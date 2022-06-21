Без вины свиноватые

Рост производства, сокращение экспорта на фоне сложностей с логистикой в связи с военными действиями на Украине, а также снижение внутреннего спроса из-за падения доходов населения могут серьезно ухудшить положение российских производителей свинины. Участники рынка опасаются, что по итогам года средние цены на это мясо могут снизиться на 5–10% — это грозит уходом с рынка части игроков. Крупные компании уже приостанавливают реализацию новых проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среднегодовые оптовые цены на свинину по итогам этого года при неблагоприятном сценарии могут снизиться на 5–10%. Такой прогноз содержится в презентации Национального союза свиноводов (НСС). В 2021 году среднегодовые цены на это мясо выросли на 24,8%, до 124,8 руб. за 1 кг. В крупных производителях свинины, включая группу «Черкизово», ГК «Русагро» и ГК «Продо», комментарии не предоставили.

Ключевой фактор, который приведет к возможному снижению цен,— рост производства свинины и, как следствие, перенасыщение рынка, говорит гендиректор НСС Юрий Ковалев. По предварительным данным, за первые шесть месяцев этого года выпуск свинины в живом весе увеличится на 6,4%, до 2,7 млн тонн год к году. Всего по итогам 2022 года прирост производства ожидается на уровне 200 тыс. тонн. В 2021 году было выпущено 4,9 млн тонн свинины.

Негативно на рынок влияют и сложности с экспортом. Как поясняет источник “Ъ” в отрасли, укрепление рубля снизило конкурентоспособность российской свинины. Одновременно практически обнулилась возможность поставки продукции на рынки Китая и Вьетнама, поскольку в странах полностью восстановилось внутреннее производство свинины. Дополнительно на отгрузках сказываются логистические проблемы, обострившиеся в апреле 2022 года на фоне военной операции РФ на Украине и новой волны западных санкций, следует из презентации. По оценкам НСС, в январе—июне 2022 года экспорт свинины снизится на 23%, до 81,6 тыс. тонн, год к году. По итогам года на внутреннем рынке окажутся дополнительные 50 тыс. свинины, ожидают в НСС.

По данным участников рынка, в целом на рынок свинины в этом году будут «давить» дополнительные 250 тыс. тонн продукции. А спрос может снизиться из-за ситуации с доходами потребителей, следует из презентации НСС. По прогнозам Минэкономики, реальные располагаемые доходы населения в этом году могут сократиться на 6,8%.

Как отмечает Юрий Ковалев, увеличение спроса со стороны населения — единственный вариант снять риск перенасыщения рынка. Снизить импорт мяса не удастся, он и так на минимальном уровне — около 5% от потребления, а предпосылок для увеличения экспорта пока нет, указывает он.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин полагает, что поддержать потребление свинины может индексация зарплат бюджетников и социальных выплат. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщал об индексации с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам. По его словам, мера затронет более 50 млн граждан, общий размер индексации — более 500 млрд руб.

По словам господина Ковалева, если перенасыщение рынка свинины сохранится в следующие один-два года, можно ожидать ухода с рынка предприятий с низкой эффективностью. По оценкам НСС, рост затрат на зерно и закупаемые за валюту компоненты кормов привел к росту среднегодовой себестоимости свинины в 2021 году на 25–30% относительно 2019 года. Это критично затрудняет погашения кредитов для ряда предприятий отрасли, отмечается в презентации. Сергей Юшин, впрочем, отмечает, что ситуация с себестоимостью производства в этом году стабилизировалась и 25 крупнейших компаний отрасли не планируют снижать выпуск продукции, хотя и не планируют запуск новых проектов, чтобы понять, что будет с экономикой страны и спросом на экспортных рынках.

Источник “Ъ” на рынке добавляет, что недооценен фактор технологической зависимости российских мясоперерабатывающих предприятий от импорта. До 80% оборудования и его составляющих производится в ЕС, а сложности с обновлением средств производства грозят снижением выпуска мяса, подчеркивает собеседник “Ъ”.

Алексей Полухин