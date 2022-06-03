Тайны мадридского саммита

1K 5 мин. ...

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен в ближайшие дни организовать встречу высокопоставленных представителей Швеции, Финляндии и Турции. Это будет уже вторая попытка убедить Анкару снять возражения против присоединения Стокгольма и Хельсинки к альянсу. Накануне власти Финляндии признали: они ожидали более быстрого приема в НАТО. Источники “Ъ” в дипломатических структурах стран-членов альянса, впрочем, уверены, что в итоге все противоречия будут сняты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и министр обороны США Ллойд Остин

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и министр обороны США Ллойд Остин

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

О планах организовать трехсторонние переговоры с участием шведов, финнов и турок Йенс Столтенберг объявил в ходе визита в Вашингтон на этой неделе. Генсек НАТО сообщил, что хотел бы добиться продвижения в вопросе о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО до саммита альянса 30 июня в Мадриде. «Но я понимаю, что для того, чтобы добиться прогресса, необходимо согласие всех 30 членов»,— отметил он.

На самом деле согласие осталось получить в основном от одного члена НАТО — Турции. 28 стран уже так или иначе дали понять, что поддерживают кандидатуры Швеции и Финляндии. Возражения по поводу их вступления в альянс высказывал президент Хорватии Зоран Миланович, однако пока не очень понятно, будет ли Загреб действительно блокировать расширение НАТО (премьер страны Андрей Пленкович, наоборот, выступает за интеграцию скандинавов).

Господин Миланович требует обусловить одобрение новых кандидатур в члены НАТО расширением прав хорватов в Боснии и Герцеговине. Источники “Ъ” в дипломатических структурах стран-членов альянса уверены, что с ним удастся договориться до Мадрида.

В отношении Турции у собеседников “Ъ” такой уверенности нет. Напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в день подачи Швецией и Финляндией документов на вступление в альянс, 18 мая, заявил о намерении ветировать их заявки, пока не будут выполнены его требования. Анкара хочет двух вещей. Во-первых, чтобы Стокгольм и Хельсинки перестали поддерживать организации, которые она считает террористическими (Рабочую партию Курдистана и связанные с ней «Отряды народной самообороны Сирийского Курдистана»). Во-вторых, чтобы Евросоюз и США сняли с нее санкции в военно-технической сфере (ЕС с 2019 года ограничивает поставки вооружений Турции из-за ее односторонней военной операции в Сирии; США наложили на Турцию санкции после приобретения ею у России зенитно-ракетных комплексов С-400).

Первый раунд переговоров по этой теме, состоявшийся 25 мая в столице Турции, позволил сторонам лучше понять позиции друг друга, однако к прорыву не привел (см. “Ъ” от 26 мая). «На прошлой неделе у нас была очень хорошая встреча, все вопросы обсуждались в позитивной атмосфере. Когда мы увидим продвижение вперед по нашим запросам, тогда процесс будет двигаться вперед»,— заявил в опубликованном в пятницу интервью испанской газете El Pais официальный представитель президента Турции Ибрахим Калын. Он добавил: «Мы серьезно относимся к безопасности наших союзников. Так что мы ожидаем того же и от них».

В пятницу вечером Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом, главной темой которого и стали заявки Швеции и Финляндии на вступление в альянс.

По итогам беседы в канцелярии турецкого президента, в частности, подчеркнули: «Обе страны должны четко продемонстрировать, что они отказались от поддержки терроризма».

Ранее в структурах НАТО была популярна поговорка, гласящая, что «если финны и шведы подадут заявку на вступление в среду, то примут их не позднее пятницы». Однако после переговоров в Анкаре и кулуарной дипломатии последних дней в Брюсселе, Вашингтоне и других столицах стало очевидно, что эти ожидания были чересчур оптимистичны.

Об этом в четверг заявил и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в статье Corriere della Sera. «Я думал, что мы могли бы стать членами альянса в более короткие сроки, но сейчас сложно делать прогнозы»,— признал он. При этом власти и Финляндии, и Швеции стараются публично подчеркивать, что воспринимают озабоченности Турции всерьез. Так, канцелярия финского президента Саули Ниинистё 1 июня выпустила специальное заявление, в котором подчеркивается, что подход Финляндии к борьбе с терроризмом совпадает с подходом Турции и других стран НАТО. «Обеспокоенность Турции по поводу терроризма должна быть воспринята всерьез. Большое число турецких граждан погибло в результате террористических нападений… Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и активно работает над его предотвращением. Подход и действия Финляндии в борьбе с терроризмом уже сейчас полностью совпадают с генеральной линией стран НАТО, в том числе в отношении терроризма, с которым сталкивается Турция»,— говорится в коммюнике. Саули Ниинистё подчеркивает, что с этой точки зрения вопросов к Финляндии у стран-членов НАТО быть не должно, но выражает готовность продолжить диалог по этой теме с Турцией. Из этого заявления следует, что такой же позиции придерживается Швеция.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, в свою очередь, дал понять: если его страна станет членом НАТО, Хельсинки и Анкара смогут сотрудничать друг с другом в военно-технической сфере, и в том числе заключать сделки.

О том, что надо учитывать позиции всех стран-членов НАТО, после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в четверг заявил и президент США Джо Байден. В то же время он, как сказано в сообщении Белого дома, выразил надежду на то, что процесс вступления Финляндии и Швеции будет быстрым.

За оставшиеся до саммита в Мадриде недели имеющиеся между Турцией и скандинавскими странами противоречия вряд ли уже удастся разрешить. Об этом в пятницу в интервью радиостанции RMF сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. «Когда речь идет о приеме в НАТО новых членов, это долгосрочный процесс. Это не так быстро и не так просто. Займет минимум несколько месяцев»,— предположил он.

Источники “Ъ” в дипломатических структурах стран-членов НАТО тем не менее уверены, что пусть и не до Мадрида, но в течение ближайших месяцев все споры будут урегулированы.

«Турки торгуются, это свойственно им, но главное, что у них нет принципиальных возражений против членства финнов и шведов, а значит, рано или поздно будет найден компромисс»,— сказал один из собеседников “Ъ”. «Мы все равно добьемся результата: Швеция и Финляндия будут приняты в альянс»,— отметил, в свою очередь, в пятницу глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, в членстве Хельсинки и Стокгольма в НАТО «заинтересованы все (члены альянса.— “Ъ”), в том числе и сама Турция».

Напомним, власти Финляндии и Швеции решили инициировать процесс вступления в НАТО после начала российской военной операции на Украине, которую они расценили и как угрозу собственной безопасности. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera сказал, что Москве не нравится любое расширение НАТО. В то же время он дал понять, что перспектива вступления Швеции и Финляндии в альянс вызывает у России меньше опасений, чем соответствующие устремления Украины. «Причина совершенно понятна,— сказал он.— У нас с этими (скандинавскими.— “Ъ”) странами нет никаких территориальных вопросов. Применительно к Украине ситуация другая».

Елена Черненко