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Коммерсантъ FM
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Курица не вышла спросом

Производители этого мяса теряют потребителей

Закрытие заведений McDonald’s стало одной из причин падения этой весной продаж куриного мяса в стране. Другие крупные закупщики, как, например, производители колбас, переориентировались на свинину, которая оказалась в переизбытке из-за беспошлинного ввоза в Россию крупной партии этой продукции. Птицеводы опасаются, что сложившаяся ситуация вынудит их сократить производство. Но эксперты рассчитывают на экспорт и на наступившее лето, когда внутреннее потребление может увеличиваться в том числе за счет обещанного властями повышения размера социальных выплат населению.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В мае 2022 года оптовые продажи куриного мяса сократились заметнее, чем в апреле, сообщили два источника “Ъ”. По данным NielsenIQ, в апреле 2022 года продажи охлажденной курицы в РФ упали на 2,6% год к году. В «Траст-ПА» и «Черкизово» подтверждают падение спроса на курятину. Одна из причин — стремление потребителей сокращать затраты во время неопределенности в экономике, как это происходит сейчас, отмечают в «Черкизово».

В «Траст-ПА» говорят, что потребление курицы начало снижаться с переходом крупных потребителей на свинину, оптовые цены на которую стали падать с начала мая. Как сообщал “Ъ” 24 мая, только с 16 по 22 мая стоимость живых свиней сократилась на 20% год к году из-за разрешения беспошлинного импорта 100 тыс. продукции. Сейчас соотношение оптовой стоимости свиных полутуш к тушке курицы достигли рекордно низкого коэффициента — 1,25, отмечает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Ритейлеры пока не заметили падения спроса. В Auchan говорят о стабильных продажах курятины. В «Вкусвилл», напротив, зафиксировали рост спроса во время майских праздников.

По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, серьезное сокращение спроса наблюдается в оптовом звене после закрытия заведений McDonald’s — одного из крупных закупщиков мяса курицы среди сетей общепита. Кроме того, по его словам, после падения цен на свинину производители мясопродуктов увеличили ее закупки взамен курицы.

Сокращение потребления курицы и снижение цен на нее, по прогнозам «Траст-ПА», может спровоцировать падение производства. Это грозит снижением выручки агрохолдингов. «Но пока наблюдается перепроизводство»,— говорит Сергей Юшин. По данным Национального союза птицеводов (НСП), в январе—апреле этого года произведено 2,13 млн тонн курицы, что больше на 8,1% год к году. «Текущее снижение спроса — временное явление,— настаивает президент НСП Сергей Лахтюхов.— Кроме сокращения спроса со стороны мясопереработчиков сказался и холодный май, из-за чего шашлычный сезон не показал традиционного размаха».

Птицеводы рассчитывают, что спрос стабилизируется уже по итогам лета. В этом году, по словам Альберта Давлеева, из-за сложной геополитической ситуации ожидается низкий уровень как внешнего, так и внутреннего туризма: «Таким образом, россияне в массе своей выберут отдых на дачах, а значит, это может повысить спрос на куриное мясо». Увеличению закупок этого продукта в рознице могут способствовать и обещанные властями в кризис индексация пенсий и увеличение размера социальных выплат, добавляет господин Юшин.

Производители мяса курицы надеются, что мясопереработчики переключатся на их сырье из-за повышения цен на свинину, которое уже началось, говорит источник “Ъ”. По данным Национального союза свиноводов, с 24 по 30 мая оптовая стоимость этого мяса подросла на 8,3% год к году, до 111 руб. за 1 кг. По словам Сергея Юшина, производители курицы также надеются экспортировать часть растущих объемов производства, если курс рубля продолжит укрепляться. Эти поставки можно направить в страны, где в том числе из-за вспышек гриппа птиц цены на эту продукцию выросли вдвое. Но пока, говорит эксперт, проанализировать влияние на рынок потенциальных объемов экспорта сложно из-за того, что Федеральная таможенная служба перестала публиковать данные о вывозе товаров из страны.

Алексей Полухин

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