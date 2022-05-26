Если альянс не идет к Эрдогану

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Высокопоставленные делегации из Швеции и Финляндии в среду посетили Анкару, чтобы попытаться уговорить Турцию отозвать свои возражения на их заявки на вступление в НАТО. Переговоры продлились более пяти часов, но снять все противоречия за один раз не получилось. Турция требует от Швеции и Финляндии перестать поддерживать курдские организации, а также настаивает на снятии ограничений Евросоюза на экспорт вооружений и санкций США за приобретенные у России системы С-400. По ряду пунктов позиции, судя по всему, удалось сблизить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одной встречи делегациям Швеции и Финляндии с одной стороны и Турции — с другой оказалось недостаточно, но по ряду пунктов позиции, судя по всему, удалось сблизить

Фото: Turkish Presidency / Anadolu Agency / AFP Одной встречи делегациям Швеции и Финляндии с одной стороны и Турции — с другой оказалось недостаточно, но по ряду пунктов позиции, судя по всему, удалось сблизить

Фото: Turkish Presidency / Anadolu Agency / AFP

«Донесена четкая позиция»

Переговоры в Президентском дворце в Анкаре продлились более пяти часов. Шведскую делегацию возглавлял статс-секретарь правительства Оскар Стенстрём, финскую — руководитель аппарата Министерства иностранных дел Юкка Саловаара, турецкую — пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и заместитель министра иностранных дел Седат Онал.

Напомним, 18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО, однако против их принятия в альянс неожиданно выступила Турция. Свою позицию Анкара объясняет тем, что эти страны якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК), причисляемую Турцией к террористическим организациям. Турецкие власти заявляют, что Швеция и Финляндия укрывают людей, связанных с РПК, а также с Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота в 2016 году, и его организацией FETO.

Перед визитом шведских и финских представителей власти Турции изложили пять «конкретных гарантий», которые они хотели бы получить от Стокгольма и Хельсинки:

прекращение поддержки терроризма (соответственно РПК и FETO),

прекращение финансирования терроризма,

прекращение поставок оружия РПК,

отмена оружейного эмбарго ЕС и санкций США в отношении Турции,

глобальное сотрудничество в борьбе с терроризмом.

По итогам вчерашних переговоров Ибрагим Калын заявил, что до шведской и финской делегаций «была донесена четкая позиция о том, что без удовлетворения опасений Турции ни о каком процессе (их вступления в НАТО.— “Ъ”) не может быть речи». При этом из его комментария следовало, что по вопросу о поставках Турции вооружений позиции удалось сблизить. Гости, впрочем, судя по их заявлениям, в целом остались довольны консультациями и нацелены на их продолжение.

Влиятельное меньшинство

Обвинения в защите «террористов» адресованы прежде всего Швеции, где еще в 1970-х годах появилась курдская диаспора. Численность курдского меньшинства сегодня оценивают в 100–150 тыс. человек: подсчеты затрудняет неоднородный характер диаспоры, где одни уже получили гражданство Швеции, а другие — граждане разных стран, в том числе Турции, Ирака, Ирана, Сирии. Курдское меньшинство, таким образом, составляет около 1% населения страны, при этом многие его представители активно участвуют в политике как на местном, так и на национальном уровне. В парламент этого созыва баллотировались около трех десятков кандидатов-курдов, а мандаты получили шесть из них.

Насколько влиятельна эта диаспора в Швеции, показывает следующая история. В 2018 году премьер Магдалена Андерссон смогла занять свой пост после голосования в парламенте с перевесом буквально в один голос. По некоторым данным, все решила позиция депутата Амине Какабаве. До переезда в Швецию она прошла боевую подготовку в отрядах иранских курдов, а теперь активно борется за права курдского меньшинства. Считается, что как раз в обмен на ее голос как независимого кандидата социал-демократы, которых представляла премьер, сделали заявление об углублении сотрудничества с курдской автономной администрацией на севере Сирии. А теперь Амине Какабаве — одна из тех, кого турецкая сторона требует выдать.

В Турции отмечают, что запрашивают экстрадицию курдских боевиков и других подозреваемых с 2017 года, но до сих пор не получили положительного ответа от властей Швеции. Анкара также утверждает, что Стокгольм планирует выделить $376 млн на поддержку курдских боевиков в 2023 году и предоставить им военную технику.

