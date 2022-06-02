Самый альтернативный суд в мире

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Ассоциация юристов России (АЮР) до конца июня создаст рабочую группу по разработке национального аналога Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом “Ъ” рассказал глава ассоциации Сергей Степашин. По его словам, он заручился одобрением администрации президента (АП) и поддержкой руководителей Минюста, Следственного комитета, Генпрокуратуры и аппарата уполномоченного по правам человека. Сама Татьяна Москалькова, предлагавшая ранее создать конвенцию по правам человека для стран ШОС, рассказала “Ъ”, что эта работа оказалась затруднительной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководство АЮР (на переднем плане председатель правления Владимир Груздев и председатель ассоциации Сергей Степашин) готово создать рабочую группу по разработке аналога ЕСПЧ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Руководство АЮР (на переднем плане председатель правления Владимир Груздев и председатель ассоциации Сергей Степашин) готово создать рабочую группу по разработке аналога ЕСПЧ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О создании рабочей группы по разработке российского аналога ЕСПЧ председатель АЮР Сергей Степашин заявил в четверг на совместном заседании президиума и правления организации в Минюсте. Идею, по его словам, «уже поддержали силовые структуры и администрация президента».

В апреле господин Степашин уже заявлял, что обратился к Владимиру Путину с письмом-докладом, в котором содержалась идея создания альтернативного ЕСПЧ суда. Теперь, пояснил “Ъ” господин Степашин, когда принципиальное одобрение администрации президента получено, можно приступать к работе: «До конца июня рабочая группа будет сформирована»,— сказал “Ъ” господин Степашин.

«Мы вышли из Европейской конвенции, и при всех негативных явлениях, которые были заметны в работе ЕСПЧ, там были и позитивные моменты,— заявил глава Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко.— Конечно, стоило бы на территории РФ создать организацию, которая могла бы вести работу по защите прав граждан. Идея АЮР в этом смысле очень полезна».

Напомним, 16 марта было принято решение об исключении России из Совета Европы (СЕ), что означает также прекращение ее участия в Европейской конвенции по правам человека. В ЕСПЧ заявляют, что россияне сохраняют возможность обжаловать в ЕСПЧ нарушения их прав, которые произошли или произойдут до 16 сентября этого года.

При этом российские законодатели рассматривают сейчас законопроект, который позволит РФ не исполнять решения, вынесенные ЕСПЧ после 16 марта. По данным на 28 февраля, рассмотрения в ЕСПЧ ожидали 18 тыс. жалоб из России, что, по мнению опрошенных “Ъ” экспертов, составляет четверть от всех жалоб в Европейский суд.

К середине апреля, как подробно рассказывал “Ъ”, российские политики и юристы обнародовали сразу три инициативы по созданию аналога ЕСПЧ с участием России: омбудсмен Татьяна Москалькова предложила начать работу над конвенцией по правам человека на площадке ШОС, спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказала идею о необходимости суда СНГ, юристы АЮР предложили учредить Евразийский суд с «упором на расследование военных преступлений». Со ссылкой на данные СКР Сергей Степашин тогда подчеркивал, что с 2014 по 2022 год ЕСПЧ получил более 7350 жалоб «потерпевших от действий украинских властей», однако ни одного дела по существу «рассмотрено не было».

«АЮР предложила администрации президента создать рабочую группу и оказывать методическую помощь по созданию аналога ЕСПЧ либо на площадке БРИКС, либо Евразийского экономического союза,— рассказал в четверг Сергей Степашин.— Эту идею мы уже обсудили с руководителем МИДа Сергеем Лавровым. Конечно, здесь нужно вести серьезный переговорный процесс, важно, чтобы нас услышали другие страны, это вопрос дипломатии».

О готовности присоединиться к рабочей группе, по словам Сергея Степашина, уже заявили представители Минюста, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры и омбудсмен Татьяна Москалькова.

Впрочем, в ведомствах, по данным “Ъ”, склонны скептически отзываться о общественных инициативах по созданию наднациональной инстанции по аналогии с ЕСПЧ. В свою очередь госпожа Москалькова призналась “Ъ”, что реализовать ранее предложенную идею о конвенции по правам человека для стран—участниц ШОС оказалось затруднительно: «Когда мы стали детально прорабатывать, увидели, что законодательство и правоприменительная практика стран ШОС очень разнятся (с РФ.— “Ъ”), нужно сначала выработать договоренности на двустороннем уровне, понять заинтересованность других стран и уже потом идти дальше».

В то же время омбудсмен согласна, что «наднациональный судебный орган, который дисциплинирует суды национальные», необходим. «Я и мои эксперты пока остановились на том, что созданная в рамках СНГ комиссия по правам человека (образована в 1993 году.— “Ъ”) и замороженная за невостребованностью, сейчас сможет заняться поиском новой интеграции,— пояснила Татьяна Москалькова.— Возобновление работы комиссии уже реализуется МИДом и Советом федерации».

Комиссия, по ее словам, может стать рабочим прототипом суда СНГ по правам человека, считает госпожа Москалькова. Она также планирует обсудить с госпожой Матвиенко идею создания совета уполномоченных по правам человека на территории бывшего СНГ, однако и здесь многое «будет зависеть от заинтересованности других стран».

Мария Старикова