ПДД пойдут дорогой перемен

Общественная палата РФ начала сбор инициатив по масштабному изменению действующих правил дорожного движения (ПДД). Столичные власти, в частности, призывают снизить разрешенную скорость в городах с 60 до 50 км/ч и пересмотреть механизм оформления ДТП на магистралях. Эксперты говорят о необходимости смягчения контроля за мелкими неисправностями авто на фоне подорожания запчастей, а также невнятных, путающих водителей правилах проезда круговых перекрестков. В ГИБДД готовы аккумулировать и рассматривать все идеи, но призывают не спешить с поправками, так как вопрос переиздания ПДД на повестке дня пока не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сбор предложений по внесению поправок в ПДД анонсировал член палаты Александр Холодов в ходе прошедшего в среду круглого стола. Действующие правила изданы в 1993 году и корректировались уже более 50 раз. Большой пакет изменений, разработанный Минтрансом, с новыми нормами о регулировании движения электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) уже долгое время согласовывается в правительстве (“Ъ” рассказывал об этом). Финального решения нет, господин Холодов считает, что нужно сейчас начать подготовку к переизданию документа, привлекая независимых экспертов и рядовых граждан, которые могли бы предложить «самые смелые идеи».

Поправки Минтранса, о которых идет речь, вероятно, все же будут приняты. Такой вывод следует из выступления в ОП начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина.

Он дал понять, что ведомствам удалось договориться, но подробностей не раскрыл. Сейчас, заявил господин Митрошин, основания для коренной переработки ПДД нет, но это не исключает сбора предложений для последующих изменений. Дмитрий Митрошин рассказал, что МВД несколько лет «в фоновом режиме» аккумулирует идеи, основываясь на поручениях правительства, обращениях граждан, правоприменительной практике и т. д. Для ГИБДД, признался он, был бы полезен «незамыленный взгляд» независимых экспертов.

Изменения стоит обобщить и вносить, к примеру, в виде «срочных», но «систематических» (не чаще одного раза в год) поправок, считает и. о. замгендиректора института Минтранса РосдорНИИ Екатерина Брязгина. С 2013 года в правила внесено 39 поправок со 120 изменениями, подсчитала она, в результате водители путаются и попадают в ДТП. В пример она привела внесенные несколько лет назад изменения правил проезда круговых перекрестков: «До сих пор многие водители их трактуют неправильно, мы видим много проблем в городах».

Из-за поправок текст ПДД становится сложным и понятным только для специалистов, добавил представитель Минтранса России Владислав Коптеев: «Напрашивается необходимость изложения его понятным для пользователя языком».

Начальник управления стратегической оптимизации движения ЦОДД Москвы Андрей Мухортиков отметил, что ПДД необходимо править в части оформления аварий на скоростных магистралях: действующая редакция вынуждает автомобилистов останавливаться на шоссе в ожидании ГИБДД, что приводит к так называемым повторным ДТП с наездами на остановившийся транспорт (“Ъ” ранее рассказывал об этой проблеме). Господин Мухортиков также считает, что в правилах нужно закрепить норму, обязывающую пешеходов носить светоотражатели или светоотражающую одежду в темное время суток в городе (сейчас эта обязанность есть только за городом). Он также считает, что стоит пересмотреть в правилах базовый лимит скорости в городах, снизив его с 60 до 50 км/ч.

Нужно закрепить используемую на Западе практику curb management (сurb — «обочина»), когда, к примеру, парковочные места для пропуска транзита временно превращаются в полосу для движения с запретом парковки либо вводится временная платная парковка, предложил научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Николай Залесский. Эксперт также призвал ввести ограничения минимально допустимой скорости движения на шоссе, чтобы водители не сталкивались с ситуациями, когда, к примеру, ночью на ЦКАД на левую полосу внезапно выезжает грузовик-тихоход,— это может привести к аварии.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр напомнил, что сегодня многие автовладельцы уже не способны производить мелкий ремонт автомобилей в связи с недоступностью или дороговизной запчастей.

При этом ПДД запрещают передвигаться на неисправных транспортных средствах, инспекторы штрафуют за это. Он привел в пример разбитый задний фонарь. «Нужно вносить в ПДД временные изменения, чтобы мелкие неисправности не учитывались»,— считает Ян Хайцеэр.

Александр Холодов заявил, что ОП планирует провести еще ряд мероприятий по этой теме, после чего предложения будут направлены в ГИБДД.

Иван Буранов