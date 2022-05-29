Газ отдельно, санкции отдельно

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Сербия договорилась с Россией о новых поставках российского газа. Сербский президент Александр Вучич назвал условия «исключительно выгодными» для Белграда, заверив, что «сейчас цена газа для Сербии будет в три раза ниже европейской, а зимой — в десять раз ниже». Тем не менее вопрос о введении санкций против РФ, на чем настаивают ЕС и США, Белград по-прежнему держит открытым. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Пресс-служба МИД России Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Пресс-служба МИД России

О новых поставках российского газа Сербии договорились президенты двух стран Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора, который состоялся в воскресенье 29 мая. Причем общение с президентом РФ глава Сербии анонсировал за несколько дней и даже назвал точное время — 11 часов. Обозначил Александр Вучич и главную тему переговоров: «Не могу знать, о чем Владимир Путин меня спросит, но знаю, о чем буду просить я: количество газа, цена и гарантии поставок».

То, что именно газовая тема волнует Белград в первую очередь, неудивительно. 31 мая истекает срок достигнутой полгода назад договоренности с Москвой о поставках газа на льготных для Белграда условиях — $270 за 1 тыс. куб. м, тогда как цена в Европе была в этот период в разы выше.

«Рыночная цена газа для нас после 31 мая была бы выше тысячи долларов, а с учетом транспорта и услуг посредников — $1200–1300 за тысячу кубов. Это огромная цена,— поведал в конце минувшей недели Александр Вучич в интервью главному белградскому телевидению RTS. И добавил: — Верю, что мы, как всегда, получим от наших российских партнеров корректную цену и гарантии поставок».

Ожидания сербского президента, судя по всему, полностью оправдались. Его телефонный разговор с российским коллегой состоялся в оговоренные сроки, после чего Кремль сообщил: «Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию». Детали договоренностей изложил сам Александр Вучич.

«Путин и я договорились по главным элементам газового соглашения, которые выгодны Сербии,— сообщил сербский президент.— Мы подпишем договор на три года, что нам исключительно выгодно, а формула цены на газ останется прежней».

Напомнив, что цена российского газа для Сербии до сих пор была стопроцентно привязана к цене нефти, Александр Вучич продолжил: «Раньше это было $270, сегодня — $340–350 за тысячу кубов газа, поскольку цена нефти выросла. После дополнительных переговоров с "Газпромом" мы сможем назвать точную цену. Если посчитать сегодня, это будет в три раза ниже европейской цены, а зимой — в десять раз меньше, чем платит Европа».

Источник “Ъ”, близкий к руководству Сербии, говорит, что цена в $340–350 за 1 тыс. куб. м газа «полностью отвечает интересам Белграда» и что там «морально готовились услышать и более высокую цену».

После того как Москва в значительной мере пошла навстречу запросам Белграда по газу, она наверняка ожидает от него ответных шагов. Во всяком случае, в сообщении Кремля по итогам телефонного разговора двух президентов говорится о «подтверждении обоюдного настроя на последовательное укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией».

Сегодня это прежде всего относится к сохранению Белградом нынешней позиции по санкциям. Несмотря на давление со стороны США и Евросоюза, Сербия остается единственной среди членов и кандидатов в члены ЕС страной, не присоединившейся к антироссийским мерам.

Однако уверенности в том, что сербская позиция не изменится, ни у балканских политиков, ни у балканских экспертов нет. Буквально за день до телефонного разговора президентов двух стран министр энергетики Сербии и по совместительству член высшего руководства пропрезидентской Сербской прогрессивной партии Зорана Михайлович ясно обозначила нынешние приоритеты Белграда.

Отвечая на вопрос о санкциях РФ, она заявила в интервью старейшему белградскому изданию Politika: «Наша политика — членство в ЕС, и у меня нет ни тени сомнения, что Сербия должна сделать абсолютно все для достижения этой цели. Мы вряд ли можем влиять на события в мире, но свою позицию должны основывать на приоритетности наших интересов, а это членство в ЕС... И мы прекрасно знаем, каково жить в стране, которая изолирована. Верю, что никто не хочет идти этим путем, ибо знаем, куда он ведет».

После того, как недавно президент Александр Вучич и премьер Ана Брнабич впервые открыто упрекнули Кремль в ослаблении сербской позиции по Косово, на минувшей неделе глава сербского правительства вновь раскритиковала Москву.

По ее словам, сегодня Россия действует «зеркально так же, как вел себя Запад в 1999 и 2008 годах». В 1999 году, напомним, авиация НАТО бомбила Союзную Республику Югославию (в основном Сербию), а в 2008 году Косово провозгласило независимость, которую тут же признали большинство стран Запада. Оценки сербского премьера представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «неуместными».

То, что позицию членов высшего сербского руководства в отношении РФ вряд ли можно считать случайной, подтверждают и недавние высказывания самого президента Сербии, который не отрицает возможности введения санкций против России в будущем.

Так, в том же интервью RTS на минувшей неделе Александр Вучич, оговорившись, что сейчас введение санкций против РФ не рассматривается, заявил: «В будущем же я не знаю, что жизнь преподнесет и как все будет выглядеть... Кто знает, какие угрозы могут последовать».

А за несколько дней до этого в интервью белградскому TV Prva сербский президент заявил: «Пока нам удается не присоединяться к санкциям против России, однако до каких пор — сказать не могу».

Позиция Белграда по санкциям против РФ может проясниться уже скоро. По данным хорошо информированного белградского издания Blic, 7 июня в Сербии ждут с визитом главу российского МИДа Сергея Лаврова.