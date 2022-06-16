Инфраструктура встраивается в кризис

Новая санкционная и экономическая реальность по своим последствиям для инфраструктурного сектора, по прогнозам InfraOne Research, может оказаться существенно мягче «ковидного» 2020 года, хотя адаптироваться к ней без потерь сектор вряд ли сможет. Так, в наиболее уязвимых отраслях снижение выручки при самом негативном раскладе может достигнуть 446 млрд руб. за год, а в базовом сценарии — 98 млрд руб., что, впрочем, с избытком будет компенсировано остальными «обеспечивающими» предприятиями. Пока кризисные явления в отрасли только наметились: оборот инфраструктурных организаций в апреле начал снижаться, в дальнейшем эта тенденция, как ожидают аналитики, сохранится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Последствия текущего кризиса для сферы инфраструктуры могут проявить себя во второй половине года, пока, как следует из исследования InfraOne Research «Инфраструктура в условиях санкций», наметились только их первые симптомы. Так, оборот инфраструктурных организаций за январь—апрель оценивается в 15,6 трлн руб.— рост в годовом выражении составил 19,7%, однако уже в апреле было зафиксировано первое помесячное снижение — на 5,4% к марту, до 4 трлн руб. По данным аналитиков, речь идет о потерях около 163 млрд руб. за месяц (для сравнения — в апреле 2020 года речь шла о 507 млрд руб.). Наиболее пострадавшей стала транспортная отрасль — на нее приходится 109 млрд руб. потерь (из-за спада воздушных перевозок, складской логистики и автомобильных грузоперевозок). Минимальны потери в ЖКХ и энергетике (11 млрд и 8 млрд руб. соответственно), но авторы обзора не исключают, что в дальнейшем они могут увеличиться из-за роста неплатежей (что характерно для обеспечивающих отраслей в кризис), а также инфляции, которая может обогнать рост тарифов.

С одной стороны, отмечается в исследовании, в начале 2022 года инфраструктурные компании еще восстанавливались после пандемии, что несколько сгладило влияние новых санкций. С другой, хоть однократное месячное снижение и не создает серьезных последствий для большинства компаний, ослабления санкций аналитики InfraOne до конца года не ждут, уход зарубежных компаний с рынка РФ продолжается, а экономика нуждается в структурной трансформации, которая может занять «значительное время», поэтому сокращение выручки скорее закрепится как тенденция.

Пока инфраструктурные проекты, которые реализуются в рамках концессий, в целом оцениваются как относительно устойчивые. В большей степени под ударом оказалась инфраструктура на стадии строительства и подготовки к нему — речь идет о почти 140 проектах с инвестициями почти в 1,4 трлн руб. (в расчет брались проекты дороже 1 млрд руб.) Для них самые серьезные риски заключаются в заморозке или увеличении сроков реализации, а также в росте затрат по проекту из-за роста цен на материалы и усложнения доступа к зарубежным технологиям.

При этом возможность оживления рынка InfraOne видят в антикризисных поправках в концессионное законодательство — в части разрешения заключать соглашения без конкурса, а также изменения их условий без согласования с ФАС (см. “Ъ” от 2 июня). По оценкам аналитиков, во втором полугодии это может поддержать запуск проектов, отложенных ранее «до лучших времен» — в основном региональных инициатив в высокой степени готовности (их не менее 16 на сумму почти 220 млрд руб.). В итоге ожидается, что это позволит до конца года довести объем подписанных соглашений до 320–340 млрд руб.— это примерно на 40% меньше рекордного 2021 года, но сравнимо с докризисным 2019-м.

В целом, хоть аналитики и ожидают, что нынешний кризис будет затяжным, для сферы инфраструктуры он окажется мягче «коронакризиса» 2020 года с оценкой потерь почти в 2 трлн руб. Даже в консервативном сценарии развития событий 2022 года речь идет о снижении выручки на 446 млрд руб. по сравнению с 2021 годом (около 52% этой суммы — в транспортной сфере, особенно в воздушных перевозках). Это не утянет всю отрасль в минус — потери будут компенсированы ростом оборота пока не пострадавших инфраструктурных секторов (в частности, транспортной логистики и IT-технологий), что в итоге приведет к увеличению оборота отрасли на 3,1% по сравнению с 2021 годом (против 9,6% роста в докризисном 2019 году). Базовый же сценарий предполагает лишь 98 млрд руб. потерь в сферах воздушных перевозок, почтовой логистики и ЖКХ при росте выручки остальных компаний на 2,3 трлн руб. и совокупном росте оборота инфраструктурных отраслей в 6,6%. Наиболее оптимистичный сценарий — без потерь (уже случившиеся могут быть восполнены в течение года) и с приростом оборота на 10,7%.

Евгения Крючкова