Торговля с ЕС испытает перезагрузку

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Белоруссия выбрала щадящий вариант ответа на пятый пакет европейских санкций. Вместо тотального запрета на движение автотранспорта из ЕС через границу с Белоруссией, которого весь рынок опасался как контрмеры на запрет на въезд в ЕС белорусских и российских автомобилей, страна позволит въезжать на специализированные пункты, где товары будут перегружаться на белорусские и российские транспортные средства. Таким образом, полной остановки торговли между Россией и ЕС через границу не произойдет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Европейский грузовой автотранспорт по белорусской территории дальше специальных пунктов не проедет

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Европейский грузовой автотранспорт по белорусской территории дальше специальных пунктов не проедет

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Минтранс Белоруссии с полуночи 16 апреля 2022 года ввел запрет на перемещение через таможенную границу ЕАЭС в Белоруссию автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Евросоюзе. Об этом министерство сообщило в своем телеграм-канале. Однако, в отличие от полного запрета на въезд российских и белорусских транспортных средств, введенного Европой в рамках пятого санкционного пакета (см. “Ъ” от 6 апреля), встречная мера не настолько жесткая.

Исключение составляет следование автотранспорта «через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки».

До 23 апреля ограничение не применяется к въехавшим ранее 16 апреля европейским грузовикам.

Также не ограничивается въезд транспортных средств, зарегистрированных в ЕС и перевозящих почту и живых животных.

Таможня страны уже определила перечень мест, куда может следовать европейский транспорт для грузовых операций и перецепки. В нем 14 пунктов, и предполагается, что он будет пополняться.

«Республика Беларусь за последние несколько лет подготовила инфраструктуру, и у нее на территории достаточно таможенных складов, на которых можно производить перегруз товара,— говорит руководитель развития партнерской сети отделения автоперевозок сборных грузов VIG Trans Юлия Сула.— И рынок прогнозирует следующую схему: иностранный перевозчик довозит груз из Европы до таможенного склада в Белоруссии, выгружается и уезжает. Далее подается транспортное средство с регистрацией в Республике Беларусь или в России, груз доставляется на территорию России. Это была бы для рынка, для грузоперевозок, для сохранения грузопотока из Европы идеальная схема». Но, по ее словам, изъяном этой схемы является то, что европейские перевозчики становятся монополистами на направлении Европа—Белоруссия.

«Это грозит жесткими требованиями по оплате перевозок, повышением ставок и сокращением конкуренции на данном направлении, что не способствует развитию российского и белорусского бизнеса»,— отмечает она.

Участники рынка больше всего опасались того, что ответные меры будут полностью зеркальными — это грозило бы практически полной остановкой торговли с ЕС, то есть выпадением 36% российского товарооборота. Зеркальный ответ РФ на пятый пакет санкций в отношении иностранных перевозчиков де-факто означает разрыв отношений, говорил в рамках TransRussia 2022 генеральный директор «Оптимальной логистики» Георгий Властопуло. В таком варианте единственным сухопутным маршрутом, который возможен из Европы, оказался бы путь через Турцию, говорит Юлия Сула. «Это достаточно длинный маршрут, требующий большого количества разрешений у перевозчиков, сроки — до 40 дней,— отмечает она.— И на этом маршруте, конечно, будет перегруз и нехватка транспортных средств и, естественно, повышение ставок».

Наталья Скорлыгина