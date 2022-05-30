Все камеры будут в ГОСТе к нам

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Правила работы дорожных камер впервые станут обязательными в ГОСТе, разработанном структурами МВД. Документ, выяснил “Ъ”, вводит более строгие, чем сегодня, требования к снимкам, иллюстрирующим нарушения ПДД, и доказательной базе для штрафов ГИБДД. Кроме того, все камеры должны быть синхронизированы с электронными дорожными знаками и табло, а также иметь функцию распознавания номеров, установленных на транспортном средстве вверх ногами. Если ГОСТ будет введен, значительная часть дорожных комплексов не будет допущена к эксплуатации, опасаются в ассоциации производителей и операторов систем фото-видео-фиксации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожные камеры регионов должны прийти к единообразию

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Дорожные камеры регионов должны прийти к единообразию

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О разработке нового ГОСТа с требованиями к дорожным камерам “Ъ” рассказали в Научном центре безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД. Действующий ГОСТ принят в 2016 году, но его нормы носят лишь рекомендательный характер. Стандарт, который должен прийти ему на смену, уже прошел общественное обсуждение. После утверждения и введения в действие документ станет обязательным к применению для всех представителей отрасли.

Новый ГОСТ подробно описывает каждое из 21 «событий» (составов правонарушений), которые должны фиксировать автоматические комплексы. В частности, здесь регламентирован набор материалов и данных, необходимый для того, чтобы инспектор ГИБДД на их основе подписал штрафное постановление. Аналогичные требования есть и сейчас, но не так детализированы. В качестве примера НЦ БДД приводит фиксацию превышения скорости. Сегодня постановление должно быть подкреплено двумя фото: обзорным снимком транспортного средства и крупным снимком его номера. В новом стандарте уточнено, что фотография должна быть достаточно высокого разрешения, чтобы распознать категорию транспортного средства и «дорожную инфраструктуру» (знаки, разметку и т. д.). Если камера фиксирует выезд на «выделенку», проезд под «кирпич» или на дорогу с односторонним движением, то на снимке по новым правилам должен быть виден и знак, требования которого нарушил водитель. Если невозможно по объективным причинам сделать единый кадр с машиной и знаком, ГОСТ позволяет с интервалом не более 5 минут сделать два снимка. При нарушениях на перекрестках камера должна выдавать минимум четыре фото, по которым можно проследить, что машина проехала на красный свет. Если водитель не уступил дорогу пешеходу, на одном снимке должна быть видна приближающаяся машина и человек на «зебре», на втором — авто и пешеход одновременно на переходе. Более того, необходима и видеозапись, подтверждающая, что пешеход в результате проезда машины вынужден был изменить траекторию движения или остановиться. Иными словами, если гражданин заканчивал переход и в момент снимка остановился одной ногой на «зебре», штраф автовладельцу приходить не должен.

Стандарт обяжет производителей камер синхронизировать работу комплексов со знаками «переменной информации» — цифровыми указателями или табло. Сообщение на таких знаках может меняться, к примеру, во время дождя, тумана, гололеда. Ближайшая камера в этом случае должна автоматически перенастраиваться, а когда ограничение снимут, вернуть прежнюю настройку. При этом важно, чтобы даже временное ограничение дублировалось постоянным знаком. Предусмотрено, что если автомобилист превысил скорость в зоне действия электронного знака или табло, указатель должен быть виден на снимке.

ГОСТ вводит обязательную функцию контроля «внутренних параметров, влияющих на корректность формирования результатов работы» дорожных комплексов. Иными словами, софт должен самостоятельно определять, к примеру, сильный туман, ливень или неправильный угол работы камеры (в результате сильного ветра) и сразу исключать (или пометить как недостоверные) некорректные кадры. Программа также должна определять и распознавать госрегзнаки, перевернутые на 180 градусов: так сегодня поступают некоторые автовладельцы, пытаясь уйти от ответственности. Еще одна новая норма — снимки или видеозаписи должны храниться в памяти устройства не менее 30 дней, если из-за сбоя связи не получается передать их сразу в ГИБДД. По истечении этого срока материалы могут удаляться.

В 2019 году, напомним, президент Владимир Путин поручил разработать четкие требования к комплексам, которые позволят отменять штрафы с камер, установленных с нарушениями. В Госдуме сейчас находится два законопроекта (“Ъ” рассказывал о них) с описанием общих принципов расстановки и функционирования комплексов автоматической фиксации, вводящие институт упрощенной отмены ошибочных штрафов. Поправки также наделяют правительство полномочиями установить технические требования к комплексам: Белый дом, говорят знакомые с ситуацией источники “Ъ”, может просто использовать для этого разработанный МВД ГОСТ.

В ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов систем фото-видео-фиксации) считают, что в проекте заложено «заведомо избыточное требование к фотоматериалам», в частности, требование иметь не менее четырех цветных фотографий по ряду составов. «Большая часть комплексов, применяемых в России, не располагают технической возможностью делать цветные фотографии,— пояснили в организации.— К тому же цвета на фотоматериалах, сделанных в темное время суток — ночь, поздний вечер или раннее утро,— различить невозможно. Не стоит забывать, что во многих регионах световой день короткий, а во время полярных ночей солнце более суток не появляется из-за горизонта». Если ГОСТ будет обязательным, значительная часть комплексов не будет допущена к эксплуатации, опасаются в ОКО, замена их на цветные займет «немало времени», средства на это придется тратить из региональных бюджетов.

Введение более строгих требований к доказательной базе водителей не защитит, комментирует документ эксперт по системам фото-видео-фиксации Григорий Шухман (участвовал в разработке стандарта, направлял предложения в НЦ БДД). «Инспекторы по-прежнему не понимают, как исследовать материалы для выявления и исключения ошибок комплексов, и, очевидно, не хотят этим заниматься,— утверждает он.— Перечень материалов фиксации будет нормирован, но что с ними надо делать, никто толком не понимает». В качестве примера эксперт приводит превышение скорости: благодаря новым правилам в распоряжении инспектора будет фотография лучшего качества, но по ней он все равно не поймет, что сама скорость, возможно, определена ошибочно. В ГОСТе, подчеркивает господин Шухман, эта проблема не раскрывается. Что касается фиксации нарушений на перекрестках, эксперт считает, что здесь достаточно двух фотографий — до стоп-линии и уже на перекрестке. Григорий Шухман поддержал идею обязательного отображения электронного знака или табло на снимке при его проезде автомобилем: эту инициативу он и направлял в НЦ БДД на этапе обсуждения стандарта.

Иван Буранов