А кодекс подумал: «Угрозы идут»

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Группа депутатов от «Единой России» внесла в среду в Госдуму пакет поправок к Уголовному кодексу, направленных на «защиту России от новых угроз государственной безопасности». Этими изменениями ужесточается ответственность за участие в вооруженном конфликте «против интересов РФ», а также вводится дополнительное наказание за «мирные» действия, угрожающие безопасности страны. Опрошенные “Ъ” юристы расценили поправки как «законы военного времени».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первый блок поправок, внесенных группой единороссов во главе с председателем комитета Думы по безопасности Василием Пискаревым, посвящен военным вопросам.

Так, в ст. 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования) вводится новая ч. 3, предусматривающая лишение свободы на срок от 12 до 20 лет за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте или военных действиях «в целях, противоречащих интересам РФ».

Поправка к ст. 275 (государственная измена) приравнивает к измене «переход на сторону противника» в условиях вооруженного конфликта или военных действий с участием России (за это тоже будет грозить до 20 лет тюрьмы).

В ст. 276 (шпионаж, от 10 до 20 лет тюрьмы) будет добавлена ответственность за совершенные в условиях вооруженного конфликта с участием РФ передачу, сбор или хранение «в целях передачи противнику» сведений, которые «могут быть использованы против вооруженных сил РФ».

Заодно ужесточаются санкции по ст. 359 УК (наемничество): максимальное наказание для самих наемников увеличится с 7 до 15 лет тюрьмы, а за их вербовку и обучение — с 8 до 18 лет.

Второй блок изменений касается преступлений «мирного времени».

В УК появится новая ст. 275.1, по которой за «конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами иностранных государств» либо связанными с ними иностранными организациями предусмотрено лишение свободы на срок от двух до восьми лет.

До четырех лет тюрьмы (и до шести лет — в случае использования СМИ и интернета) будет грозить по новой ст. 280.4 за «публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, либо к воспрепятствованию исполнению органами власти своих полномочий по обеспечению безопасности РФ» (как сказано в пояснительной записке к законопроекту, это «позволит пресекать массовое распространение обращений к другим лицам в целях побуждения их к совершению противоправных действий в ущерб безопасности государства»).

А из ст. 284.1 (осуществление деятельности нежелательной организации) исчезнут слова «на территории РФ», что позволит наказывать россиян, например, за участие в зарубежных мероприятиях таких организаций.

Василий Пискарев в Telegram-канале комитета по безопасности объяснил актуальность законопроекта тем, что «против России сегодня Западом развернута гибридная война, которая включает в себя и санкции, и преследование журналистов, и накачивание Украины всеми видами оружия, и неприкрытое склонение наших граждан к разного рода сотрудничеству с иностранными спецслужбами».

«Мы наблюдаем также возросшую активность всех сортов зарубежных неправительственных организаций, которые ведут подрывную работу против нашей страны. Все эти вызовы не могут оставаться без ответа, и в том числе законодательного»,— подчеркнул единоросс.

Правительство и Верховный суд дали на законопроект положительные заключения, однако в отзыве Белого дома содержится и ряд замечаний. В частности, в нем указано на наличие в документе «оценочных и формально не определенных терминов», в числе которых «противник» и «деятельность, направленная против безопасности РФ». По мнению Белого дома, это «не отвечает конституционным требованиям ясности, определенности и недвусмысленности правовых норм».

У опрошенных “Ъ” экспертов замечаний к новой инициативе депутатов гораздо больше.

Юрист Анастасия Буракова расценивает эти поправки как попытку фактически расширить юрисдикцию РФ на территории других государств: «Нечто похожее уже есть в КоАП: человек может быть оштрафован по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП, штраф для физлиц до 15 тыс. руб., для юрлиц — до 100 тыс. руб.— “Ъ”) за участие в мероприятии этой организации, если оно проходило за границей. Аналогично теперь предлагается дополнить УК. С учетом того, что за последнее время большинство крупнейших организаций и международных фондов были признаны нежелательными в России, это железный занавес».

Юрист Ольга Подоплелова считает «венцом законопроекта» новую статью УК о призывах к действиям против безопасности РФ. По ее мнению, под это определение можно подвести «любое критическое высказывание». А статьи о «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранными спецслужбами и призывах к «действиям против безопасности государства», как и расширение статьи об участии в деятельности нежелательной организации,— это «новые попытки заставить замолчать всех критиков спецоперации на Украине», полагает эксперт.

Глава юридического проекта «Первый отдел», адвокат Иван Павлов (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), специализирующийся на помощи обвиняемым в госизмене, называет новую инициативу «законом военного времени». По его мнению, целевая аудитория этого законопроекта — люди, критикующие события на Украине: «Им посылается сигнал, чтобы они умерили свой пыл, иначе к ним будут применены самые суровые меры уголовной ответственности». Это касается, например, участников антивоенных пикетов, поясняет адвокат: «Предполагается, что любой, кто выйдет с плакатом "Нет войне", может быть привлечен к уголовной ответственности с первого же раза по ст. 280.4 УК». При этом формулировка поправки к ст. 208 похожа на фрагмент существующей статьи «Госизмена», где уже есть формулировка об «оказании помощи» иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ, отмечает господин Павлов. Он также обращает внимание, что в новой статье о «конфиденциальном сотрудничестве» со спецслужбами речь идет о непубличных контактах, но что будет считаться таким контактом — станут решать российские спецслужбы. «Вполне вероятно, будет считаться все, что не произошло в публичном поле»,— допускает адвокат. Доказывать, что организация, с которой контактировал обвиняемый, действует в интересах той или иной спецслужбы, будут «так же, как сейчас», считает он: «В дело о госизмене будет вложена соответствующая лаконичная справка какого-нибудь генерала ФСБ. Такие случаи известны, в том числе дело физика-инженера Виктора Кудрявцева».

Мария Макутина, Мария Старикова