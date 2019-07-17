Банк России взял комиссию по картам

Банк России, ранее выступавший против регулирования эквайринговых комиссий, неожиданно изменил мнение. Поправки к закону «О Центральном банке» наделяют регулятора правом ограничивать максимальный размер комиссий, взимаемых с торгово-сервисных предприятий банками при безналичной оплате картами. Регулятор обещает не злоупотреблять своим правом. Но в его распоряжении будет инструмент, который позволит разрешить длящийся уже несколько лет спор о размере комиссий за эквайринг между кредитными организациями и ритейлерами.

Комитет Госдумы по финансовому рынку 16 июля одобрил поправки к законам «О национальной платежной системе» и «О Центральном банке», доработанные ко второму чтению. В новой версии проекта депутаты сохранили требования к дочерним компаниям международных платежных систем (МПС), крупнейшие из которых Visa и MasterCard, о непрекращении расчетов по их картам (см. “Ъ” от 12 июля). Как пояснил “Ъ” глава комитета Анатолий Аксаков, системам придется искать решения, как привести правила в соответствие с российским законодательством. «Вопрос обсуждается на площадке Ассоциации банков России с участием МПС, у них есть предложения. Мы агрегируем их, оценим и вернемся к данному вопросу осенью»,— пояснил господин Аксаков. На приведение правил в соответствие с новым законом у МПС есть 180 дней с момента принятия закона, которое ожидается 25 июля. В Visa и MasterCard отказались от комментариев.

Но в проекте появился ряд других важных изменений, в частности наделение ЦБ правом «определять максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов» при приеме банковских карт. Причем в рамках не только платежной системы Банка России, но «и иных платежных систем». Фактически речь идет о получении ЦБ возможности регулировать все эквайринговые комиссии, взимаемые банками с конечных клиентов.

Герман Греф, глава Сбербанка, в интервью “Ъ” от 24 мая Если торговцы будут настаивать на снижении комиссий, мы не будем себе в убыток содержать всю сеть эквайринга. Мы будем вынуждены вернуться к предыдущей бизнес-модели, торговым предприятиям придется покупать эквайринговые аппараты, заказывать софт, самим отвечать за обслуживание

Как пояснил господин Аксаков, данный пункт был включен по просьбе регулятора, который хочет иметь подобный инструмент, хотя пока не намерен прибегать к нему.

Ранее ЦБ выступал против госрегулирования тарифов на эквайринг. Как отмечала в феврале первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, регулирование на рынке эквайринга приведет больше к негативным последствиям в целом для отрасли и для клиентов, чем к позитивным. Для сближения позиций регулятор «организовал обсуждение этого вопроса с участием заинтересованных сторон», заявили во вторник в пресс-службе Банка России. При этом там пояснили, что «платежные системы выразили готовность снижения интерчейнджа в социальном сегменте (образование, здравоохранение, аптеки), а также для крупных покупок (автомобили и недвижимость)».

Впрочем, окончательных договоренностей сторонам достичь так и не удалось, несмотря на то что обсуждение проблемы длится с 2016 года.

Ограничение размера интерчейнджа в определенных сегментах не устроило ритейлеров. Кроме того, это не означает пропорционального снижения комиссии, взимаемой с торговой точки банком-эквайером. Между тем безналичный оборот по картам в России с 2016 года вырос на 52%, до 76,3 трлн руб., на 1 января 2019 года. По данным самих ритейлеров, доля безналичных покупок составляет уже 40–50%.

Как отличаются комиссии за эквайринг в различных странах Страна Предельный размер комиссий США 0,05% + $0,22, не распространяется на кредитные карты, корпоративные карты, карты небольших эмитентов Европейский союз 0,2% — дебетовые карты, 0,3% — кредитные карты, не распространяется на корпоративные карты Канада 1,5% — средневзвешенная комиссия по Visa/MasterCard, в национальной карточной системе межбанковская комиссия 0% Китай 0,35% — дебетовые карты, 0,45% — кредитные карты, комиссия платежной системы не более 0,065%, исключения для социально значимых услуг Австралия 0,08% — дебетовые карты, 0,5% — кредитные карты Индия 0,75 — для операций менее 2 тыс. рупий (около 1830 руб.), 1% — для операций более 200 тыс. рупий По информации ассоциации «Электронные деньги». открыть таблицу в новом окне

Намерение наделить ЦБ правом регулирования тарифов на эквайринг выглядит несколько неожиданным, но объяснимым, говорит член совета директоров РНКО «Платежный центр» Александр Погудин. «Вероятно, депутаты решили, что единственный институт, который способен на конкретные и решительные шаги,— это Банк России»,— отмечает он. Диалог с банковским сообществом, инициированный ритейлом, зашел в тупик, соглашается президент АКИТ Артем Соколов. «Все шаги, анонсированные платежными системами по снижению тарифов, не имеют никакого отношения к озвученной ранее проблеме — высокая стоимость эквайринга в непродовольственной рознице,— поясняет он.— Складывается ощущение, что платежные системы пытаются удовлетворить регулятора, а не своих прямых клиентов — ритейл и покупателей».

В ситуации российского рынка платежных услуг ценовое регулирование не станет действенным механизмом для развития конкуренции, уверена исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

«Такие меры приведут к дальнейшему сжатию предложения платежных услуг, возрастанию концентрации и монополизации рынка с последующим витком завышенных цен и неэффективности»,— предупреждает она. «Подход, основанный на саморегулировании рынка, представляется более эффективным, чем прямое регулирование без описанного набора критериев»,— считает руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. По его словам, «крайняя необходимость» — это довольно размытое понятие, которое можно определять произвольно.

Ксения Дементьева