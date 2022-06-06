Собиратель глиноземель

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«Русал» пытается решить сырьевую проблему не только закупками глинозема у Китая, но и через суд. Компания подала иск о возврате 20% в глиноземном заводе Queensland Alumina Ltd, перешедших на неясных основаниях к прекратившему бизнес с «Русалом» концерну Rio Tinto. «Русал» считает, что концерн нарушит обязательства, а введенные Австралией персональные санкции против основателя российской компании Олега Дерипаски и совладельца Виктора Вексельберга ее самой касаться не должны. Юристы допускают, что вопросы к законности получения Rio Tinto 20% завода могут возникнуть и у австралийского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глиноземный завод в Гладстоне, Австралия

Фото: East News Глиноземный завод в Гладстоне, Австралия

Фото: East News

«Русал», основателем которого выступает Олег Дерипаска, подал иск в Федеральный суд Австралии против австралийско-британской Rio Tinto за прекращение бизнеса с ним на глиноземном заводе Queensland Alumina Ltd (QAL) в Австралии, сообщает австралийское информагентство AAP. В «Русале» подтвердили факт подачи иска. По данным AAP, российская компания подала иск через свою «дочку» Alumina and Bauxite Company (ABC).

«Русал» через ABC владеет 20% QAL. Для компании это важный элемент производственной цепочки: в отчетности за 2021 год она отражала производство глинозема на этом активе в 742 тыс. тонн (9% от общего производства компании). 20 марта Австралия заявила о запрете экспорта в Россию глинозема и алюминиевых руд. По оценке правительства Австралии, страна обеспечивает 20% поставок глинозема в Россию. Затем в апреле генеральный директор Rio Tinto Джейкоб Стаусхольм заявил о прекращении коммерческих отношений с Россией. Как утверждала компания, она получила 100-процентный контроль над QAL.

«Русал» считает, что концерн нарушил обязательства, а введенные правительством Австралии санкции являются недостаточным основанием для присвоения полного контроля над производством, поскольку они напрямую не касались «Русала» и введены только в отношении Виктора Вексельберга (его Sual Partners является совладельцем «Русала») и Олега Дерипаски лично.

Утрата глиноземного актива в Австралии усугубила проблемы компании с сырьем: 1 марта «Русал» временно приостановил производство на Николаевском глиноземном заводе (Украина), где производилось около 20% сырья компании, из-за «неизбежных логистических и транспортных проблем на Черном море и прилегающих территориях». Отгрузки глинозема из порта Николаева также были приостановлены, сообщала Wood Mackenzie.

В этих условиях российская компания начала закупки глинозема из Китая, чего не было с 2018 года, когда против «Русала» вводились американские санкции. Как писал “Ъ”, если в январе и феврале Россия закупила в Китае символические 377 и 320 тонн глинозема, то в марте — 9,9 тыс. тонн, а в апреле — уже 123,8 тыс. тонн (см. “Ъ” от 1 июня). При этом китайские трейдеры продают глинозем со значительной премией.

Ситуация с получением Rio Tinto контроля над активом достаточно странная, полагает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. «Не очень понятно, на основании чего Rio Tinto получила 20% в капитале предприятия, принадлежавших ABC,— рассуждает он.— Данных о заключении сделки между ней и Rio Tinto в открытых источниках нет, и, если честно, законность "перехода контроля" над этим пакетом вызывает сомнения».

Саймон Томпсон, председатель совета директоров Rio Tinto, на собрании акционеров компании 5 мая: «Думаю, что (попадание «Русала» под санкции.— “Ъ”) отразилось бы на Rio Tinto позитивно — в том плане, что цены на алюминий, вероятнее всего, вырастут».

Получить контроль над его активами Rio Tinto могла бы только в результате сделки или вследствие изъятия этого актива у законного собственника по решению суда или уполномоченного органа государственной власти, говорит эксперт, подчеркивая, что под санкциями находится Олег Дерипаска, а не «Русал», контрольный пакет в котором ему уже не принадлежит. Он полагает, что, судя по тому, что «Русал» подает в суд иск, касающийся действий Rio Tinto, их законность может вызвать вопросы и у австралийского суда.

Евгений Зайнуллин