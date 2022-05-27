Украина вызывает залповый огонь на себя

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США планируют на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который впервые могут войти дальнобойные реактивные системы залпового огня. О поставке подобных вооружений Киев просил своих западных партнеров все последние недели, настаивая на том, что это «ключ к изменению игры». Однако США ранее не спешили удовлетворить запрос Украины, опасаясь, что она применит эти системы для ударов по территории России, что приведет к эскалации конфликта. Успешное продвижение российских войск в Донбассе, судя по всему, заставило Вашингтон изменить свою позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Фото: Laurent Gillieron / Keystone / AP Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Фото: Laurent Gillieron / Keystone / AP

О планах Белого дома в ближайшее время объявить о новом пакете военной помощи Украине сообщил со ссылкой на несколько источников в администрации США телеканал CNN. По данным собеседников телеканала, Киев, скорее всего, получит то, о чем он просил Вашингтон с самого начала российской «специальной военной операции»: реактивные системы залпового огня (РСЗО).

На этой неделе об острой необходимости поставок таких систем вновь заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Я не хочу, чтобы у кого-либо складывалось впечатление, что все более или менее в порядке с войной. Ситуация в Донбассе чрезвычайно плохая»,— сказал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. И призвал Запад «как можно скорее» поставить Украине РСЗО, иначе ситуация, по его словам, «станет еще хуже, чем сейчас».

По мнению украинского министра, РСЗО могут стать «ключом к изменению игры».

«Вашингтон должен передать нам их как можно быстрее, а за ними (американцами.— “Ъ”) последуют и другие»,— заявил Дмитрий Кулеба.

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный в четверг также заявил, что его армия «очень нуждается в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии». Он добавил, что «с этим нельзя медлить».

Конгрессмен-демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу, посетивший Киев в начале мая, в интервью CNN согласился с оценкой украинских официальных лиц, что поставки Украине более мощных и точных РСЗО американского производства «могут изменить ход игры». По его мнению, российская обычная артиллерия, дальность действия которой составляет около 50 км, «не приблизилась бы» к украинским городским центрам, если бы там были размещены системы РСЗО. «Таким образом, это лишило бы русских возможности применять тактику осады»,— полагает он.

Речь идет о двух американских системах залпового огня: M270 (Multiple Launch Rocket System, MLRS) и M142 (High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS). Первая — на гусеничной платформе, вторая — на колесном шасси. В зависимости от снарядов они могут наносить удары по наземным целям, расположенным на расстоянии до 300 км. Подготовить для таких установок боевой расчет из трех человек американские инструкторы готовы за две недели. Подобные системы стоят на вооружении самих США и около 20 их союзников в Европе и других регионах. «Это не просто РСЗО, а универсальные комплексы, позволяющие применять как 227-миллиметровые реактивные снаряды М-26/М-30/М-31, так и оперативно-тактические ракеты MGM-140 ATACMS в разных вариантах,— пояснил “Ъ” научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.— В варианте с реактивными снарядами эти установки не представляют собой чего-то особенного по сравнению с "Ураганом" или "Смерчем", которые есть у Украины, но возможность применения ATACMS резко повышает их ценность».

Напомним, на сегодняшний день самым дальнобойным украинским ракетным комплексом является «Точка-У» — до 120 км. MGM-140 ATACMS имеют дальность от 165 км до почти 300 км в наиболее дальнобойном варианте. Они могут снаряжаться кассетными и осколочно-фугасными боевыми частями. Точность стрельбы у ракет, оснащенных модулем GPS, достигает 10–20 м, у не имеющих такого оснащения — в пределах 100 м.

«В целом подобное оружие повысит возможности Украины по обстрелу целей на российской территории, особенно военных баз и аэродромов, что может повлечь за собой эскалацию конфликта»,— предупреждает Илья Крамник.

Именно поэтому США, как говорят собеседники CNN, ранее не спешили удовлетворять запрос Украины на поставку своих РСЗО. Эта тема неоднократно обсуждалась на заседаниях Совета национальной безопасности США. В Белом доме, как сказано в материале, опасались, что «отправка все более тяжелых вооружений Украине будет воспринята Россией как провокация и спровоцирует какое-то возмездие против США с ее стороны». Украинские вооруженные силы ранее уже неоднократно наносили удары по целям на территории России, однако им удавалось поражать лишь объекты, расположенные в приграничной зоне.

Вторая причина, по которой США медлили с поставками Украине РСЗО: соображения собственной безопасности. «По словам источников, в администрации (президента Джо Байдена.— “Ъ”) серьезно сомневались, могут ли США позволить себе отдать так много продвинутых вооружений, взятых из военных запасов»,— сообщил CNN. На прошлой неделе высокопоставленные представители Пентагона встречались с руководством военно-промышленного концерна Lockheed Martin, чтобы обсудить возможность наращивания производства РСЗО на его заводах. По разным оценкам, у США могут быть от 1,5 тыс. до 2 тыс. единиц M270 и M142.

Судя по всему, сомнения по поводу целесообразности поставок Украине РСЗО у американской администрации отпали на фоне произошедшего за минувшие недели продвижения российских войск на востоке Украины. О готовности поставить Киеву системы в пятницу заявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В интервью агентству Bloomberg он признал, что вооруженные силы РФ «добиваются постепенного, медленного, но ощутимого прогресса». Политик также высказал надежду на то, что американские РСЗО позволят Украине «защититься от жесточайшего огня российской артиллерии».

Между тем собеседники CNN подчеркнули, что вопрос о поставках Украине РСЗО окончательно еще не решен и США могут склониться к предоставлению Украине ракетных систем меньшей дальности. О том, что США еще не приняли однозначного решения, на брифинге в пятницу заявил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Мы в курсе того, что украинцы просят РСЗО в частном и публичном порядке. Я не буду забегать вперед»,— сказал он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic в четверг предостерег западные страны от дальнейших поставок вооружений Украине. По его словам, Москва «предостерегла Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией». Поставки вооружений, способных добивать до территории РФ, как следует из комментария министра, станут «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации».

Елена Черненко