Со своей стороны власти Швеции отмечают, что выступают категорически против терроризма и не оказывают «финансовой или военной поддержки» курдским военизированным группировкам в Сирии. Вчера об этом в очередной раз публично заявила премьер Магдалена Андерссон.

Однако взгляды на то, кого считать, а кого не считать террористами, в Анкаре и в Стокгольме разнятся.

Так, в Швеции террористической организацией признана РПК, а связанные с ней «Отряды народной самообороны Сирийского Курдистана» (YPG), входящие в состав «Сил демократической Сирии», таковыми не считаются. В Анкаре же утверждают, что разницы между ними нет.

Авторитетное брюссельское издание Euractiv со ссылкой на источник в структурах Евросоюза, знакомый с ходом переговоров между тремя задействованными странами, утверждает: власти Турции прекрасно понимают, что едва ли Швеция и Финляндия согласятся пойти вразрез с собственным законодательством и экстрадировать тех, кого они террористами не считают. По мнению собеседника издания, турецкая сторона в традициях «восточного базара» пытается извлечь из ситуации максимум для себя, а именно — добиться снятия ограничений на сотрудничество в военно-технической сфере, ранее введенных ЕС и США.

Еще одна спецоперация

Готовность США пойти навстречу Турции ради расширения НАТО может быть испытана в ближайшее время. На этой неделе на фоне переговоров со Стокгольмом и Хельсинки президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена завершить работу по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль своих южных границ. «Районы, которые являются центром нападений против нашей страны,— наш приоритет. Как только вооруженные силы Турции и разведслужбы завершат подготовку, эти операции начнутся»,— сообщил он. Речь идет о границах Турции с Сирией и Ираком. Реджеп Тайип Эрдоган не конкретизировал, где конкретно планируется военная операция, однако эксперты предполагают, что речь идет о Сирии, так как в Ираке бои турецкой армии против РПК идут уже с 18 апреля.

Напомним, что в октябре 2019 года, чтобы остановить третью военную операцию Анкары на севере Сирии против YPG, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о новых «зонах влияния». Как следовало из подписанного в Сочи меморандума о взаимопонимании, «Отряды народной самообороны Сирийского Курдистана» должны были отвести свои силы на глубину 30 км от границы с Турцией. Россия и Турция также договорились о совместном патрулировании.

Однако полностью избежать столкновений между турками и курдами не удалось, и на линии соприкосновения периодически возникали трения. Сообщения об очередном обострении в приграничных районах появились в начале мая. А в последние дни сирийские оппозиционные источники сообщают об уходе части российских сил из районов на севере Сирии, в том числе из Манбиджа и его окрестностей к северу от Алеппо. В этой связи вспоминают, что перед предыдущей турецкой операцией также были сообщения об уходе россиян. Правда, пока российский Центр примирения в Сирии регулярно сообщает о продолжении совместного патрулирования с турецкими военными районов на севере Сирии. Если Анкара начнет операцию, это будет нарушением договоренностей с Москвой.

Но не менее важно, как отреагируют США, для которых «Отряды народной самообороны Сирийского Курдистана» и «Силы демократической Сирии» были близкими союзниками в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Во вторник Госдепартамент выразил беспокойство в связи с планами турецкого президента. «Мы признаем законные опасения Турции в отношении безопасности на южной границе страны, но любое новое наступление еще больше подорвет региональную стабильность и поставит под угрозу силы США и кампанию коалиции против "Исламского государства"»,— сказал представитель ведомства Нед Прайс.

В то же время некоторые турецкие эксперты полагают, что разговоры Анкары о расширении зоны безопасности связаны прежде всего с внутренними факторами: приближающимися президентскими и парламентскими выборами, а также падением рейтинга Реджепа Тайипа Эрдогана. Турция также может воспользоваться тем, что России невыгодно с ней конфликтовать на фоне боевых действий на Украине, а США и ЕС заинтересованы в снятии ее вето в НАТО для Швеции и Финляндии. Американский арабоязычный телеканал «Аль-Хурра» цитирует турецкого журналиста Мурата Текина, который считает, что военная операция в Сирии может стать «для Анкары возможностью проверить позицию Стокгольма и Хельсинки в отношении деятельности РПК, и, конечно, то же касается США».

На четверг намечено заседание Совета нацбезопасности Турции, на повестку которого вынесены вопросы как о новой наступательной операции, так и о перспективе расширения НАТО.

Марианна Беленькая, Галина Дудина, Елена Черненко