Свиньям подложили импорт

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За последнюю неделю средние цены на живых свиней для мясной промышленности оказались на 20% ниже прошлогодних. Этому способствует в том числе разрешение на беспошлинный ввоз из-за границы крупной партии в 100 тыс. тонн замороженной свинины, что стало выгодно импортерам после укрепления рубля. Но этот же фактор повлиял на сокращение вдвое экспорта российской продукции. Локальные производители опасаются, что заметное снижение внутренних цен будет серьезно давить на их рентабельность, которая и без того сокращается из-за роста на треть себестоимости производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 16 по 22 мая стоимость живых свиней снизилась на 9% по сравнению с предыдущей неделей и на 20% год к году, составив 105 руб. за кг, говорится в обзоре Национального союза свиноводов (НСС), который есть у “Ъ”. Снижение может продолжится и на этой неделе, отмечают в союзе.

Участники рынка поясняют, что в 2020 году цены на свинину были выше из-за роста внутреннего потребления из-за закрытия выездного туризма в разгар пандемии, а в 2021 году — за счет выпадения части объемов из-за вспышек африканской чумы свиней. Так, в 2021 году прирост составил 250 тыс. тонн, а потери от эпизоотических проблем — 200 тыс. тонн. В итоге средняя цена на живых свиней в центре страны в прошлом году сложилась на уровне 124,83 руб. за 1 кг, что выше на 24,8% год к году.

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что одной из причин текущего падения цен стало разрешение ввозить беспошлинно в первом полугодии до 100 тыс. тонн замороженной свинины. «Это стало выгодно после укрепления рубля»,— добавляет собеседник “Ъ”. Гендиректор НСС Юрий Ковалев поясняет, что увеличение импорта свинины в этом году был связан с ожиданиями роста внутренних цен.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин соглашается, что беспошлинный импорт сыграл свою роль, но не считает его определяющим фактором. Господин Ковалев отмечает, что с 2020 года производство в стране свинины растет на 5–10% в год, что не может не отображаться на уровне цен.

По данным Росстата, по итогам первых трех месяцев 2022 года организованные сельхозпроизводители произвели 1,23 млн тонн, что на 5,8% больше год к году. По прогнозам НСС, по итогам этого года прирост может достигнуть 7–8%. Для сравнения: в прошлом году, по данным Росстата, произведено 5,49 млн тонн свинины.

Однако экспортировать излишки российским производителям в страны Юго-Восточной Азии, которые традиционно закупают свинину из РФ, стало сложнее. Дело не только в нарушении логистических цепочек. Из-за укрепления рубля экспорт свинины упал на 50%, сообщили “Ъ” в «Мираторге». По оценкам НСС, по итогам пяти месяцев этого года экспорт сократится на 40%, по итогам всего года — на 100 тыс. тонн. «Наши цены стали неконкурентными на мировых рынках»,— подтверждает Сергей Юшин.

Снижение цен на свинину серьезно давит на рентабельность производителей из-за роста себестоимости, которая, по данным Юрия Ковалева, за последние два года увеличилась на 30%. После введения пошлин на зерно цены на него стабилизировались, но растут другие издержки на закупку импортной составляющей, в том числе из-за проблем с логистикой, поясняет эксперт.

По оценкам НСС, себестоимость производства на старых предприятиях составляет 113 руб. за 1 кг при средней оптовой цене 100 руб. за 1 кг. На новых производствах ситуация получше: там выпуск 1 кг обходится в 95 руб. Низкие цены, по мнению господина Юшина, негативно сказываются на компаниях, запустивших недавно новые производства: им становится сложно обслуживать кредиты при снижении рентабельности.

В «Русагро» наблюдают, что из-за низких цен на свинину ряд предприятий продают продукцию себе в убыток. Это может привести к уходу с рынка части производителей, прогнозируют в компании. Если тенденция по снижению рентабельности будет продолжаться, предупреждают в «Мираторге», то возможно сокращение объемов производства.

Алексей Полухин