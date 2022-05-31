Деньги из банки

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В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко разработали законопроект о переносе ответственности за утилизацию упаковки с производителей товаров на тех, кто выпускает тару. Возрождение идеи, от реализации которой отказались при создании законодательства о расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) за отходы товаров и упаковки, должно по задумке авторов и части рынка решить проблему администрирования экосбора и прозрачности рынка РОП и увеличить использование вторсырья. Противники идеи, которых сегодня большинство, считают, что это приведет лишь к росту цен и закрытию упаковочных производств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Абрамченко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Виктория Абрамченко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко разработали поправки к базовому закону «Об отходах производства и потребления», основным новшеством которого является перенос ответственности за утилизацию упаковки с производителей упакованных товаров на производителей самой упаковки. Работа связана с поручением президента перезапустить стартовавшую в 2015 году и признанную малоэффективной систему РОП в России в новой концепции (см. “Ъ” от 9 февраля). Законопроект передан на согласование в ведомства.

Кроме того, для самостоятельного исполнения РОП (производителями упаковки и товаров или их импортеров) закон фактически предлагает им строить инфраструктуру самостоятельно или заключать договоры с утилизаторами, которые состоят в реестре ППК РЭО. Возможность же организации компаний в ассоциации для самостоятельного исполнения РОП закрывается. Производители (импортеры) упаковки также становятся ответственными за утилизацию всей массы произведенной упаковки (с понижающим коэффициентом при использовании вторсырья). Экосбор же (неналоговый платеж в бюджет тех производителей и импортеров, которые передали исполнение РОП государству) станет «окрашенным» (целевым) и будет направлен на «обеспечение утилизации».

По данным “Ъ”, переносу ответственности на производителей упаковки, от чего российское правительство отказалось при запуске РОП, послужил опыт Белоруссии, где эта схема эффективна даже при во многом плановой экономике и государственных стекольных заводах. «И такое, конечно, можно сделать. Но это отказ от прогрессивной модели»,— сетует высокопоставленный представитель ассоциации «РусПЭК», в которую объединились крупные корпорации для реализации РОП. Он перечисляет, что чем раньше в цепочке производства упаковки появится НДС, тем болезненнее это окажется для потребителей. К тому же непонятно, кто «производитель» упаковки — тот, кто выпустил преформу, или тот, кто выдул из нее брендированную бутылку. Более того, в нынешней нестабильной ситуации производитель упаковки может оплатить полностью экосбор, но не продать всю упаковку, что принесет ему убытки.

С нововведениями не согласно и большинство представителей ассоциаций производителей упаковки, опрошенных “Ъ”. «Финансовая нагрузка на отрасль производства стеклотары составит более 10,5 млрд руб., что увеличит себестоимость на 20–30% в зависимости от вида»,— говорит исполнительный директор Ассоциации производителей стекольной тары Елена Емельянова, отмечая, что увеличить долю вторсырья в соответствующей упаковке компаниям мешают в том числе технологические требования и отсутствие мощностей для сбора и переработки отходов. Она предвидит рост цен для потребителя, кратное снижение конкурентоспособности стеклянной тары и «остановку стекольных заводов». Ей вторит Наталья Куденкова из Алюминиевой ассоциации, добавляя, что если проблема заключается лишь в сложности администрирования РОП товаров в упаковке (о чем говорится в принятой правительством отраслевой концепции), то лучше заменить экосбор налогом. Более того, освобождение от ответственности производителей товаров в упаковке и стимулирование использования вторсырья приведут к тому, что товары «будут в три коробки заворачивать». В том, что перенос ответственности повысит цену продукции, уверена и Наталья Селезнева из «Европласта», притом что производитель упаковки не может отвечать за ее дальнейший оборот. «Мы уберем мотивацию к переработке ПЭТ»,— заключает он.

Основной же проводник идеи переноса ответственности в отрасли — представитель Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев считает, что такой шаг не только позволит отказаться от раздувания штата проверяющих в Росприроднадзоре и ППК РЭО, но и вытеснит с рынка неперерабатываемую упаковку. Он признает, что его цель — занять часть рынка такой упаковки, и говорит, что в его продукции уже до 70% вторсырья, а цель — 90%, называя коллег по отрасли «неофобами». «Прорывной законопроект, значительно улучшающий администрирование и создающий предпосылки для создания экономики замкнутого цикла»,— соглашается Содном Будатаров из ИГСУ РАНХиГС.

В аппарате Виктории Абрамченко отметили: «Дискуссия по отдельным положениям новой РОП продолжается». Впрочем, так как перезапуск системы отнесен на 2025 год, ее конфигурация может еще не один раз измениться.

Алексей Шаповалов