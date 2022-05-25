А кодекс подумал: «Угрозы идут»

Группа депутатов от «Единой России» внесла в среду в Госдуму пакет поправок к Уголовному кодексу, направленных на «защиту России от новых угроз государственной безопасности». Этими изменениями ужесточается ответственность за участие в вооруженном конфликте «против интересов РФ», а также вводится дополнительное наказание за «мирные» действия, угрожающие безопасности страны. Опрошенные “Ъ” юристы расценили поправки как «законы военного времени».
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Первый блок поправок, внесенных группой единороссов во главе с председателем комитета Думы по безопасности Василием Пискаревым, посвящен военным вопросам.
- Так, в ст. 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования) вводится новая ч. 3, предусматривающая лишение свободы на срок от 12 до 20 лет за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте или военных действиях «в целях, противоречащих интересам РФ».
- Поправка к ст. 275 (государственная измена) приравнивает к измене «переход на сторону противника» в условиях вооруженного конфликта или военных действий с участием России (за это тоже будет грозить до 20 лет тюрьмы).
- В ст. 276 (шпионаж, от 10 до 20 лет тюрьмы) будет добавлена ответственность за совершенные в условиях вооруженного конфликта с участием РФ передачу, сбор или хранение «в целях передачи противнику» сведений, которые «могут быть использованы против вооруженных сил РФ».
- Заодно ужесточаются санкции по ст. 359 УК (наемничество): максимальное наказание для самих наемников увеличится с 7 до 15 лет тюрьмы, а за их вербовку и обучение — с 8 до 18 лет.
Второй блок изменений касается преступлений «мирного времени».
- В УК появится новая ст. 275.1, по которой за «конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами иностранных государств» либо связанными с ними иностранными организациями предусмотрено лишение свободы на срок от двух до восьми лет.
- До четырех лет тюрьмы (и до шести лет — в случае использования СМИ и интернета) будет грозить по новой ст. 280.4 за «публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, либо к воспрепятствованию исполнению органами власти своих полномочий по обеспечению безопасности РФ» (как сказано в пояснительной записке к законопроекту, это «позволит пресекать массовое распространение обращений к другим лицам в целях побуждения их к совершению противоправных действий в ущерб безопасности государства»).
- А из ст. 284.1 (осуществление деятельности нежелательной организации) исчезнут слова «на территории РФ», что позволит наказывать россиян, например, за участие в зарубежных мероприятиях таких организаций.
Василий Пискарев в Telegram-канале комитета по безопасности объяснил актуальность законопроекта тем, что «против России сегодня Западом развернута гибридная война, которая включает в себя и санкции, и преследование журналистов, и накачивание Украины всеми видами оружия, и неприкрытое склонение наших граждан к разного рода сотрудничеству с иностранными спецслужбами».
«Мы наблюдаем также возросшую активность всех сортов зарубежных неправительственных организаций, которые ведут подрывную работу против нашей страны. Все эти вызовы не могут оставаться без ответа, и в том числе законодательного»,— подчеркнул единоросс.
Правительство и Верховный суд дали на законопроект положительные заключения, однако в отзыве Белого дома содержится и ряд замечаний. В частности, в нем указано на наличие в документе «оценочных и формально не определенных терминов», в числе которых «противник» и «деятельность, направленная против безопасности РФ». По мнению Белого дома, это «не отвечает конституционным требованиям ясности, определенности и недвусмысленности правовых норм».
У опрошенных “Ъ” экспертов замечаний к новой инициативе депутатов гораздо больше.
Юрист Анастасия Буракова расценивает эти поправки как попытку фактически расширить юрисдикцию РФ на территории других государств: «Нечто похожее уже есть в КоАП: человек может быть оштрафован по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП, штраф для физлиц до 15 тыс. руб., для юрлиц — до 100 тыс. руб.— “Ъ”) за участие в мероприятии этой организации, если оно проходило за границей. Аналогично теперь предлагается дополнить УК. С учетом того, что за последнее время большинство крупнейших организаций и международных фондов были признаны нежелательными в России, это железный занавес».
Юрист Ольга Подоплелова считает «венцом законопроекта» новую статью УК о призывах к действиям против безопасности РФ. По ее мнению, под это определение можно подвести «любое критическое высказывание». А статьи о «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранными спецслужбами и призывах к «действиям против безопасности государства», как и расширение статьи об участии в деятельности нежелательной организации,— это «новые попытки заставить замолчать всех критиков спецоперации на Украине», полагает эксперт.
Глава юридического проекта «Первый отдел», адвокат Иван Павлов (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), специализирующийся на помощи обвиняемым в госизмене, называет новую инициативу «законом военного времени». По его мнению, целевая аудитория этого законопроекта — люди, критикующие события на Украине: «Им посылается сигнал, чтобы они умерили свой пыл, иначе к ним будут применены самые суровые меры уголовной ответственности». Это касается, например, участников антивоенных пикетов, поясняет адвокат: «Предполагается, что любой, кто выйдет с плакатом "Нет войне", может быть привлечен к уголовной ответственности с первого же раза по ст. 280.4 УК». При этом формулировка поправки к ст. 208 похожа на фрагмент существующей статьи «Госизмена», где уже есть формулировка об «оказании помощи» иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ, отмечает господин Павлов. Он также обращает внимание, что в новой статье о «конфиденциальном сотрудничестве» со спецслужбами речь идет о непубличных контактах, но что будет считаться таким контактом — станут решать российские спецслужбы. «Вполне вероятно, будет считаться все, что не произошло в публичном поле»,— допускает адвокат. Доказывать, что организация, с которой контактировал обвиняемый, действует в интересах той или иной спецслужбы, будут «так же, как сейчас», считает он: «В дело о госизмене будет вложена соответствующая лаконичная справка какого-нибудь генерала ФСБ. Такие случаи известны, в том числе дело физика-инженера Виктора Кудрявцева».