Вам справочки или ехать

1K 3 мин. ...

Госдума приняла законопроект, запрещающий насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам работать таксистами, а также водителями автобусов, троллейбусов и трамваев. До 1 марта 2023 года гражданам, занятым в пассажирских перевозках, нужно будет предъявить справку об отсутствии судимости работодателю, в противном случае их уволят. Это правило коснется не только граждан России, но и приезжих из стран ЕАЭС. Эксперты сомневаются, что поправки сработают, поскольку сегодня можно получить любую справку, подлинность которой проверить сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Принятый во вторник в третьем чтении законопроект (вступает в силу 1 сентября 2023 года) вводит в Трудовой кодекс новую норму, согласно которой устроиться водителем автобуса, трамвая или троллейбуса нельзя гражданину с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийство, похищение, изнасилование, терроризм и т. д.

Для водителей такси вводится еще более жесткое правило: они не смогут работать, имея непогашенную судимость за преступление средней тяжести (например, за кражу или грабеж). Пассажир такси находится в машине наедине с водителем, пояснил “Ъ” более строгие требования глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

При трудоустройстве потенциальные водители общественного транспорта должны будут предъявить справку об отсутствии судимости. А те, кто уже трудится, должны предоставить в отдел кадров соответствующий документ до 1 марта 2023 года — в противном случае трудовой договор будет расторгнут.

Работодатель, получив информацию из полиции, что водитель подвергся уголовному преследованию, будет обязан отстранить его от работы. Нововведение коснется как россиян, так и граждан стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Остальные иностранцы, сказано в пояснительной записке, в случае непогашенной судимости не могут получить разрешение на работу или патент уже сегодня.

С идеей ввести ограничения для граждан, осуществляющих перевозки пассажиров, впервые выступил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. «У нас в такси работают люди, осужденные за грабежи, кражи, убийства и т. д.,— говорил он.— Вряд ли кому-то хочется попасть пассажиром к такому водителю». Тогда президент Владимир Путин поручил правительству разработать соответствующий законопроект. Минтранс представил документ в конце 2019 года (“Ъ” рассказывал об этом),

Белый дом внес его в Госдуму в сентябре 2021 года. Каких-либо данных о таксистах или водителях автобусов с судимостями в материалах к законопроекту не приводится. Упоминаются лишь сведения операции «Заслон», которая проводилась в Москве в августе 2017 года: тогда полиция обнаружила девять таксистов, ранее осужденных за убийство, пять — за изнасилование, двоих — за захват заложников.

Глава центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус законопроект поддержал, но заметил, что механизм может и не сработать.

«Даже если водитель и принесет справку работодателю, но проверить ее достоверность невозможно,— говорит господин Швагерус.— В России без труда можно получить, по сути, любую справку за деньги».

Проблему подтверждает и глава координационного совета Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков: базы данных стран ЕАЭС не интегрированы в сеть, проверить подлинность предъявленной справки затруднительно. Для того чтобы работодатель понимал, кого берет на работу, нужен цифровой профиль водителя такси, привязанный к порталу госуслуг, добавляет Станислав Швагерус.

Эксперт также заметил, что большая часть таксистов официально не трудоустроены: они берут в аренду машину по договору с собственником. Формальный запрет на работу с судимостью проконтролировать нельзя. «Пока у нас для таксистов четко не определен работодатель, все это будет лишь полумерами»,— резюмирует Андрей Попков. Эксперт региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Елена Гращенкова считает более логичным введение лицензирования таксистов, когда к водителям предъявляется комплекс требований, включая отсутствие судимости, стаж вождения, проживание и работа в одном регионе и т. д. Принимать для каждого правила отдельный закон эксперт считает странным решением.

Иван Буранов