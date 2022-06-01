Поставки сомнительной дальности

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Вашингтон обнародовал детали 11-го пакета военной помощи Украине на сумму $700 млн. Ключевой момент — решение отправить Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые гипотетически способны бить с территории Украины по целям в РФ. Власти США заверяют, что эта помощь нацелена исключительно на поддержку украинских вооруженных сил внутри республики и Киев обещал Вашингтону не использовать РСЗО для обстрела российской территории. Однако на деле такой шаг создает реальную угрозу дальнейшей эскалации конфликта и вовлечения в него третьих стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поставка на Украину американских реактивных систем залпового огня HIMARS серьезно повысит градус противостояния в зоне конфликта и может привести к его распространению на третьи страны

Фото: Fadel Senna / AFP Поставка на Украину американских реактивных систем залпового огня HIMARS серьезно повысит градус противостояния в зоне конфликта и может привести к его распространению на третьи страны

Фото: Fadel Senna / AFP

«Народ Украины продолжает вдохновлять мир своим мужеством и решимостью, храбро сражаясь, чтобы защитить свою страну и демократию от российской агрессии. Соединенные Штаты будут поддерживать наших украинских партнеров, продолжать предоставлять Украине оружие и технику для самообороны»,— заявил президент США Джо Байден, представляя уже 11-й по счету пакет военной и гуманитарной помощи Украине. Он отметил, что благодаря принятому решению Киев получит «новые возможности и передовое вооружение, включая (реактивные системы залпового огня на колесном шасси.— “Ъ”) HIMARS с боеприпасами для использования на поле боя, чтобы защищать свою территорию от российского наступления». Такая формулировка не случайна: в Вашингтоне в среду всячески давали понять, что в наступательных целях и для возможных атак на территорию РФ передаваемое Киеву американское оружие применяться не должно.

Поставки на сумму $700 млн состоятся в рамках пакета военной и гуманитарной помощи Украине на $40 млрд, одобренного Конгрессом США в прошлом месяце. 11-й пакет включает в себя широкий спектр вооружений: вертолеты, тактические транспортные средства, противотанковые ракеты Javelin, зенитно-ракетные комплексы Stinger. Но главное — упомянутые господином Байденом системы HIMARS. В Пентагоне рассказали, что четыре такие установки поступят на вооружение украинской армии максимально оперативно — их заранее перебросили в Европу. А обучение работе с HIMARS, как отметили в американском военном ведомстве, должно занять порядка трех недель. Как ранее писал “Ъ” (см. номер от 28 мая), подобное вооружение позволяет точно бить по целям, расположенным (в зависимости от применяемых снарядов) на расстоянии до 300 км.

До сих пор самым дальнобойным (до 120 км) ракетным комплексом, имеющимся в распоряжении Украины, была «Точка-У».

Таким образом, готовящееся к поставке новое военное оборудование гипотетически (при наличии соответствующих снарядов) может быть использовано и по целям на российской территории, что грозит серьезной эскалацией в отношениях России и Соединенных Штатов. От этого не раз предостерегали Вашингтон российские власти. В частности, посол РФ в США Анатолий Антонов (его комментарий приводится в Telegram-канале посольства) на днях заявлял, что такая ситуация «неприемлема и недопустима». По его словам, подобные шаги официального Вашингтона «чреваты непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности». Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду предупредил: получение Киевом от Запада РСЗО создает риски вовлечения третьих стран в конфликт на Украине. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что РФ принимает меры для минимизации рисков, которые возникнут при получении Киевом американских РСЗО. Но о возможном ответе России в случае использования этих систем против нее господин Песков рассуждать отказался.

Стоит подчеркнуть, что президент США Джо Байден еще в понедельник (как следовало из его заявления) исключал возможность поставок подобного вооружения Украине. «Мы не собираемся посылать на Украину ракетные комплексы, которые могут нанести удары по России»,— заявил он журналистам (расшифровку его общения со СМИ предоставила пресс-служба Белого дома). На эту фразу успел отреагировать, в частности, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в своем Telegram-канале написавший: «Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. Разумно! Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве».

Однако вскоре информированные собеседники американских СМИ в администрации Байдена стали уточнять: РСЗО могут быть поставлены, а вот ракеты большой дальности — нет. А в среду в Пентагоне заверили: США будут считать оборонительным любое использование РСЗО на украинской территории и намерены добиваться того, чтобы никаких ударов по РФ не было. «Что касается поставляемых систем вооружения, то украинцы заверили нас, что они не будут применять эти системы против целей на территории России,— подтвердил также госсекретарь США Энтони Блинкен.— Между Украиной и США существует крепкая доверительная связь, а также эта связь существует с нашими союзниками и партнерами». При этом господин Блинкен сделал прогноз на тему того, как будут развиваться события. «Что касается сроков (завершения военных действий.— “Ъ”), мы не можем предсказать, как и когда все будет происходить. Насколько мы можем судить сейчас, конфликт будет продолжаться еще многие месяцы»,— сказал он.

Тем временем Джо Байден порассуждал на эти же темы в колонке для The New York Times. «Мы не ищем войны между НАТО и Россией. Несмотря на то что я не согласен с господином Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным.— “Ъ”) и нахожу его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут добиваться его свержения в Москве… Мы не поощряем и не помогаем Украине наносить удары за ее пределами. Мы не хотим усугублять войну только для того, чтобы причинить боль России»,— заявил, в частности, глава Белого дома. Свое итоговое решение предоставить Украине РЗСО он объяснил тем, что пытается помочь ей «занять максимально сильную позицию за столом переговоров».

При этом в Вашингтоне не скрывают, что прибегнуть к поставкам более серьезного вооружения их вынудило недавнее активное продвижение российских войск на Украине. Киев в связи с этим стал настойчиво требовать у США и других союзников военной помощи, которая могла бы это наступление остановить и изменить положение дел. О серьезности ситуации на фронте, к примеру, заявляли глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и главнокомандующий вооруженными силами Валерий Залужный. Он указывал, что с поставками вооружения «нельзя медлить». Призывал ближайших союзников к поставкам РЗСО на Украину и премьер Великобритании Борис Джонсон. Однако, как рассказывали ранее источники CNN, США до последнего медлили с этими поставками, опасаясь «возмездия» со стороны РФ. Особенно опасным был для них сценарий, при котором удар американским оружием наносился бы по целям в РФ. Тем более что удары ВСУ по приграничным районам России уже имели место.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский считает, что решение о направлении на Украину ракетных комплексов «чревато катастрофическими последствиями» и «сейчас мир затаил дыхание, ожидая ответ России».

В разговоре с “Ъ” эксперт назвал гарантии Киева о том, что эти установки не будут использованы против РФ, «смехотворными»: украинский президент, по словам господина Лозанского, не раз нарушал свои обещания.

Экс-офицер разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер в интервью Fox News заявила: представители администрации Байдена осознают, что «идут по лезвию ножа с русскими». При этом она подчеркнула: «Ни Россия, ни Соединенные Штаты не хотят воевать друг с другом. Они признают: в ту минуту, когда они пойдут по этому пути, военная ситуация будет развиваться очень быстро, неудержимо обостряясь».

Екатерина Мур, Вашингтон; Павел Тарасенко