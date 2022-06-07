Валерий Рашкин осужден, но неподсуден

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Конституционный суд отклонил жалобу экс-депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина, поскольку тот обратился в высший суд, не исчерпав всех средств защиты. Адвокат коммуниста объясняет, что иск был подан для устранения пробела в части оспаривания лишения депутатских полномочий: законодательство не уточняет, кто именно это может сделать. Валерий Рашкин сообщил “Ъ”, что Госдума лишила его полномочий, даже не имея решения апелляционной инстанции, а юрист московского горкома обратил внимание, что не было и очного заседания мандатной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По меркам Госдумы в качестве депутата Валерий Рашкин был одним из самых жестких критиков власти

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ По меркам Госдумы в качестве депутата Валерий Рашкин был одним из самых жестких критиков власти

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) не принял к рассмотрению жалобу экс-депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, следует из картотеки поступивших обращений. Заявителю было направлено уведомление о несоответствии обращения требованиям закона о Конституционном суде еще 3 июня. В пресс-службе КС разъяснили, что суд не мог принять жалобу, так как не было конкретного судебного дела, а значит, господин Рашкин исчерпал не все средства защиты.

Экс-депутат подал в КС жалобу на порядок досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы 1 июня. “Ъ” не располагает ее текстом, но адвокат коммуниста Кирилл Сердюков пояснил “Ъ”, что поводом для обращения стала неопределенность в вопросе о том, кто может оспорить постановление Думы о досрочном прекращении полномочий депутата. Кодекс административного судопроизводства относит ненормативные правовые акты Госдумы к ведению Верховного суда, но не уточняет, кто именно может их обжаловать. Именно из-за этой неопределенности иск и было решено направить сразу в КС, хотя по общему правилу он проверяет только вступившие в силу судебные решения, поясняет юрист.

Госдума досрочно лишила господина Рашкина мандата из-за приговора по делу о незаконной охоте 25 мая — спустя всего два дня после вступления в силу обвинительного приговора. Коммунисты были возмущены такой спешкой, так как по регламенту на рассмотрение этого вопроса есть 30 дней со вступления приговора в силу.

Валерий Рашкин в разговоре “Ъ” также отмечает, что на момент лишения его мандата в Думе физически не было решения апелляционной инстанции. Сам экс-депутат до сих пор не может получить его на руки, поскольку судья и руководитель канцелярии ушли в отпуск. Именно этот факт и подтолкнул его к обращению в КС: возможность Госдумы лишать депутата полномочий, не имея на руках решения апелляционного суда, политик считает законодательным пробелом. Валерий Рашкин обращает внимание, что информация о его иске успела появиться на сайте КС, и предполагает, что в суд поступил «звонок от высокопоставленного лица», в результате чего его и отклонили.

Юрист московского горкома КПРФ Мухамед Биджев заявил “Ъ”, что после изучения ответа КС они обязательно подадут жалобу и в Верховный суд. По его словам, постановление Госдумы было принято с грубейшими процессуальными нарушениями: например, думская мандатная комиссия даже не собиралась очно для рассмотрения этого случая.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что КС не стремится позиционировать себя как противовес исполнительной власти и оппозиционный политики обычно не ждут от него судьбоносных решений. «Рашкин ищет способ выйти из конфликта вокруг себя, сохранив за собой последнее слово или, по крайней мере, сделав вид, что сопротивлялся»,— резюмировал эксперт.

Елена Рожкова, Анастасия Корня