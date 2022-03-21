Волеизъявление в режиме экономии

148K 4 мин. ...

Как стало известно “Ъ”, в Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в сентябре этого года в некоторых регионах из тех, где они намечаются. С просьбой изучить такую возможность обратились несколько губернаторов из-за складывающейся экономической ситуации. Источники “Ъ” в администрации президента допускают вероятность, что регионам будет предоставлена возможность поменять законодательство и восстановить голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Менее вероятным сценарием может быть перенос региональных выборов решением Центризбиркома. Впрочем, пока решений об отказе от прямых губернаторских выборов нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

По словам трех источников “Ъ”, близких к администрации президента (АП), в этом году федеральные власти могут рассмотреть возможность отказа от избрания губернаторов на прямых выборах как минимум в ряде регионов. То, что такой вопрос может быть рассмотрен, подтверждает собеседник “Ъ” в самой АП, но окончательного решения, по словам источников, пока нет, и приниматься оно будет на «самом высоком уровне».

Собеседники “Ъ” утверждают, что инициатива исходит от самих глав регионов.

К этому их подталкивает прежде всего изменение экономической ситуации в связи с введением санкций против РФ на фоне военной операции России на территории Украины. На выборы губернаторов нужно потратить достаточно большие средства, в том числе и бюджетные, поясняет источник в АП мотивацию возможного отказа от прямых выборов. Другие собеседники “Ъ” дополняют, что в новых условиях губернаторам труднее работать со спонсорами и вести избирательные кампании, которые подразумевают не только социально-экономические обещания, но и изменение графика работы.

Другие источники отмечают, что у отказа от прямых выборов есть и социологические резоны. Хотя на фоне спецоперации России на Украине рейтинги власти выросли, затруднительно прогнозировать развитие ситуации к сентябрю, говорит собеседник “Ъ”: возможные безработица, сокращение ассортимента продукции, дефицит товаров первой необходимости, рост цен могут негативно сказаться на настроениях граждан. «Народ сплотился вокруг президента, его рейтинг вырос. Но губернатор — не президент, и за пустые полки с сахаром вопросы у людей будут именно к нему»,— объясняет источник “Ъ”, знакомый с подготовкой к выборам во Владимирской области. По его словам, в штабе врио губернатора Александра Авдеева не готовятся к кампании в ее классическом понимании: «Медийное сопровождение, конечно, остается, но все остальные сворачивают: получили сигнал, что в этом году, скорее всего, будет по-другому». Впрочем, окончательной отмашки из Кремля еще нет, добавляет он. Чиновники, ответственные за выборы, пока не получали конкретных указаний, рассказывают “Ъ” два собеседника в ЦФО.

Собеседники “Ъ” объясняют, что в администрации президента рассматривают несколько сценариев развития ситуации.

Так, если губернаторам и разрешат отказаться от прямых выборов, то, скорее всего, им дадут разрешение перейти в своих регионах на систему избрания глав регионов депутатами заксобрания.

Это позволяет как закон «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти», так и закон «Об общих принципах организации публичной власти», который вступит в силу 1 июня этого года.

Напомним, что выборы губернаторов этой осенью планируются во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл. Адыгея изберет своего главу парламентом. Пока в регионах, где намечены прямые выборы, не слышали о переходе на парламентский вариант избрания. «Считаю, что (переходить к выборам губернатора через парламент.— “Ъ”) нецелесообразно в нашей республике»,— заявил “Ъ” зампред Госсовета Удмуртии Александр Прозоров. Глава комитета по госстроительству Саратовской области Николай Бушуев «не слышал» о подготовке подобных поправок. По словам главы комитета по законодательству заксобрания Кировской области Владимира Костина, если такие поправки и есть, то пока их никто не вносил. И. о. руководителя фракции «Единая Россия» в Народном хурале Бурятии Владимир Ведерников утверждает, что смена системы выборов главы региона «не обсуждается».

По словам источников “Ъ”, настаивать на переходе к системе выборов губернатора через заксобрание не будут. У регионов просто появится возможность выбора, которой многие, вероятно, воспользуются. При этом собеседники “Ъ” не исключают и второго варианта, при котором губернаторские выборы могут быть перенесены решением Центральной избирательной комиссии. Согласно последним поправкам к закону, принятым уже после начала операции на Украине, для такого решения нужно лишь наличие в регионе режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, а режим повышенной готовности и так действует во всех регионах со времени начала пандемии коронавируса.

Впрочем, источники “Ъ” допускают и вариант, при котором прямые губернаторские выборы не будут ни заменяться на голосование в парламенте, ни переноситься.

Замена и перенос могут негативно сказаться на будущей легитимности глав регионов, которая понадобится при принятии сложных социально-экономических решений, полагают некоторые собеседники “Ъ”. Но эксперт по региональной политике Виталий Иванов считает, что об этом АП или губернаторам заботиться не стоит: «Легитимность — это в первую очередь восприятие власти народом. А власть — это в первую очередь президент. Его легитимность вопросов не вызывает». Политолог-регионалист Ростислав Туровский полагает, что федеральной власти проще принять для всего губернаторского корпуса единое решение, сославшись на сложности переживаемого периода, чем в каждом конкретном случае объяснять необходимость изменений. «В условиях санкционного давления и неизбежного снижения социального самочувствия для стабильной и предсказуемой работы политической системы необходимо настроить электоральные процедуры таким образом, чтобы минимизировать воздействие негативных факторов на формирование органов власти разного уровня»,— считает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его словам, для этого властям нужно либо проводить масштабную политическую реформу, либо максимально использовать возможности действующего избирательного законодательства, в том числе и переход к наделению губернаторов полномочиями путем голосования в заксобраниях. Господин Костин полагает, что проработкой сценария и реализацией полноценной политической реформы власти могут заняться позже, после сентябрьских выборов.

Андрей Винокуров, Андрей Прах, корсеть “Ъ”