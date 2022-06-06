Ни пролететь ни проехать

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Намеченный на 6–7 июня визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в Сербию еще до его начала превратился в лихо закрученный триллер. Глава МИД РФ заранее дал понять, что в Белграде у него обширная программа и летит он туда, чтобы прояснить «планы сербского руководства на предстоящий период с учетом нынешней ситуации в мире». Президент же Сербии Александр Вучич на днях вдруг объявил: «Ситуация с визитом Лаврова осложняется». А в воскресенье близкие сербским властям СМИ сообщили, что «визит не по вине Белграда оказался под большим вопросом»: причина в том, что соседние страны закрыли воздушное пространство для самолета российского министра. Источники “Ъ” полагают, что это обстоятельство может быть на руку президенту Сербии, который хотел бы, чтобы визит был отложен или по крайней мере прошел как можно менее заметно, дабы не испортить отношения с Западом. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Drobnjakovic / AP Фото: Marko Drobnjakovic / AP

О предстоящем приезде Сергея Лаврова в Белград первым сообщило неделю назад хорошо информированное и близкое к руководству Сербии белградское издание Blic. Утечка произошла в день телефонного разговора сербского президента Александра Вучича с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого была достигнута договоренность о новых поставках российского газа Сербии. Александр Вучич назвал условия «исключительно выгодными» для Белграда и заверил, что «сейчас цена газа для Сербии будет в три раза ниже европейской, а зимой — в десять раз ниже». Тем не менее вопрос о введении санкций против РФ, на чем настаивают ЕС и США, Белград оставил открытым (см. “Ъ” от 30 мая).

В этой ситуации визит Сергея Лаврова как раз и давал возможность прояснить позицию Белграда по украинскому кризису и прежде всего по присоединению к антироссийским санкциям. Тем более что окончательные договоренности по газу (точной цене и объемам поставок) еще только предстоит согласовать на переговорах между российским «Газпромом» и главной сербской нефтегазовой компанией NIS.

Тут-то президент Сербии и сделал свое двусмысленное заявление по поводу визита главы МИД России. Находясь 2 июня в Братиславе, где он участвовал в международном форуме по проблемам безопасности GLOBSEC 2022, Александр Вучич сказал считающемуся близким к сербскому президенту телеканалу Pink: «Ситуация с приездом Лаврова осложняется. Я не готов говорить о деталях, но точно осложняется».

А на вопрос корреспондента о возможности того, что из-за приезда Сергея Лаврова будет отменен намеченный на 10 июня визит в Белград канцлера Германии Олафа Шольца, президент Сербии ответил: «Это было бы плохой новостью». И добавил: «Такая возможность существует, но, надеюсь, этого не произойдет. Сначала посмотрим, приедет ли Лавров, а потом уже все остальное. Есть реакция и из других стран».

Сомнения сербского президента развеяла день спустя представитель МИД РФ Мария Захарова. В пятницу она подтвердила, что визит Сергея Лаврова в Белград состоится 6–7 июня и что запланированы его встречи на самом высоком уровне: с президентом Александром Вучичем, главой МИДа Николой Селаковичем, спикером парламента Ивицей Дачичем и патриархом Сербской православной церкви Порфирием.

Тем не менее, когда позднее в тот же день сербские журналисты попросили господина Вучича подтвердить информацию МИД РФ по визиту, тот предложил им «подождать пару дней» и снова ответил уклончиво: «Возможно, все будет в порядке, а возможно, и нет». А на вопрос, может ли визит Сергея Лаврова поставить под угрозу приезд немецкого канцлера, президент ответил: «Ничего нельзя исключать». К тому же на сайте сербского президента появилась информация, что «7 и 8 июня он будет находиться с визитом в Северной Македонии, где пройдет встреча в рамках инициативы "Открытые Балканы"».

В субботу Сергей Лавров в интервью Радио и телевидению Республики Сербской так обозначил главную цель своего визита в Белград: «Очень важно понимать оценки руководства Сербии и его планы действий в предстоящий период с учетом нынешней ситуации в мире». А говоря о поставках российского газа Сербии, министр акцентировал внимание на том, что президенты двух стран «достигли принципиальной договоренности, которая должна быть изложена соответствующими компаниями».

«В Белграде понимают, что глава российского МИДа хочет получить от руководства Сербии гарантии ее готовности быть и впредь стратегическим партнером России, пока вопрос о поставках газа до конца не закрыт,— пояснил “Ъ” источник, знакомый с позицией сербского руководства.— Это предполагает не только подтверждение Сербией отказа присоединяться к санкциям против РФ, но и высокий уровень приема посланца Москвы. Белград бы сейчас предпочел не акцентировать особо свои связи с Москвой, дабы не навлекать на себя новое давление со стороны Запада».

Этот тезис, который во многом объясняет перипетии с визитом Сергея Лаврова в Белград, разделяют и сербские эксперты. «Визит Лаврова сейчас больше нужен России, нежели Сербии. Запад давит, чтобы мы присоединились к санкциям, и визит главы МИД РФ посылает плохой сигнал,— говорит глава белградского Центра региональных проблем Александр Попов.— Россия визитом желает продемонстрировать, что это зона ее интересов. Это только усилит давление Запада на Белград».

А Страхиня Суботич из белградского Центра европейской политики добавляет: «Сербия не в восторге от приезда персоны нон грата для Запада. Визиту предшествовал разговор с президентом РФ о газе. Сербии приезд Лаврова создает новые проблемы и показывает, что бесплатных обедов не бывает».

В воскресенье близкие сербским властям СМИ сообщили, что «визит не по вине Белграда оказался под большим вопросом», ибо соседние страны закрыли воздушное пространство для самолета российского министра. А премьер Сербии Ана Брнабич заверила в эфире того же телеканала Pink, что «президент Вучич лично занимается логистикой визита российского министра».

Информированные источники “Ъ” в Белграде полагают, что проблемы с приездом Сергея Лаврова могут быть на руку президенту Сербии, который хотел бы, чтобы визит был отложен или по крайней мере прошел как можно менее заметно, дабы не испортить отношения с Западом. А по словам источника “Ъ” в европейских дипломатических кругах, в последние дни представители Белграда давали понять, что «не особо заинтересованы» сейчас в приезде главы МИД РФ.

В конце дня стало известно, что в связи со сложившейся ситуацией утром 6 июня Александр Вучич намерен встретиться с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко, а вечером собирается выступить с обращением к нации.