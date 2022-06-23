Интернет притормозил за МКАД

В России растет цифровой разрыв между столицей и регионами. Если год назад мобильный интернет в Московской агломерации был в 1,9 раза быстрее, чем в стране в целом, то сейчас в 2,2 раза, подсчитали в TelecomDaily. Средняя скорость мобильного интернета в столичном регионе за год выросла на 11 Мбит/с и к концу мая составила 48,3 Мбит/с. На фоне дефицита оборудования операторы продолжают инвестировать в столичный рынок, где вложения окупаются быстрее из-за более высоких тарифов. В регионах же, опасаются аналитики, сети из-за отсутствия модернизации могут начать деградировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом TelecomDaily, посвященным скорости мобильного интернета в Московской агломерации —территории столицы (за исключением центра) и Московской области в радиусе 50 км от МКАД. На конец мая средняя скорость мобильного интернета в агломерации составила порядка 48,3 Мбит/с, что на 11 Мбит/с больше, чем годом ранее. Теперь средние скорости мобильного интернета здесь в 2,2 раза выше, чем в среднем по стране, следует из отчета. Год назад разрыв составлял 1,9 раза.

По средней скорости мобильного интернета на загрузку, по данным замеров TelecomDaily, в регионе лидирует МТС — 69 Мбит/с, далее «МегаФон» — 60 Мбит/с. У «Вымпелкома» — 33,2 Мбит/с, у Tele2 — 31,2 Мбит/с. На выгрузку данных от абонента скорость выше также у МТС — 31,2 Мбит/с, у «Вымпелкома» — 30,5 Мбит/с, у «МегаФона» — 29,1 Мбит/с, у Tele2 — 8,4 Мбит/с. TelecomDaily проводил замеры в конце мая — начале июня, в том числе в период повышенной загрузки сети и через собственное мобильное приложение «Мегабитус».

За первую половину 2022 года операторы провели в столичном регионе масштабную модернизацию, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его мнению, в условиях дефицита оборудования и кризиса операторы выбирают столичный регион в качестве приоритетного: «Инвестиции здесь окупаются быстрее из-за сравнительно более высоких тарифов и уровня потребления услуг».

В МТС подтвердили, что еще с 2020 года проводят масштабную модернизацию сети в столичном регионе, в проект инвестировано около 40 млрд руб. В пресс-службе оператора пояснили, что разница между Москвой и регионами объясняется в основном уровнем проникновения смартфонов: «В целом по России доля смартфонов с 4G в сети МТС оставляет 80%, в Московском регионе — более 96%. Причем в Москве больше современных аппаратов с поддержкой высоких скоростей». Поэтому, говорят в МТС, в Москве выше требования к цифровым сервисам и качеству сети и быстрее растет потребление трафика.

«МегаФон» занимается модернизацией сети в Москве и Московской области, в том числе уделяя внимание центру столицы, где снова сосредоточена вся деловая активность после возвращения людей в офисы, отметили в компании.

«Вымпелком» (бренд «Билайн») инвестировал в Московский регион последние два года 27,5 млрд руб. За это время оператор построил более 17 тыс. новых базовых станций. «Мы продолжаем строить сеть в 2022 году с акцентом на Московскую область»,— добавили в компании.

В Tele2 заверили, что не приоритизируют улучшение качества связи исходя из близости региона к Москве. По итогам 2021 года общее число базовых станций Tele 2 по России выросло на 18%, в столичном регионе — на 22% год к году, добавили в компании.

На Московский регион приходится 25% объема рынка мобильной связи по выручке, говорит аналитик iKS-Consulting Максим Савватин: «Кроме того, в Московской области активно растет население и жилищное строительство, увеличивается плотность населения, что заставляет операторов постоянно достраивать сети». По словам господина Савватина, в регионах ситуация разная, и в некоторых из них могут возникнуть проблемы с заменой оборудования и плановой модернизацией сетей.

При этом аналитик полагает, что запаса прочности в полгода-год операторам хватит, чтобы найти оборудование, используя альтернативные каналы поставок, или дождаться возврата на рынок некоторых вендоров. Сдержать рост трафика и нагрузки на сети, по его мнению, может и тарифная политика, направленная на удорожание услуг мобильного интернета.

Анастасия Гаврилюк