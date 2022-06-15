Адвокатам предложили высокий приговор

Почти максимальное наказание в Гагаринском суде Москвы прокуратура потребовала для фигурантов уголовного дела о хищении средств компании «Аэрофлот» на сумму около 250 млн руб. Как утверждает обвинение, в договорах об оказании юридических услуг заместителем гендиректора «Аэрофлота» Владимиром Александровым и руководителем департамента Татьяной Давыдовой были установлены завышенные расценки на работу внешних адвокатов Дины Кибец и Александра Сливко. Прокуратура предложила каждого из обвиняемых приговорить к девяти годам колонии и оштрафовать на 1 млн руб. Кроме того, надзорное ведомство потребовало удовлетворить гражданский иск к подсудимым на сумму более 120 млн руб. Защита была шокирована предложением прокуратуры и намерена опровергнуть все доводы обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Александров настаивает, что приписываемые ему следствием действия лишь принесли доход его авиакомпании

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Александров настаивает, что приписываемые ему следствием действия лишь принесли доход его авиакомпании

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ходе своего выступления в Гагаринском суде Москвы гособвинитель Генеральной прокуратуры Андрей Третьяков попросил признать бывших заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и юридическим вопросам Владимира Александрова и руководителя юридического департамента Татьяну Давыдову, а также адвокатов Дину Кибец и Александра Сливко виновными в хищении у авиакомпании 250,6 млн руб. под предлогом оказания ей юридических услуг. По мнению гособвинителя, вина подсудимых была доказана в суде, и он попросил назначить каждому из подсудимых наказание в виде девяти лет лишения свободы и штрафа в 1 млн руб. Кроме того, прокурор Третьяков просил суд удовлетворить и гражданский иск территориального управления Росимущества на 128,2 млн руб.

Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело в отношении Владимира Александрова, Татьяны Давыдовой, Дины Кибец и Александра Сливко по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, до 10 лет лишения свободы) ГСУ СКР возбудило 30 сентября 2019 года. Поводом для этого послужил рапорт сотрудника ФСБ России. Согласно нему, господа Александров и Давыдова ввели свое руководство в заблуждение, убедив последнее заключить несколько контрактов с адвокатской коллегией «Ваш адвокатский партнер» на оказание юридических услуг ПАО «Аэрофлот» в гражданских, арбитражных и уголовных процессах. По мнению автора рапорта, адвокаты при этом «значительно завысили стоимость своих услуг, похитив с января 2016-го по ноябрь 2018 года не менее 250 млн руб.». В итоге, по версии следствия, «Александров, Давыдова, Кибец и Сливко в 2015 году вошли в преступный сговор с целью хищения денежных средств, выделяемых юридическому департаменту "Аэрофлота"». Для этого, говорится в материалах дела, господа Александров и Давыдова, используя свое служебное положение, обеспечивали заключение контрактов с адвокатской коллегией по завышенным расценкам, а адвокаты занимались подготовкой и представлением финансовому департаменту «Аэрофлота» «счетов на оплату заведомо ложных актов по объему и количеству выполненных работ». Всего между ПАО «Аэрофлот» и АК «Ваш адвокатский партнер» было заключено пять договоров на оказание юридических услуг на общую сумму 250,6 млн руб. Однако, по расчетам ФБУ «Московская лаборатория судебной экспертизы Минюста России», привлеченные к работе адвокаты должны были получить от «Аэрофлота» около 6 млн руб., а не 250 млн руб., исходя из почасовой ставки, не превышающей 3600 руб.

В суде Владимир Александров пояснил, что привлечение к работе адвокатов Кибец и Сливко было вызвано производственной необходимостью, стоимость услуг и объем выполненных работ (суду был представлен перечень работ на 15 машинописных страницах, представленных господином Сливко) не завышались. По его словам, все поручавшиеся адвокатам дела они выигрывали, что дало авиакомпании серьезный экономический эффект. Кроме того, подчеркивал господин Александров, привлечение к работе внешних юридических консультантов было предусмотрено внутренними актами компании. «Ставки других адвокатов, работавших с ПАО, были сопоставимы, а зачастую и выше»,— утверждал господин Александров, добавив, что практика привлечения сторонних адвокатов была введена задолго до его прихода в «Аэрофлот». Отметим, что авиакомпания так и не согласилась признавать себя потерпевшей стороной, однако таковой стало Росимущество, которое и предъявило иск к обвиняемым.

Адвокат Владимира Александрова Мария Корчагина назвала предложение прокуратуры в прениях «абсурдом, далеким от объективности».

«В выступлении господина Третьякова мы так и не услышали, где, как, на какую сумму и в чем были завышены расценки адвокатов, и где именно были ими завышены объемы выполненных работ, и в чем именно заключался их преступный сговор»,— заявила адвокат. «Мы будем до конца бороться и добиваться всем оправдательного приговора»,— сказала госпожа Корчагина.

Юрий Сенаторов