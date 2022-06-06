Иноагенты — направо, пионеры — налево

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Вернувшись после региональной недели, депутаты продолжат защищать Россию «от новых угроз государственной безопасности», ужесточать Уголовный кодекс, бороться с иноагентами, введут ответственность за исполнение антироссийских санкций и воссоздадут аналог пионерской организации. Не останется без внимания законодателей и тема домашнего насилия: до конца сессии депутаты намерены ужесточить уголовное наказание для тех, кто совершил его трижды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты Госдумы обычно едины в защите интересов госбезопасности и борьбе с иностранным вмешательством

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Депутаты Госдумы обычно едины в защите интересов госбезопасности и борьбе с иностранным вмешательством

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

6 июня комитет Госдумы по законодательству планирует рассмотреть к первому чтению внесенный на прошлой неделе пакет поправок к Уголовному кодексу от «Единой России», направленных на «защиту России от новых угроз государственной безопасности». Изменения ужесточают ответственность за участие в вооруженном конфликте «против интересов РФ», а также вводят дополнительное наказание за «мирные» действия, угрожающие безопасности страны. Так, депутаты намерены расширить действие ст. 276 УК РФ (шпионаж), предполагающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Теперь ответственность по этой статье будет также наступать за сбор или хранение сведений «в целях передачи противнику», которые «могут быть использованы против вооруженных сил РФ» в условиях вооруженного конфликта с участием России. А также до четырех лет тюрьмы (и до шести лет — в случае использования СМИ и интернета) будет грозить по новой ст. 280.4 за «публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, либо к воспрепятствованию исполнению органами власти своих полномочий по обеспечению безопасности РФ». В своем отзыве правительство отметило, что фраза о деятельности, направленной против безопасности России, «оценочна и формально не определена».

Кроме того, комитет намерен успеть до конца сессии принять законопроект правительства «о повторных побоях» — в понедельник депутаты рассмотрят поправки к нему. Напомним, что уголовное наказание за побои (ст. 116.1 УК РФ) наступает только в случае повторного правонарушения со стороны лица, уже получившего наказание за аналогичное административное правонарушение (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Обычно именно эти статьи применяются в делах о домашнем насилии. Как пояснил “Ъ” глава комитета Павел Крашенинников, прошлой весной Конституционный суд счел нынешнюю норму УК не соответствующей Основному закону, так как она не предусматривает более сурового наказания для ранее судимых за насильственные преступления. Нынешний законопроект, внесенный правительством в октябре прошлого года и принятый Госдумой в первом чтении в январе, исправляет это упущение. Сейчас первые «побои» наказываются административным штрафом до 30 тыс. руб. или арестом на срок до 15 суток, за повторные побои предусмотрен уголовный штраф до 40 тыс. руб., обязательные работы до 240 часов, исправительные работы до шести месяцев или арест до трех месяцев. Третий случай, согласно инициативе, может повлечь за собой до 480 часов обязательных работ, до года исправительных работ, ограничение свободы до года или арест до шести месяцев. Законопроект пойдет на второе чтение практически в изначальной редакции, утверждает источник “Ъ” в Думе.

Одним из главных событий недели, вероятно, станет принятие 7 июня в первом чтении законопроекта «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», обобщающего нормы действующего законодательства об иноагентах. Согласно документу, иноагентом можно будет признать физическое или юридическое лицо, если оно занималось «политической деятельностью», распространением информации «для неограниченного круга лиц», «сбором сведений» о военной деятельности РФ и при этом находилось под «иностранным влиянием». Под последним подразумевается «предоставление поддержки и (или) оказание воздействия путем принуждения, убеждения и (или) иными способами».

Во вторник депутаты также примут в первом чтении законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи «Большая перемена». 20 апреля школьница из Севастополя Диана Красовская обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением создать такую организацию, и он ее сразу же поддержал. А затем депутаты и сенаторы символично внесли законопроект в Госдуму 19 мая, в день 100-летия Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Авторы документа рассчитывают, что новая организация будет сопоставима по масштабу с пионерской организацией и охватит всех детей страны начиная с шестилетнего возраста. Впрочем, осведомленные источники “Ъ”, знакомые с концепцией движения, утверждают, что «Большая перемена» — это лишь рабочее название. Основное выберут сами дети. Они же определятся с его символикой. Среди целей и задач нового движения значится подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».

7 июня во втором чтении будет принят законопроект, оформляющий «развод» России с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). В варианте первого чтения говорилось, что Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года (день исключения РФ из Совета Европы). Ко второму чтению эту дату заменили на 15 марта (день подачи заявления Россией на выход из организации). Также в документе зафиксировали, что выплаты по решениям, вынесенным ранее, будут производиться в рублях.

8 июня Дума рассмотрит в первом чтении поправки к УК РФ об ответственности за исполнение санкций. Законопроект дополняет новым квалифицирующим признаком ч. 2 ст. 201 УК «Злоупотребление полномочиями», которая предусматривает ответственность за использование руководителем коммерческой или иной организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам. Подобные деяния, совершенные «в целях выполнения иностранных санкций» против России, предлагается наказывать штрафом до 1 млн руб. либо лишением свободы на срок до десяти лет.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина