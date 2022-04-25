Иноагентам добавляют влияния

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Проект закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», обобщающий нормы действующего законодательства об иноагентах, внесен в понедельник в Госдуму. Его авторы надеются «прикрыть лазейки» для НКО, СМИ и граждан, получающих поддержку из иностранных источников. Противники же указывают на ряд новых ограничений — причем не только для иноагентов, но и для аффилированных с ними лиц. Неожиданно оппозиционно в этой дискуссии выступил сенатор Андрей Клишас, заявивший, что постоянно менять законодательство в той сфере, которая только складывается, не стоит.

Как и прогнозировал “Ъ”, проект единого закона об иноагентах внесен в Госдуму в понедельник. Соавторами выступили 15 депутатов из всех фракций палаты и трое сенаторов. Один из них, Андрей Климов, пояснил, что одна из целей документа «закрыть дополнительные лазейки для иноагентов». 21 апреля проект был представлен депутатом Василием Пискаревым и заместителем министра юстиции Олегом Свириденко. Оба они тогда заявили, что он обобщает все упоминающие иноагентов нормативные акты (то есть пять федеральных законов, в том числе «О СМИ» и «Об НКО»), а также введет единый реестр иноагентов вместо четырех существующих (для физлиц, СМИ, НКО и объединений без юрлица).

Из текста следует, что иноагентом можно будет признать физическое или юридическое лицо (в том числе коммерческую компанию), а также любую общественную организацию, если те получили «поддержку и (или) находятся под иностранным влиянием в иных формах».

Включать в единый реестр иноагентов продолжит Минюст, если обнаружит присутствие «политической деятельности», распространение информации «для неограниченного круга лиц», факт «сбора сведений» о военной деятельности РФ и уже упомянутое «иностранное влияние». Опрошенные “Ъ” юристы обращают внимание на определение «иностранного влияния». Под ним подразумевается «предоставление поддержки и (или) оказание воздействия путем принуждения, убеждения и (или) иными способами». Эксперты указывают, что «иностранное влияние» таким образом фактически заменяет существующее понятие «иностранного финансирования».

«Любой контакт с иностранцем, международной организацией и тем более с органами власти иностранного государства может быть интерпретирован как иностранное влияние,— отмечает юрист Татьяна Глушкова.— Тенденция введения нового железного занавеса становится, таким образом, еще более очевидной. Это подтверждает и формулировка проекта о влиянии (на потенциального иноагента.— “Ъ”) лиц, находящихся под иностранным влиянием. То есть речь идет вообще о любом влиянии любого человека или организации».

«Приготовит мне обед партнер-иностранец — вот оно, иностранное влияние»,— приводит пример юрист Наталия Секретарева. Юрист Анастасия Буракова указывает на формулировки «иная помощь», «влияющие иным образом»: «Категория "влияния" не определена, попасть под нее может, например, подруга, у которой муж иностранец». Как сообщал ранее “Ъ”, иноагентами не смогут быть признаны «органы публичной власти РФ» и «подконтрольные им лица», а также религиозные организации и политические партии, «зарегистрированные в установленном порядке».

«Теперь у Минюста будет официальный аргумент, почему какому-нибудь единороссу можно, а независимому журналисту — нет»,— опасается госпожа Буракова.

Понятие «политической деятельности» дополнено распространением информации для «неограниченного круга лиц». Речь о любой информации, а не только об информации, оценивающей деятельность органов госвласти (ими политическая деятельность определяется в действующей редакции законов), указывает Татьяна Глушкова на пункт документа о «распространении мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

Иноагенты должны будут по-прежнему маркировать свои публичные сообщения (все, кроме «бытового контента», говорил ранее Олег Свириденко, имея в виду в том числе фотографии домашних животных, детей, поздравления с праздниками), сдавать финансовую отчетность «ежеквартально», «раз в полгода» и «ежегодно», а также раз в год проходить бухгалтерский аудит (для юрлиц).

Проект закона также вводит список лиц, «аффилированных с иностранными агентами».

Ими нельзя будет признать родственников иноагентов. В число аффилированных лиц проект предлагает включать участников, руководителей, учредителей и сотрудников организаций-иноагентов, в том числе «включенных в реестр иноагентов за распространение информации» — то есть речь здесь идет о СМИ, поясняет Татьяна Глушкова. В список войдут и те, кто «получал имущественную поддержку для осуществления политической деятельности»: «Такими лицами могут посчитать, например, тех, кому "иноагенты" помогали выплачивать штрафы, как когда-то это делал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистским, запрещен в РФ.— “Ъ”)».

Для выхода из списка «аффилированных лиц», отмечает госпожа Глушкова, придется доказывать (заявлением в Минюст), что в течение двух лет человек с иноагентами связан не был. А вот в процедуре выхода из реестра иноагентов, по ее словам, принципиально ничего не изменится, так как обжалование статуса «иноагента» в суде предусмотрено и сейчас. «Из принципиально нового лишь то, что вводится единый порядок выхода для всех,— поясняет она.— Как это будет реализовано, если статус присвоен не за финансирование, отсутствие которого можно доказать в суде, а за влияние,— непонятно. Вероятно, выйти окажется еще сложнее. Однако если человек перестанет, например, быть журналистом, закроет блог и уйдет в баристы, суд сможет счесть, что иностранное влияние на человека более не оказывается».

Один из авторов законопроекта Андрей Луговой допускает, что ко второму чтению понятия об иностранном влиянии и аффилированных лицах могут быть скорректированы.

Как он рассказал “Ъ”, при подготовке проекта у некоторых авторов возникали вопросы по поводу, возможно, слишком широкой их трактовки, но в итоге решили, что «концептуально оставят так», а если при обсуждении инициативы возникнет необходимость изменить эти положения, то сделают это.

Список запретов для иноагентов в ст. 10 предлагаемого закона Татьяна Глушкова называет «чудовищным», указывая, что «он гораздо шире, чем все запреты до этого». Так, иноагенты не смогут получать господдержку и занимать посты на госслужбе, быть организаторами публичных мероприятий (не только митингов, но даже дебатов и дискуссий), осуществлять просветительскую деятельность (проводить лекции и семинары), входить в составы ОНК и отделения ОП РФ, быть членами избиркомов и спонсировать избирательные кампании. Кроме того, юрлицам-иноагентам будет запрещено страховать свои денежные средства и применять упрощенную систему налогообложения, уточняет Анастасия Буракова.

«Сейчас есть предложения по изменению закона об иностранных агентах. Но постоянно менять закон в той сфере, которая только складывается, в той сфере, где правоотношения еще окончательно не сложились, это пути в никуда»,— заявил сенатор Андрей Клишас в ходе форума «Цифровой суверенитет России в условиях информационной войны».

Мария Старикова, Мария Макутина