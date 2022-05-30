Граждане выбирают подешевле

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Большинство европейских потребителей в последние недели переходят на более дешевую продукцию, следует из данных апрельского опроса компании McKinsey 5 тыс. человек в Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании. Сильнее всего тренд затронул товары для дома — 69% их потребителей перешли на более дешевые бренды, в кондитерских изделиях таких 63%, в замороженных продуктах — 61%. 90% респондентов полагают, что за последние недели цены на товары, которые они часто покупали, выросли, 60% сообщают о росте расходов на энергию и «коммуналку», транспорт и бензин, еду и предметы первой необходимости. В результате 50% стали меньше копить, а 33% сократили расходы на непродовольственные товары.

В McKinsey отмечают, что доля европейцев, которые считают, что конфликт на Украине вызовет экономический спад или длительную рецессию, выросла в апреле к марту до 37% с 25%, и еще почти половина полагает, что в ближайший год или дольше экономику ждет стагнация или медленный рост – то есть выбор дешевого продовольствия и товаров первой необходимости, вероятно, будет долгосрочной тенденцией. Дискаунтеры в Европе выигрывают от этого тренда: доля потребителей, которые стали чаще покупать в таких магазинах, выросла на 19%.

Схожие тенденции наблюдаются и в РФ. Впрочем, в свежем выпуске доклада «Комментарии о государстве и бизнесе» экономисты Центра развития ВШЭ отмечают, что граждане РФ, даже малообеспеченные, как показал 2020 год, будут по возможности сохранять качество питания, отказываясь от товаров длительного пользования в силу повышенной обеспеченности ими, снижения предложения и высокой инфляции, которая дестимулирует рублевые сбережения. Опираясь на эти данные, аналитики предлагают государству стимулировать сектор услуг. На этом фоне глава Минэкономики Максим Решетников 27 мая привел самые пессимистичные из текущих оценки спада импорта в 50% и реальных расходов граждан в 20%, назвав это кризисом спроса и призвав смягчать ДКП и ослаблять рубль. Он полагает, что цепочки поставок уже восстанавливаются, а из-за того, что компании и граждане «недостаточно тратят», есть опасность «ухода в дефляционную спираль».

Георгий Смирнов, Алексей Шаповалов