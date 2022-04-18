Европа вошла в опасную колею

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Транспортировка грузов, в том числе нефтяных, по железной дороге через европейские страны столкнулась с трудностями: около тысячи вагонов, следовавшие в Калининград, задержаны в Литве, цистерны застряли в Финляндии, при транзите в Калининград участились случаи вандализма в отношении российского парка. Операторы просят государство застраховать их риски потери вагонов при транзите. Недопоставки топлива в Калининградскую область из-за осложнений с транзитом, по данным “Ъ”, имели место в марте, однако сейчас ситуация нормализовалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

У российских операторов подвижного состава возникли сложности с проездом через европейские страны, в том числе транзитом в Калининград. Около 1 тыс. вагонов, следовавшие туда, застряли в Литве, следует из письма Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в Минтранс от 13 апреля. По данным “Ъ”, речь идет в том числе о цистернах с нефтяными грузами.

«По требованию литовских властей проводятся продолжительные (от 7 до 14 дней и более) проверки номенклатуры перевозимого товара, сведений о платеже за перевозку по литовской территории на предмет соблюдения антироссийских санкций, что вызывает существенную задержку транзита грузов и порожнего подвижного состава по Литве»,— говорится в письме СОЖТ.

В «Балттранссервисе» (БТС), например, рассказали “Ъ”, что в Литве застряли около 40 вагонов компании: «Цистерны находятся в процессе прохождения обычных процедур, которые стали более длительными и тщательными». В письме уточняется, что также «системный характер» носит «порча (путем нанесения граффити) посторонними лицами вагонов, следующих через территорию Литвы». При выезде при этом факт повреждения вагонов не фиксируется.

«Мы не допускаем к погрузке в Литву вагоны, собственники которых попали в санкционные списки,— рассказал “Ъ” председатель правления Railgo Рахман Халилов.— Поэтому пока проблем с их возвратом в РФ не возникает. Вместе с тем около 30 наших лизинговых цистерн остаются в Финляндии. Ведем переговоры о возврате, но пока ситуация не решена». «Имеются факты задержания законно ввезенных вагонов российских компаний на территории Финляндии»,— подтверждает в своем письме СОЖТ.

СОЖТ просит правительство рассмотреть способы снижения рисков при перевозках через «недружественные» страны. В частности, речь идет о принятии государством гарантий по возмещению операторам стоимости утраченных на территории Литвы вагонов, формировании страхового продукта (с госсубсидиями по выплатам) по нивелированию этих рисков или привлечения для их перестрахования Российской национальной перестраховочной компании.

Также в документе говорится о том, что паромная переправа в Калининград Усть-Луга—Балтийск достигла максимума провозной емкости. Предприятия, говорится в письме, подтверждают объем необходимых для Калининграда грузов — 6,8 млн тонн в год, и в случае закрытия сухопутных маршрутов их доставку нужно будет обеспечить морским транспортом. Поэтому СОЖТ просит укомплектовать паромную переправу необходимым количеством паромов, а также перевести с других направлений не менее четырех скоростных грузопассажирских паромов типа ро-ро.

По данным “Ъ”, российские грузоотправители в марте столкнулись с отказом железнодорожных операторов предоставлять цистерны для транзита через Прибалтику в Калининградскую область из-за рисков потери вагонов вследствие санкций ЕС и США, а также сложностей при экспедировании грузов. Это привело к тому, что в регионе возник дефицит дизтоплива на ряде АЗС.

«У двух брендов, которые везли себе цистерны дизеля через одну компанию, у "Балтнефти" и у "Газпром нефти", с дизтопливом сложности. Они самостоятельно пытались решать вопрос со своим экспедитором, который вез для них эти цистерны с дизелем в наш регион через территорию Литвы. К сожалению, эта экспедиторская компания оказалась в санкционном списке, и они сейчас перенаправляют эти цистерны на паромную переправу в Усть-Лугу (речь идет о переправе Усть-Луга—Балтийск.— “Ъ”) и довезут этот свой дизель уже через паром»,— признавал глава области Антон Алиханов. По словам собеседников “Ъ”, сейчас ситуация на заправках стабилизировалась, дополнительные объемы были направлены по паромной переправе, которая сейчас работает на максимумах.

Возникшие в конце марта перебои в поставках дизтоплива в Калининградскую область успешно преодолены, считает Мария Арье из «Петромаркета»: железнодорожные поставки в регион за первые 10 дней апреля в среднесуточном выражении увеличились до 2,2 тыс. тонн, что в 2,4 раза выше относительно среднего мартовского значения и в 2,7 раза — относительно 24 докризисных дней февраля. Основной объем поставок в регион сейчас осуществляют ЛУКОЙЛ (Нижегородский НПЗ), Ярославский НПЗ (СП «Роснефти» и «Газпром нефти») и «Сургутнефтегаз» (Киришский НПЗ). По словам госпожи Арье, в первую неделю апреля наблюдался колоссальный прирост запасов дизтоплива на местных нефтебазах: к 7 апреля запасы увеличились в 2,2 раза относительно начала месяца — до 16,5 тыс. тонн.

Наталья Скорлыгина, Дмитрий Козлов