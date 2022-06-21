Логистические перецепочки

Международные автоперевозчики просят президента РФ заблокировать въезд автотранспорта из ЕС по белорусской схеме — с перецепкой или перегрузом на границе. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков оценивает потери российских игроков из-за санкций Евросоюза, запретивших им въезд на его территорию, в 9 млрд руб., а ущерб, нанесенный российской внешней торговле взвинтившими цены на направлении ЕС—Россия иностранными перевозчиками,— в 68 млрд руб. с увеличением в перспективе до 330 млрд руб. Часть ведомств против такого решения, финальное совещание по вопросу должно состояться на днях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общее собрание Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) одобрило письмо от имени ассоциации на имя Владимира Путина с просьбой ввести для европейских автоперевозчиков перецепку и перегруз на границе с Россией. В письме сообщается, что в связи с пятым пакетом санкций Евросоюза, запретившим въезд российским и белорусским перевозчикам на его территорию (см. “Ъ” от 6 апреля), «работу на европейском направлении были вынуждены прекратить около 3,1 тыс. российских предприятий». Потери доходов российских международных автоперевозчиков на 1 июня превысили 9 млрд руб.

Поскольку иностранные транспортные компании после ухода российских предприятий заняли монопольное положение, они увеличили стоимость своих услуг по перевозке грузов из Европы в РФ в четыре-пять раз, говорится в письме.

Дополнительные расходы российских участников ВЭД с 9 апреля по 1 июня составили около 68 млрд руб. и до конца года могут составить еще 265 млрд руб.

АСМАП, как и ранее (см. “Ъ” от 22 апреля), призывает по примеру Белоруссии запретить въезд автотранспорта ЕС, организовав перецепку полуприцепов или перегрузку груза на приграничных таможенных терминалах. Белоруссия ввела такую меру с 16 апреля (см. “Ъ” от 15 апреля). АСМАП просит президента дать поручение ускорить принятие ответных мер в отношении перевозчиков стран ЕС по белорусскому образцу и предусмотреть финансовую поддержку пострадавших от санкций автопредприятий.

«Противниками введения ответных мер являются отдельные отраслевые министерства»,— сообщается в письме.

«Мы, посетив Псковскую область и посмотрев терминалы, увидели, что они готовы делать все то, что делает Белоруссия,— пояснил в своем выступлении президент АСМАП, председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.— Скажу честно: российская таможня сказала: "Мы не готовы". Мы просим: давайте в виде эксперимента введем (такой режим.— “Ъ”) на один месяц в одном пункте пропуска, давайте с Выборга начнем. К сожалению, министры не слышат. Они в ответ на мои запросы как председателя комитета по транспорту прислали, Министерство сельского хозяйства, 1,2 тыс. наименований, которые нельзя ни перегружать, ни перецеплять. Туда входят аккумуляторные батареи, гвозди, предметы одежды, даже человеческая кровь. Минпромторг вообще прислал (отзыв.— “Ъ”) на 57 страницах. Пока понимания нет».

Господин Москвичев отметил, что Минтранс поддержал АСМАП, написав письмо первому вице-премьера Андрея Белоусова с целью проведения совещания, где будет принято решение: «Мы надеемся, что в ближайшее время придем к полному пониманию процесса, что делать». И. о. директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко добавил, что совещание ожидается «со дня на день».

Глава Минпромторга Денис Мантуров в мае говорил, что если ограничение въезда европейских транспортных средств «будет сделано, как, например, у белорусских коллег — когда тягач может довозить непосредственно фуру до места назначения по перецепке,— то здесь большой проблемы логистической не будет». Однако серьезной необходимости в его реализации нет, отметил он.

В Минпромторге добавили, что решение требует четкого понимания готовности приграничной инфраструктуры и обеспечения беспрепятственного провоза таких товаров, как гуманитарные грузы, фармацевтическая продукция и продовольствие.

Источник “Ъ” в отрасли отмечает продолжительность перецепки и перегрузки, из-за чего часть европейских перевозчиков уже переориентировалась с трансбелорусского маршрута на перевозки в РФ напрямую через погранпереходы с ЕС, а также риски — придется нести ответственность за европейский полуприцеп в случае его попадания в ДТП.

Наталья Скорлыгина