетам банкиров, по итогам четырех месяцев действия этих ограничений они недосчитаются десятков миллиардов рублей, из-за чего уже были вынуждены сократить программы лояльности. В компаниях не согласны с такой постановкой вопроса, отмечая, что ограничение комиссий должно было помочь перестройке логистики и бизнес-процессов за счет снижения издержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ограничения эквайринговых комиссий, которые для ряда типов торгово-сервисных предприятий (ТСП) с середины апреля установлены на уровне 1%, будут сняты после 31 августа. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью ТАСС. Решение связано с тем, что ЦБ не увидел «ни снижения цен, ни программ кэшбэков и лояльности» со стороны торгово-сервисных предприятий, хотя они получили часть дохода банков.

Возможность регулировать рыночные комиссии по эквайрингу Банк России получил три года назад (см. “Ъ” от 17 июля 2019 года). Тогда же различные торговые ассоциации, в частности Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), лоббировали снижение эквайринговой комиссии (см. “Ъ” от 19 марта и 17 июля 2019 года). И первый раз ограничение было введено в 2020 году в разгар пандемии коронавируса (см. “Ъ” от 29 марта 2020 года). Однако, как отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, итоги первого ограничения никто особенно не анализировал и не афишировал. «Но фактически эти ограничения — поддержка торгово-сервисных предприятий без расходования бюджетных средств за счет кредитных организаций»,— считает он.

Сразу после введения ограничений на комиссию по эквайрингу ряд банков пересмотрели программы лояльности. Как рассказал “Ъ” руководитель департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа-банка Алексей Киричек, банки-эмитенты вынуждены сокращать выплаты по карточным программам лояльности, что в конечном счете негативно сказывается на потребителях, которые получают меньше привычных баллов и кэшбэков по карточным операциям. При этом, как следует из исследования ЦБ, 27% граждан выбирают платежи банковскими картами именно из-за наличия программ лояльности.

По оценке Делобанка (подразделение банка «Синара»), торговые компании сэкономят с 18 апреля по 31 августа около 60–80 млрд руб.— в среднем 6–10 тыс. руб. в месяц на компанию. Это в целом сходится с данными крупнейших российских банков на рынке эквайринга, которые за 2021 год заработали на этой услуге около 600 млрд руб. при средней ставке около 2%. Если комиссия снижается вдвое, то банки могут потерять до 100 млрд руб. за четыре месяца. Причем в наибольшей степени касается двух-трех десятков банков, которые аккумулируют большую часть этой комиссии. Как пояснил сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов, комиссия за обслуживание торгового эквайринга, как правило, является частью пакетного предложения услуг вместе с расчетно-кассовым обслуживанием, кредитованием, инкассацией и тому подобным. «При заключении договора просчитывается общая экономика предоставляемых услуг, и если какая-то часть запланированных доходов выпадает, то банк получает убыток»,— говорит он.

Однако бизнес не согласен с такой постановкой вопроса. Президент АКИТ Артем Соколов отмечает, когда Банк России вводил ограничения эквайринговых комиссий, то он четко обозначил цель, которую преследовала эта мера. Предполагалось, что это позволит бизнесменам перестроить логистику и бизнес-процессы за счет снижения издержек. Однако сейчас Банк России «оценивает эффективность этой меры по тому, какие были цены и какую выгоду от нее получили потребители», отмечает господин Соколов. Кроме того, по его словам, что касается программ лояльности банков, то на них серьезное влияние оказывала поддержка международных платежных систем. После того как они ушли из России, эта поддержка прекратилась, то есть сокращение программ лояльности банков не только с ограничением эквайринговой комиссии нужно связывать, считает он.

Впрочем, у ритейлеров уже есть возможность значимо экономить на комиссиях за безналичные платежи за счет использования СБП. По данным ЦБ, в первом квартале 2022 года оборот по оплате товаров и услуг физлицами через СБП составил 63 млрд руб. В четвертом квартале этого года, по оценке Алексея Киричека, «оборот может превысить 200 млрд руб.». Причем комиссию при оплате по СБП, которая в большинстве случаев составляет 0,4%, компенсирует государство.

Максим Буйлов