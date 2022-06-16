Полиция зачастила в «Аэрофлот»

Хорошевский райсуд Москвы арестовал директора департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева. Топ-менеджер обвиняется в особо крупном мошенничестве. По некоторым данным, речь в деле идет о махинациях при заключении договоров лизинга лайнеров Airbus A350.

С ходатайством о заключении Михаила Минаева под стражу в Хорошевский райсуд Москвы обратился следователь следственного управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, в производстве которого и находится уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оснований отказать в аресте судья Сабина Рагимова не нашла, отправив фигуранта в СИЗО до 8 августа.

В МВД говорить об обстоятельствах вменяемого в вину господину Минаеву деяния отказались. Воздержалась от комментариев и защита топ-менеджера «Аэрофлота». В самой авиакомпании также не стали говорить о сути претензий правоохранителей к своему сотруднику.

По некоторым данным, Михаилу Минаеву якобы инкриминируется несколько эпизодов мошенничества, связанных с заключением контрактов на покупку самолетов Airbus A350 в 2021 году. Возглавляемый господином Минаевым департамент отвечал именно за пополнение парка «Аэрофлота» новыми авиалайнерами.

За последний месяц это уже второй топ-менеджер «Аэрофлота», попавший под уголовное преследование. В середине мая все тот же Хорошевский райсуд заочно арестовал бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова. Он также обвиняется в особо крупном мошенничестве, и его дело расследует все то же следственное управление на транспорте МВД России. Впрочем, как утверждает источник “Ъ”, никаких пересечений в этих двух делах якобы нет. Уголовное преследование покинувшего свой пост в марте нынешнего года и уехавшего за границу господина Панова связано со злоупотреблениями при заключении контракта с американской компанией Bain на разработку маркетинговой стратегии «Аэрофлота». Отметим, что до назначения в 2018 году на должность в компанию «Аэрофлот» господин Панов предыдущие восемь лет работал именно в консалтинговой компании Bain. Договор с ней «Аэрофлот» заключил в 2019 году.

Адвокат Андрея Панова от комментариев также воздержался, сославшись на подписку о неразглашении материалов следствия. Он лишь отметил, что арест своего клиента уже обжаловал.

Олег Рубникович