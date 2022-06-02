Концессии приспособят к санкциям

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Белый дом одобрил в четверг несколько законопроектов с новыми антикризисными мерами, в частности, сектору радиоэлектроники будут предоставлены налоговые преференции, а концессионным соглашениям — большая гибкость. Последнее будет достигнуто за счет временного отказа от согласования значимых изменений в таких контрактах с антимонопольной службой и возможности в 2022 году заключать новые соглашения без проведения торгов — в отдельных случаях и за исключением проектов в сферах ЖКХ и транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В четверг на заседании правительства был одобрен пакет законопроектов об очередных мерах для адаптации экономики к санкциям — большая часть инициатив в тот же день внесена в Госдуму. Так, готов новый набор налоговых преференций — планируется освободить от уплаты НДФЛ граждан при переводе ценных бумаг и денежных средств от брокера, попавшего под иностранные санкции.

Преференции предусмотрены и для компаний радиоэлектронного сектора, разрабатывающих и выпускающих электронные компоненты и изделия,— им предоставят льготы по налогу на прибыль и страховым взносам. Также, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, бизнес сможет учитывать с повышающими коэффициентами затраты на приобретение и внедрение отечественного радиоэлектронного оборудования и программ, что должно ускорить переход на них.

Другой блок инициатив касается инвестиций. Как отметил глава Минэкономики Максим Решетников, в первом квартале они росли в реальном выражении — на 13% год к году. Это обусловлено тем, что в прошлом году компании получили большой объем прибыли, которую они теперь реинвестируют. Однако сейчас власти ожидают снижения инвестиций, в связи с чем, по словам Максима Решетникова, и необходимо «помочь предприятиям завершить новые инвестпроекты и как можно быстрее нащупать новые точки роста».

Для этого планируется адаптировать к реалиям действующие концессионные соглашения, поскольку, как пояснил господин Решетников, «по ним идет большой объем инвестиций» (к началу года объем вложений в такие проекты оценивался в 2,5 трлн руб.). Планируется разрешить менять условия концессионных соглашений (по соглашению сторон) без согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) — поясним, сейчас такую процедуру проходят все значимые изменения, например о сроке действия или о размере платы концедента.

Для новых концессий власти намерены временно, до конца 2022 года упростить порядок заключения соглашений — правительству будет предоставлено право устанавливать случаи, когда это можно сделать, минуя конкурсные процедуры, что, очевидно, делается для ускорения запуска проектов.

Не попадет под упрощенный порядок, впрочем, довольно существенная часть рынка концессий — в сфере ЖКХ и по объектам транспортной инфраструктуры. Как отмечается в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, такое исключение связано с тем, что отсутствие конкурса в «стратегически важных и наиболее чувствительных отраслях» создаст предпосылки невыполнения инвесторами своих обязательств и последующей утраты контроля над такими объектами со стороны государства.

Еще одна временная мера, анонсированная ранее,— повышение на 2022 год максимальной суммы сделки по покупке акций, долей, имущества и прав коммерческих организаций, для которых не требуется предварительное согласие ФАС,— с 800 млн руб. до 2 млрд руб. Для таких покупок надо будет лишь в последующем уведомить антимонопольный орган о сделке.

Евгения Крючкова