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Коммерсантъ FM
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Дна падения пока не видно

Мониторинг конъюнктуры

В мае 2022 года сводный опережающий индекс (СОИ, индикатор экономической активности, рассчитываемый Центром развития ВШЭ) составил минус 1,2%. Второй месяц подряд его значение оказывается в отрицательной области. В мае, впрочем, зафиксирован слабый рост индикатора после апрельского провала (см. график). Основной отрицательный вклад в динамику СОИ внесло снижение индекса РТС (по сравнению с прошлым годом), положительный — высокие цены на нефть Urals. «Совокупный вклад показателей внутреннего спроса, если судить по результатам проводимого Росстатом предпринимательского опроса, тоже оказался отрицательным»,— отмечают авторы оценок.

Схожую динамику в мае продемонстрировал и сводный индекс PMI S&P Global Russia — это замедление скорости спада в услугах и промышленности до минимума за три последних месяца на фоне сжатия спроса на товары и услуги как внутри страны, так и за границей. «Новые экспортные заказы сокращались быстрее логистических проблем и спада потребительского спроса в мире»,— отмечают авторы исследования.

Впрочем, замедление скорости падания этих индикаторов, вероятнее всего, временное явление. Во всяком случае, темпы снижения потребительского спроса, который принял на себя основной удар кризиса (см. “Ъ” от 1 июня), явно ускоряются. Индикатором такого снижения, в частности, служит падение продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в мае в годовом выражении продажи снизились в шесть раз после сокращения в 2,7 раза в марте и в 4,7 раза в апреле.

В мае новостной индекс ЦБ снизился на 0,34 пункта, до минус 0,7 пункта. «Экономические новости частично отражают влияние факторов, которые в большей степени характеризуют потенциальные риски для будущей динамики деловой активности, нежели текущую экономическую динамику»,— отмечают в ЦБ. Динамика индекса ЦБ совпадает с ожиданиями аналитиков. «Фактор геополитической напряженности продолжает играть свою роль, так что в ближайшей перспективе в экономике России можно ожидать достаточно заметного ухудшения конъюнктуры»,— считают в Центре развития ВШЭ. «Пик экономического спада еще не пройден, и в ближайшие месяцы вряд ли (в отличие от коронакризиса) стоит ждать отскока»,— соглашаются аналитики Райффайзенбанка.

Алексей Шаповалов

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