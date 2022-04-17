Сербии достается со всех сторон

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После завершения выборов в Сербии, на которых победили президент Александр Вучич и его Сербская прогрессивная партия, Запад, как и предсказывали эксперты, резко усилил давление на Белград с требованием присоединиться к санкциям против РФ. Вместе с тем недовольство позицией Сербии, поддержавшей в ООН антироссийские резолюции, впервые за время украинского кризиса высказала и Москва. Оказавшись под дипломатическим огнем с двух сторон, президент Вучич, как считают сербские эксперты, сделает ряд шагов навстречу Западу, но на разворот от России вряд ли решится. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP

Давление на Белград возглавила Германия, которая считается ключевым сербским партнером в ЕС. «Согласование сербской внешней политики с ЕС, особенно в отношение России, включая введение санкций, имеет ключевое значение»,— напомнил на минувшей неделе немецкий президент Вальтер Штайнмайер в поздравлении Александру Вучичу в связи с победой на недавних выборах. «Если Сербия желает в ЕС, важно поддержать его политику и санкции»,— пояснила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Таким образом, прогнозы экспертов, предсказывавших усиление давления ЕС и США на Сербию после проведения там президентских и парламентских выборов, оправдались. С самого начала нынешнего кризиса на Украине Запад счел ненормальной ситуацию, когда Сербия остается единственной среди членов и кандидатов в члены ЕС страной, не присоединившейся к санкциям против РФ. Негласную отсрочку Белград получил только до выборов 3 апреля. Причем Запад не устроило даже то, что Сербия за прошедший период трижды поддержала в ООН антироссийские резолюции, в том числе и недавнюю, приостанавливающую членство РФ в Совете по правам человека.

Новым и весьма неприятным моментом для президента Вучича, пытающегося усидеть на двух стульях, стало то, что недовольство его позицией впервые высказала и Москва.

«Представители государств, стремящихся проводить независимую, сбалансированную политику, говорят нам, что подвергаются колоссальному давлению со стороны западных стран, в первую очередь США... Соответственно, идут на "компромиссы". Не понимаем этого. Знаем, что оказывается давление. Но если речь идет о тех, кто объявляет себя нашими друзьями, то это понять невозможно»,— упрекнула на минувшей неделе руководство Сербии представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее голосование Белграда в ООН. Она выразила надежду, что впредь Сербия будет придерживаться позиций, «отражающих истинное дружеское отношение к РФ».

«Дружеское отношение к России» Александр Вучич сможет проявить уже в ближайшее время — если и дальше не присоединится к западным санкциям, а также вспомнит о публичном пожелании российского коллеги Владимира Путина, которое тот выразил в ходе одного из визитов господина Вучича в Москву: включить в правительство Сербии больше политиков, настроенных на развитие отношений с РФ.

Главным партнером пропрезидентской Сербской прогрессивной партии с момента прихода ее к власти в 2012 году является Соцпартия, лидер которой Ивица Дачич считается в Сербии одним из ключевых пророссийских политиков. Несколько лет он возглавлял правительство, потом стал спикером парламента, а выдвиженцы его партии неизменно руководят крупнейшей сербской нефтегазовой компанией NIS, контрольный пакет в которой принадлежит российской «Газпром нефти». И нынешнюю избирательную кампанию Соцпартия проводила под лозунгом «Дачич — премьер!» и выступала за коалицию с пропрезидентской партией.

Впрочем, Александр Вучич до сих пор так и не высказался ни за союз с социалистами, ни за премьерство их лидера, хотя, по признанию президента, тот «звонил ему 10 или 12 раз».

Более того, глава Сербии высказал претензии Ивице Дачичу, что во время кампании социалисты «вели себя некорректно, и когда президент заботился о государстве, остальные были как будто на каникулах».

По словам господина Вучича, «многие в ходе кампании извлекали выгоду из украинского кризиса, поэтому Сербская прогрессивная партия не станет формировать власть с теми, кто безответственно злоупотреблял настроением граждан».

Позицию президента пояснила нынешний премьер Ана Брнабич. Она объявила, что никаких договоренностей о премьерстве господина Дачича не было и что его однозначная поддержка России в украинском кризисе является «безответственной позицией». «Мы оберегали Сербию от бурь,— заверила Ана Брнабич.— Вучич мог получить сколько хочешь голосов, если бы настоял, чтобы мы поставили на российскую карту, но это не принесло бы добра нашей стране». А министр энергетики Зорана Михайлович категорично объявила: «Дачич не будет премьером. Против я и коалиции с социалистами».

Влиятельное сербское издание NOVA объявило на днях со ссылкой на информированные западные источники: «Партнеры на Западе требуют от президента Сербии Александра Вучича очистить власть от пророссийских кадров и занять ясный внешнеполитический курс в отношении России».

Издание приходит к выводу, что в новом правительстве может не быть ни лидера Соцпартии Ивицы Дачича, ни нынешнего главы МВД Александра Вулина, также считающегося близким к Москве.

О готовности Белграда выполнить еще одно требование Запада объявила в конце недели та же министр энергетики Зорана Михайлович. По ее словам, сербские власти снизят зависимость от поставок энергоресурсов из России, поэтому Сербия планирует с сентября 2023 года начать получать сжиженный газ из Греции, а также газ из Азербайджана.

Уступки Белграда Западу по этим и другим направлениям считают вероятными и сербские эксперты, хотя они и сомневаются, что Александр Вучич решится на введение полноценных санкций против России. «Революционный шаг со стороны сербского президента сложно представить,— говорит “Ъ” сербский политолог и историк Миливой Бешлин.— Политика сидения на двух и более стульях продолжится, но с большим количеством прозападных жестов. Вопрос только в том, как такую неискреннюю и двуличную политику воспримет Запад».