В Госдуме открывается левый фронт

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КПРФ определит кандидата на мандат экс-депутата Госдумы и лидера московских коммунистов Валерия Рашкина на предстоящей неделе, сообщил “Ъ” источник в столичном горкоме партии. По закону федеральные органы партии могут заменить его любым другим представителем списка КПРФ той же региональной группы. Сейчас самую высокую позицию в нем среди не получивших думский мандат занимает глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. Однако, по словам источника, передача мандата действующему депутату столичного парламента ослабит там позиции коммунистов. Поэтому, по сведениям “Ъ”, руководство КПРФ рассматривает на думский мандат две другие кандидатуры: жену лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова Анастасию и помощника первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова управделами столичного горкома Бориса Мызгина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессионального революционера Валерия Рашкина в Думе может сменить супруга потомственного революционера Анастасия Удальцова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Профессионального революционера Валерия Рашкина в Думе может сменить супруга потомственного революционера Анастасия Удальцова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первый секретарь московского горкома КПРФ (МГК) Валерий Рашкин избрался в Госдуму в сентябре 2021 года в составе московской группы федерального партийного списка, а по Бабушкинскому одномандатному округу Москвы проиграл баллотирующемуся от «Единой России» (ЕР) телеведущему Тимофею Баженову. 25 мая Госдума досрочно прекратила его депутатские полномочия из-за обвинительного приговора по делу о незаконной охоте, вступившего в силу 23 мая. Калининский райсуд Саратовской области признал его виновным по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору) и приговорил к трем годам лишения свободы условно с ограничением свободы на два года. Апелляция политика была отклонена Саратовским облсудом 23 мая.

Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного в составе партсписка, его мандат передается кандидату из той же региональной группы, но кому именно — решает партия. Если в течение 14 дней она не воспользуется своим правом принять такое решение, то Центризбирком передаст думское кресло следующему по списку кандидату из той же группы. В случае с господином Рашкиным это руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме (МГД) Николай Зубрилин. Всего в московскую группу федерального списка КПРФ вошел 31 кандидат, а избрались трое: Валерий Рашкин, Сергей Обухов и Денис Парфенов. Из действующих депутатов Мосгордумы помимо господина Зубрилина в московский список входят еще двое: заместитель главы фракции Павел Тарасов и Елена Янчук.

Однако, по словам источника “Ъ” в горкоме, никому из депутатов Мосгордумы мандат Валерия Рашкина не передадут, поскольку это может обернуться потерей мандата в МГД: «Будут назначены выборы в округе ушедшего из столичного парламента депутата, и мэрия Москвы с ЕР сделают все, чтобы коммунисты не вернули себе округ». После выборов 2019 года фракция КПРФ в Мосгордуме насчитывала 13 мандатов и стала второй по численности после фракции ЕР. Однако к нынешнему моменту КПРФ потеряла уже четырех депутатов: в августе 2020 года скончался зампред думы Николай Губенко, а в январе 2021-го полномочий лишился Олег Шереметьев из-за вступившего в силу обвинительного приговора суда по делу о мошенничестве. Депутатов Елену Шувалову и Дмитрия Локтева исключили сначала из партии, а позднее и из фракции КПРФ в МГД по причине «систематической дискредитации фракции в глазах широкого спектра избирателей». При этом вакантные мандаты Олега Шереметьева и Николая Губенко на довыборах в 2021 году достались вовсе не коммунистам, а кандидату от ЕР Елене Кац и «яблочнику» Владимиру Рыжкову. Кроме того, КПРФ потеряла представительство в руководстве Мосгордумы: новым зампредом вместо скончавшегося Николая Губенко стал внефракционный, но избравшийся при поддержке мэрии тележурналист Андрей Медведев.

По словам источника “Ъ” в горкоме, бюро МГК КПРФ предложило ЦК партии отдать мандат Борису Мызгину — секретарю и управделами столичного горкома, советнику первого зампреда Госдумы Ивана Мельникова (номер пять в региональной группе). Однако финальное слово остается за президиумом ЦК КПРФ. «Ходят разные слухи, рассматривались разные кандидатуры. Одна из них — Анастасия Удальцова, жена лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова. Поддержка в руководстве партии у нее есть. Но хватит ли ее для получения мандата, неясно»,— отметил собеседник “Ъ” в горкоме. Получение Анастасией Удальцовой думского мандата считают вероятным и источники “Ъ”, близкие к руководству партии. Напомним, ранее госпожа Удальцова состояла в Национал-большевистской партии (запрещена в РФ), а впоследствии — в «Авангарде красной молодежи», который затем вошел в «Левый фронт».

Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов подтвердил “Ъ”, что партия рассматривает кандидатуры Анастасии Удальцовой и Бориса Мызгина, действительно предложенного московским горкомом. «Здесь ключевое — не московские интересы. У ЦК могут быть и общефедеральные соображения. Я думаю, будут взвешиваться и те, и те. Все аргументы будут изложены на президиуме ЦК»,— сказал депутат. Он также отметил, что в случае госпожи Удальцовой речь идет о выстраивании отношений с союзниками партии, тем более что «она де-факто победила» в одномандатном округе на выборах в Госдуму (Анастасия Удальцова лидировала в голосовании на участках по округу 201, но проиграла после введения результатов дистанционного электронного голосования.— “Ъ”).

Учитываются не только предложение московского горкома, но и интересы фракции в Думе, а также мнение союзников КПРФ (среди них и «Левый фронт»), пояснил “Ъ” зампред ЦК партии Дмитрий Новиков. Решение еще не принято, этот вопрос еще не обсуждался президиумом ЦК, утверждает первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. «Пока без комментариев»,— заявила “Ъ” сама Анастасия Удальцова.

Елена Рожкова, Мария Макутина, Ксения Веретенникова