Идентификация Берна

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Самая нейтральная из всех европейских стран — Швейцария — идет на сближение с США и НАТО. На фоне событий вокруг Украины Минобороны Швейцарии было поручено подготовить доклад о вариантах укрепления безопасности страны, в том числе посредством активизации сотрудничества с НАТО. По данным опросов, сближение с альянсом поддерживают больше половины швейцарцев, в то время как вступление в него — лишь треть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После начала российской спецоперации на Украине о необходимости более тесного взаимодействия с НАТО задумалась и традиционно нейтральная Швейцария

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters После начала российской спецоперации на Украине о необходимости более тесного взаимодействия с НАТО задумалась и традиционно нейтральная Швейцария

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Нейтральных или не присоединившихся к военным альянсам стран в Европе становится все меньше. После начала «специальной военной операции» РФ на Украине о намерении вступить в НАТО уже заявили Финляндия и Швеция. А теперь о планах сближения с США и Североатлантическим альянсом говорят и власти Швейцарии. В конце минувшей недели Вашингтон посетила глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виола Амхерд. Она обсудила с американскими коллегами поставки вооружений и техники (самолетов F-35A и ракетных комплексов Patriot), а также укрепление сотрудничества с НАТО.

Швейцария хранит нейтралитет с 1815 года.

Она не входит ни в НАТО, ни в Евросоюз, и даже членом ООН стала лишь в 2002 году. Нейтральный статус закреплен в конституции страны. Вместе с тем Швейцария с 1996 года участвует в программе НАТО «Партнерство ради мира», в рамках которой она поддерживала миссии в Косово и Афганистане, а также была задействована в ряде других проектов под эгидой альянса. Однако в соответствии с концепцией нейтралитета Швейцария ранее очень выборочно подходила к участию в военных учениях и иных мероприятиях, подразумевавших противостояние определенному противнику или коллективную оборону.

В будущем эти подходы могут измениться. На днях стало известно, что к концу сентября оборонное ведомство Швейцарии должно подготовить доклад о том, как изменилась ситуация с безопасностью в Европе после начала военной кампании России на Украине и какие опции в этой связи есть у Берна. Представитель ведомства Пэлви Пулли в интервью агентству Reuters дала понять, что вероятным итогом рассмотрения этого документа правительством станет сближение Швейцарии с НАТО. «В конечном счете могут произойти изменения в том, как (нами.— “Ъ”) интерпретируется нейтралитет»,— сказала она.

На практике это может означать согласие Швейцарии на участие в учениях со странами НАТО, активизацию диалога и обмена разведданными с США и их союзниками, а также увеличение трат на военные нужды, включая закупки вооружений.

Кроме того, могут быть приняты решения, позволяющие сделать более гибкими правила поставок швейцарских вооружений другим странам.

Отдельный доклад на схожую тему готовит МИД Швейцарии. Оба документа будут представлены правительству и парламенту для принятия дальнейших решений.

Вскоре после начала «специальной военной операции» РФ на Украине Швейцария впервые ввела санкции в отношении Москвы. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис тогда осудил действия России с точки зрения международного права и морали. По его словам, решение ввести ограничения не противоречит принципу нейтралитета, в то время как бездействие «потворствовало бы агрессору».

Россия восприняла это, однако, как враждебный шаг и внесла Швейцарию в список «недружественных государств». «Мы впервые видим, когда Швейцария, которая даже в годы Второй мировой войны сохраняла нейтралитет, сейчас полностью поддерживает санкции ЕС и других стран, введенные против России,— сказал по этому поводу на заседании в Госдуме статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.— Нейтралитет Швейцарии остается только на словах».

Впрочем, о полном отказе от нейтралитета пока все же речи не идет. В ходе визита в США Виола Амхерд подчеркнула, что вступать в НАТО ее страна не стремится. К этому не стремятся и граждане Швейцарии. По данным апрельского соцопроса, проведенного компанией Sotomo, лишь 33% швейцарцев выступают за полноценную интеграцию своей страны в альянс, в то время как 56% поддержали бы укрепление сотрудничества с НАТО (до военной кампании РФ на Украине эти показатели были значительно ниже).

Общественные настроения в отношении НАТО на днях в одном из интервью емко суммировал глава крупнейшего швейцарского офицерского объединения SOG Штефан Холенштайн: «Флиртовать — да, жениться — нет».

По его прогнозу, в будущем может возникнуть вопрос об интеграции швейцарской противовоздушной обороны в систему ПВО НАТО и ее структуру командования и связи. «Это было бы сближением с НАТО, но еще не вступлением»,— допустил он в интервью агентству Furrerhugi.

Как бы то ни было, обозреватель журнала Foreign Policy Каролин де Грутье отмечает: «Сам факт, что такая дискуссия происходит, уже является революционным по швейцарским меркам». «Если даже искренне нейтральные швейцарцы просыпаются и идут на сближение с западным лагерем, это означает, что мир действительно меняется»,— полагает она.

В свою очередь, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя в своем Telegram-канале новости из Берна, предположил, что дело не ощущении Швейцарией угрозы со стороны РФ. «Представить себе всерьез, что Швейцария боится России, фантазии не хватает,— признал он.— Тут явно другое: Запад консолидируется на военно-блоковой основе, весьма быстро, и всем, кто относится к сообществу, надо как минимум обозначить движение в указанном направлении».

Елена Черненко