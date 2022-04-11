Столичные ДТП оформят опытным путем

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Как стало известно “Ъ”, в Москве планируется провести эксперимент: водителям, попавшим в ДТП, позволят в нарушение правил оставить место происшествия. Такой сценарий предусмотрен в рамках борьбы с «повторными» ДТП — наездами на людей и автомобили во время оформления аварии. Восстановить картину произошедшего можно будет по камерам видеонаблюдения. Опрошенные “Ъ” эксперты отметили, что участников эксперимента нужно обеспечить «юридическими гарантиями» получения выплат по ОСАГО. Страховщики говорят о возможных рисках мошенничества и настаивают на изменении законодательства для проведения подобных опытов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участников ДТП могут освободить от необходимости дожидаться оформления на месте

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Участников ДТП могут освободить от необходимости дожидаться оформления на месте

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с протоколом недавнего заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. По итогам встречи вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендовал правительству Москвы, МВД, Минтрансу, Минцифры и РСА разработать до 1 июля комплексный план мероприятий «по предупреждению наезда на стоячее транспортное средство с проведением пилотного проекта на скоростных автодорогах города Москвы». Официальный представитель господина Хуснуллина подтвердил “Ъ” эти рекомендации.

Напомним, проблему «повторных» ДТП — наездов на автомобили и людей во время оформления аварии — мэрия Москвы совместно с экспертным центром Probok.net пытается решить уже несколько лет. Одно из последних подобных происшествий случилось 5 апреля в Москве на Ленинградском проспекте. После столкновения двух такси один из водителей вышел осмотреть незначительные повреждения и погиб под колесами другого авто. По оценкам Probok.net, только в Москве при схожих обстоятельствах ежегодно гибнут 25–40 человек. В ноябре 2020 года господин Хуснуллин поручал ГИБДД и Probok.net совместно проанализировать проблему, но решений в итоге принято не было. Столичные власти пытаются через Белый дом подключить к выработке решений федеральные ведомства.

Действующие ПДД обязывают водителя при аварии «немедленно остановить» машину, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Если в аварии нет погибших и пострадавших, можно покинуть место аварии, сфотографировав поврежденные транспортные средства. Вызов инспектора в этом случае является опцией.

Как пояснили “Ъ” в пресс-службе дептранса Москвы, в рамках «пилота» предполагается разрешить водителю после аварии на крупных магистралях сразу съезжать с проезжей части, убедившись в отсутствии пострадавших. «На дорогах действует единая система видеонаблюдения: фото- и видеоматериалы с камер можно получить позднее,— говорят в ведомстве.— Требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос».

Эксперимент будет проводиться на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге, следует из комментария дептранса.

«Результаты эксперимента лягут в основу возможных изменений в ПДД,— отметили в ведомстве.— В настоящий момент обсуждаются детали "пилота"». «Проект стал возможным только благодаря постоянному взаимодействию с органами МВД,— заявил столичный вице-мэр Максим Ликсутов.— Москва — регион с самым безопасным движением в России. С 2010 года в городе количество погибших в авариях снизилось на 53%, хотя территория города увеличилась в 2,5 раза. Мы будем делать все возможное, чтобы еще больше сократить количество ДТП».

Уже сегодня, когда на трассе происходит мелкая авария, люди знаками через стекло показывают друг другу, мол, разберемся на обочине, заявил “Ъ” глава Probok.net Александр Шумский: «И в 90% случаев никаких споров не возникает — сразу видно, кто в кого въехал, кто виноват. Авария оформляется европротоколом без разногласий». Таким образом, уверен господин Шумский, должны оформляться все мелкие аварии на оживленных трассах.

Однако координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов видит в концепции и слабые места: «Допустим, водитель оформил аварию в рамках "пилота", оставив место ДТП. И страховая компания ему отказывает в выплате возмещения, ссылаясь на нарушение правил. На что водитель будет опираться?» К тому же ст. 12.27 КоАП

«Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» предусматривает лишение прав на срок до полутора лет или административный арест. Поэтому должна существовать юридическая гарантия для водителей—участников эксперимента, настаивает господин Шкуматов.

О необходимости изменений в страховом законодательстве говорит и адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. «Страховые часто отказывают пострадавшим, мотивируя это сомнительностью заявленных обстоятельств происшествия,— поясняет он.— Отъезжая с места ДТП, водитель должен быть уверен не только в наличии камер на данном участке, но и их работоспособности. Возможно, необходимо приложение, которое в онлайне отследит наличие камер и их работу, что гарантирует отсутствие претензий от страховщика».

Российский Союз автостраховщиков (РСА) заверил “Ъ”, что концептуально не против эксперимента. В союзе напомнили, что действующее законодательство разрешает оформить ДТП по европротоколу и получить выплату в 400 тыс. руб. только с помощью фотофиксации места аварии через приложение. «Если фотографий нет, действует лимит в 100 тыс. руб.,— напомнили в союзе.— Норма эта вводилась для борьбы с мошенниками, желающими заработать на несуществующих ДТП». Сегодня, по оценкам РСА, 5–10% всех выплат по ОСАГО приходится на мошеннические схемы (около 4,5 млрд руб. в год). Проведение «пилота» без изменения законодательства создает дополнительный риск мошенничества, уверены страховщики. В РСА предлагают, например, рассмотреть схему, когда поврежденные в аварии машины не останавливаются, не мешая потоку, а водители вызывают инспектора для оформления ДТП на обочине.

Иван Буранов