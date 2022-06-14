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Коммерсантъ FM
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Назначенному верить

Губернаторские кампании официально стартовали в 14 регионах России

На минувшей неделе региональные парламенты завершили процедуру назначения губернаторских выборов. Традиционная формальность в этом году приобрела символическое значение: несмотря на продолжительную дискуссию, глав субъектов РФ все-таки решено избирать напрямую. От прошлогодней кампании выборы-2022 могут отличаться только длительностью голосования — впервые за три года этот вопрос отдан на откуп региональных избиркомов. Впрочем, большинство комиссий пока планируют сохранить коронавирусную «трехдневку».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Официальное назначение выборов можно считать формальной процедурой, ведь федеральный закон обязывает региональные парламенты провести ее в строго регламентированные сроки — не ранее 100 и не позднее 90 дней до момента голосования, то есть со 2 по 12 июня (в этом году единый день голосования приходится на 11 сентября). Однако на фоне вопроса о целесообразности всенародного волеизъявления, который обсуждался практически с самого начала специальной военной операции на Украине, эта формальность получила символическое значение: отныне можно утверждать, что почти всех губернаторов осенью выберут прямым голосованием.

“Ъ” ранее сообщал, что в марте несколько руководителей субъектов обратились в администрацию президента (АП) с просьбой дать им возможность избраться через заксобрание (сейчас региональные депутаты выбирают только глав Крыма, республик Северного Кавказа и автономных округов, а в остальных субъектах предусмотрено всенародное голосование). В конце апреля тогдашний замглавы управления внутренней политики АП Владимир Мазур говорил, что по этому вопросу «идут консультации». В середине мая лидер «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил перенести ЕДГ и направить сэкономленные деньги на помощь Донбассу. Некоторые источники “Ъ” утверждали, что был готов и соответствующий законопроект. Но точку в дискуссии поставил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, заявивший, что правящая партия не боится конкуренции.

Разговоры об отмене прямых выборов привели к тому, что не везде формальная процедура их назначения прошла гладко. Например, в Ярославской облдуме два депутата проголосовали против прямых выборов, еще один воздержался. Глава фракции СРЗП Сергей Хабибулин вслед за лидером партии предложил сэкономить бюджетные деньги и «просто сделать утверждение губернатора депутатами». С похожей идеей выступил председатель фракции ЛДПР в Новгородской облдуме Алексей Чурсинов, призвавший избрать главу региона через конкурсную процедуру. А депутат Саратовской облдумы от ЛДПР Станислав Денисенко заявил, что депутаты «с удовольствием» не назначали бы выборы, но ситуацию в стране «расшатывать» нельзя. Впрочем, в итоге и новгородские, и саратовские депутаты за назначение выборов проголосовали единодушно.

Напомним, 11 сентября прямые губернаторские выборы пройдут в Бурятии, Карелии, Удмуртии, Марий Эл, Владимирской, Тамбовской, Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской, Калининградской, Новгородской, Свердловской и Ярославской областях. В Адыгее главу республики выберет парламент.

Главным отличием нынешней кампании от двух предыдущих могли бы стать сроки голосования. Если в 2020 и 2021 годах по решению Центризбиркома оно проходило в течение трех дней из-за коронавируса, то в 2022-м ЦИК оставил этот вопрос на усмотрение региональных комиссий. Но отказа от «трехдневки», похоже, не будет. Так, в Карелии, Удмуртии, Ярославской и Владимирской областях избиркомы уже приняли решение о голосовании в течение трех дней «для дополнительных возможностей избирателей». По данным “Ъ”, так же поступят в Бурятии. В томском облизбиркоме заявили, что губернатора будут избирать несколько дней подряд.

По закону комиссии должны решить этот вопрос в течение десяти дней с момента объявления выборов. Пока в оставшихся регионах с однозначным ответом не спешат. Например, врио главы Тамбовской области Максим Егоров отметил, что решение необходимо принимать «только с учетом мнения населения», не уточнив, правда, как он собирается его узнать. По данным «Ведомостей», вернуться к однодневному голосованию могут в Кировской области — якобы для «сушки» явки. Председатель облизбиркома Максим Финченко подтвердил “Ъ”, что такая вероятность существует, но призвал не предвосхищать события. «У оппозиции и отдельных представителей правительства области есть мнение, чтобы провести все в один день. Но есть позиция, что необходимо трехдневное голосование»,— объяснил он.

Выдвижение кандидатов продлится примерно до середины июля (в Свердловской области — до 22 июля). Из числа врио губернаторов уже успели выдвинуться Михаил Евраев (Ярославская область) и Юрий Зайцев (Марий Эл): оба, как ранее сообщал “Ъ”, пойдут на выборы самовыдвиженцами. От «Единой России» выдвинуты Максим Егоров, а также главы Карелии и Бурятии Артур Парфенчиков и Алексей Цыденов.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”

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