Неправильное лишение

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Бывший депутат Государственной думы Валерий Рашкин пожаловался в Конституционный суд на порядок досрочного прекращения полномочий. Он считает, что в федеральном законодательстве такой порядок точно не определен, и это нарушает его конституционное право на предсказуемость законов. Тем временем коллеги господина Рашкина вот-вот определятся с тем, кому достанется ставший вакантным мандат — окончательное решение будет принято 2 июня, пообещал Геннадий Зюганов.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Валерий Рашкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал в Конституционный суд жалобу на порядок досрочного прекращения полномочий члена Совета федерации и депутата Госдумы — об этом в среду сообщил его адвокат Кирилл Сердюков. По его словам, поводом для обращения в КС стала неопределенность в вопросе о том, кто может оспорить постановление Госдумы о досрочном прекращении полномочий депутата.

Напомним, Госдума в мае досрочно лишила господина Рашкина депутатских полномочий из-за приговора по делу о незаконной охоте. Решение поддержали 337 депутатов, 58 выступили против, 14 воздержались. В октябре 2021 года Валерий Рашкин был уличен в незаконной охоте на лося в охотхозяйстве в Саратовской области; 22 апреля нынешнего года Калининский райсуд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком два года по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору).

По общему правилу Конституционный суд проверяет уже вступившие в силу судебные решения, но господин Рашкин еще не обжаловал решение Госдумы о своей отставке — именно потому, что возникла неопределенность в вопросе о порядке обжалования, объясняет Кирилл Сердюков.

Кодекс административного судопроизводства, напоминает он, относит ненормативные правовые акты Госдумы к ведению Верховного суда, но не уточняет, кто именно может их обжаловать. Нет соответствующих уточнений и в законе «О статусе члена Совета федерации и депутата Госдумы».

В своей жалобе Валерий Рашкин также апеллирует к постановлению Конституционного суда от 12 апреля 1995 года по делу о толковании ряда статей Конституции — в нем отмечается, что акты парламента должны воплощать интересы большинства в обществе, а не только парламентского большинства.

«Это право коллеги Рашкина обращаться в Конституционный суд и во все другие инстанции»,— сказал “Ъ” председатель мандатной комиссии Госдумы Отари Аршба. Он напомнил, что закон о статусе депутата однозначно требует лишения мандата, если приговор вступил в законную силу. У мандатной комиссии в таком случае нет вообще никакого другого варианта, кроме как вынести вопрос на обсуждение палаты, которая решает вопрос голосованием, объясняет депутат.

Ранее КС уже сказал, что депутат вправе обжаловать решение своих коллег в Верховном суде РФ — как по существу, так и по процедурным основаниям. Такое разъяснение суд дал в ответ на запрос депутатов от оппозиции, поданный в 2012 году, после того как Госдума лишила полномочий депутата Геннадия Гудкова (СР). Тогда депутаты утверждали, что действующий порядок лишения полномочий может быть использован его политическими конкурентами, но КС с ними не согласился, сославшись на наличие судебной защиты от необоснованных решений.

Тем временем ожидается, что уже 2 июня, в четверг, КПРФ примет решение о том, кому будет передан мандат господина Рашкина. «Сегодня обсуждаем, завтра будет решение»,— сказал в среду журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Анастасия Корня