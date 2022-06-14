Картон на стол

Нехватка картона для пищевой упаковки из-за санкций ЕС вынуждает крупных производителей продуктов искать варианты для стабилизации поставок. Так, «Союзмолоко» предлагает регуляторам собрать информацию о производстве картона по месяцам и распределять его между упаковщиками. Но и эта мера — паллиатив, производители молочных продуктов утверждают, что российский картон не всегда может обеспечить долгий срок хранения продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Представители «Союзмолока» (объединяет Danone, PepsiCo, «Экониву», «Молвест» и др.) на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам 9 июня предложили распределять выпускаемый в России картон для пищевой упаковки между ее производителями, включая Tetra Pak, «Ламбумиз», «Стерэкс Пак», «Молопак», «Промпак», сообщили “Ъ” источники в отрасли. По их словам, отраслевая ассоциация попросила депутатов запросить у Минпромторга информацию по месячному производству картона до конца года.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов поясняет, что, владея информацией о прогнозируемых объемах выпуска картона, производителям упаковки было бы легче планировать свою деятельность и договариваться с покупателями. Уже были случаи, когда производителям упаковки не подтверждалась поставка оговоренных объемов картона, указывает он.

Проблемы возникли после принятия ЕС пятого пакета санкций, вступившего в силу 9 апреля. Под ограничения попала и продукция шведского производителя упаковки Tetra Pak. У компании есть локализованное производство в России, но для нормального функционирования необходимо поставлять импортные упаковочные материалы и компоненты. Tetra Pak в начале июня просила Национальный совет по торговле Швеции сделать исключение в силу социальной значимости продукции компании и разрешить поставки, но получила отказ, сообщали местные СМИ. В самой Tetra Pak от комментариев отказались. В конце мая ее представитель говорил, что компания продолжает производство упаковочного материала в Подмосковье и отгрузки пищевой отрасли.

Гендиректор «Ламбумиза» Александр Абалаков отмечает нехватку ламинированного картона, который используется для пищевой промышленности. До введения санкций до 50% такого сырья импортировалось. По словам господина Абалакова, нужно найти замену для выпадающих объемов.

По данным источников “Ъ”, сохраняется нехватка около 30% картона. Другие названные производители упаковки не ответили “Ъ”. Источник “Ъ” среди производителей картона вообще уверяет, что дефицита нет.

Собеседник “Ъ” на молочном рынке поясняет, что российский картон не всегда высокого качества и не выдерживает требований по срокам хранения продукции. Перевести же на другие виды упаковки — пластик или стекло — некоторые продукты, например ультрапастеризованное молоко, невозможно из-за технологии производства, подчеркивает он.

По словам источника “Ъ”, производители молочной продукции вынуждены искать альтернативных поставщиков упаковки в том числе в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, некоторые компании выводят из ассортимента часть продукции в картонной упаковке, например йогурты, для использования ее в наиболее рентабельных продуктах. По словам Артема Белова, переход на другую упаковку — непростой процесс, так как требует иных производственных линий. Компаниям сегодня нужно одновременно продолжать поиск картонной упаковки и настраивать производство под другую тару, поясняет он.

Представители «Союзмолока» на заседании комитета Госдумы также попросили включить максимальное количество производителей упаковки в список системообразующих предприятий, распространить льготное кредитование на импорт упаковки и компонентов, а также обнулить ввозные пошлины на позиции, попавшие под санкции.

В Минпромторге заявили “Ъ”, что прорабатывают меры нивелирования проблемы в том числе в рамках рабочей группы по организации обеспечения производителей молочной продукции необходимым объемом упаковки. Там добавили, что в конце мая «Монди Сыктывкарский ЛПК» (в компании отказались от комментариев) запустил производство пищевого картона мощностью 4–5 тыс. тонн в месяц.

Алексей Полухин, Ольга Мордюшенко