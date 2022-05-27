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Украина вызывает залповый огонь на себя

Вашингтон может поставить Киеву дальнобойные ракетные вооружения

США планируют на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который впервые могут войти дальнобойные реактивные системы залпового огня. О поставке подобных вооружений Киев просил своих западных партнеров все последние недели, настаивая на том, что это «ключ к изменению игры». Однако США ранее не спешили удовлетворить запрос Украины, опасаясь, что она применит эти системы для ударов по территории России, что приведет к эскалации конфликта. Успешное продвижение российских войск в Донбассе, судя по всему, заставило Вашингтон изменить свою позицию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Фото: Laurent Gillieron / Keystone / AP

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Фото: Laurent Gillieron / Keystone / AP

О планах Белого дома в ближайшее время объявить о новом пакете военной помощи Украине сообщил со ссылкой на несколько источников в администрации США телеканал CNN. По данным собеседников телеканала, Киев, скорее всего, получит то, о чем он просил Вашингтон с самого начала российской «специальной военной операции»: реактивные системы залпового огня (РСЗО).

На этой неделе об острой необходимости поставок таких систем вновь заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Я не хочу, чтобы у кого-либо складывалось впечатление, что все более или менее в порядке с войной. Ситуация в Донбассе чрезвычайно плохая»,— сказал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. И призвал Запад «как можно скорее» поставить Украине РСЗО, иначе ситуация, по его словам, «станет еще хуже, чем сейчас».

По мнению украинского министра, РСЗО могут стать «ключом к изменению игры».

«Вашингтон должен передать нам их как можно быстрее, а за ними (американцами.— “Ъ”) последуют и другие»,— заявил Дмитрий Кулеба.

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный в четверг также заявил, что его армия «очень нуждается в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии». Он добавил, что «с этим нельзя медлить».

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 93-й

Конгрессмен-демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу, посетивший Киев в начале мая, в интервью CNN согласился с оценкой украинских официальных лиц, что поставки Украине более мощных и точных РСЗО американского производства «могут изменить ход игры». По его мнению, российская обычная артиллерия, дальность действия которой составляет около 50 км, «не приблизилась бы» к украинским городским центрам, если бы там были размещены системы РСЗО. «Таким образом, это лишило бы русских возможности применять тактику осады»,— полагает он.

Речь идет о двух американских системах залпового огня: M270 (Multiple Launch Rocket System, MLRS) и M142 (High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS). Первая — на гусеничной платформе, вторая — на колесном шасси. В зависимости от снарядов они могут наносить удары по наземным целям, расположенным на расстоянии до 300 км. Подготовить для таких установок боевой расчет из трех человек американские инструкторы готовы за две недели. Подобные системы стоят на вооружении самих США и около 20 их союзников в Европе и других регионах. «Это не просто РСЗО, а универсальные комплексы, позволяющие применять как 227-миллиметровые реактивные снаряды М-26/М-30/М-31, так и оперативно-тактические ракеты MGM-140 ATACMS в разных вариантах,— пояснил “Ъ” научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.— В варианте с реактивными снарядами эти установки не представляют собой чего-то особенного по сравнению с "Ураганом" или "Смерчем", которые есть у Украины, но возможность применения ATACMS резко повышает их ценность».

Напомним, на сегодняшний день самым дальнобойным украинским ракетным комплексом является «Точка-У» — до 120 км. MGM-140 ATACMS имеют дальность от 165 км до почти 300 км в наиболее дальнобойном варианте. Они могут снаряжаться кассетными и осколочно-фугасными боевыми частями. Точность стрельбы у ракет, оснащенных модулем GPS, достигает 10–20 м, у не имеющих такого оснащения — в пределах 100 м.

«В целом подобное оружие повысит возможности Украины по обстрелу целей на российской территории, особенно военных баз и аэродромов, что может повлечь за собой эскалацию конфликта»,— предупреждает Илья Крамник.

Именно поэтому США, как говорят собеседники CNN, ранее не спешили удовлетворять запрос Украины на поставку своих РСЗО. Эта тема неоднократно обсуждалась на заседаниях Совета национальной безопасности США. В Белом доме, как сказано в материале, опасались, что «отправка все более тяжелых вооружений Украине будет воспринята Россией как провокация и спровоцирует какое-то возмездие против США с ее стороны». Украинские вооруженные силы ранее уже неоднократно наносили удары по целям на территории России, однако им удавалось поражать лишь объекты, расположенные в приграничной зоне.

Вторая причина, по которой США медлили с поставками Украине РСЗО: соображения собственной безопасности. «По словам источников, в администрации (президента Джо Байдена.— “Ъ”) серьезно сомневались, могут ли США позволить себе отдать так много продвинутых вооружений, взятых из военных запасов»,— сообщил CNN. На прошлой неделе высокопоставленные представители Пентагона встречались с руководством военно-промышленного концерна Lockheed Martin, чтобы обсудить возможность наращивания производства РСЗО на его заводах. По разным оценкам, у США могут быть от 1,5 тыс. до 2 тыс. единиц M270 и M142.

Судя по всему, сомнения по поводу целесообразности поставок Украине РСЗО у американской администрации отпали на фоне произошедшего за минувшие недели продвижения российских войск на востоке Украины. О готовности поставить Киеву системы в пятницу заявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В интервью агентству Bloomberg он признал, что вооруженные силы РФ «добиваются постепенного, медленного, но ощутимого прогресса». Политик также высказал надежду на то, что американские РСЗО позволят Украине «защититься от жесточайшего огня российской артиллерии».

Пока одни склоняют Украину к компромиссу с Россией, другие убеждают воевать до последнего

Между тем собеседники CNN подчеркнули, что вопрос о поставках Украине РСЗО окончательно еще не решен и США могут склониться к предоставлению Украине ракетных систем меньшей дальности. О том, что США еще не приняли однозначного решения, на брифинге в пятницу заявил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Мы в курсе того, что украинцы просят РСЗО в частном и публичном порядке. Я не буду забегать вперед»,— сказал он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic в четверг предостерег западные страны от дальнейших поставок вооружений Украине. По его словам, Москва «предостерегла Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией». Поставки вооружений, способных добивать до территории РФ, как следует из комментария министра, станут «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации».

Елена Черненко

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Гроб с телом погибшего во время обстрела в селе Коропы Харьковской области

Гроб с телом погибшего во время обстрела в селе Коропы Харьковской области

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Макет местности со схемой укреплений в уничтоженном опорном пункте ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР

Макет местности со схемой укреплений в уничтоженном опорном пункте ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Жители села Мощун в Киевской области

Жители села Мощун в Киевской области

Фото: Sergei Chuzavkov / AFP

Пожарные тушат возгорание на гипсовом заводе после обстрела города Бахмут на востоке Украины

Пожарные тушат возгорание на гипсовом заводе после обстрела города Бахмут на востоке Украины

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Буксируемая артиллерия на огневых позициях к северу от города Лиман на спутниковом снимке

Буксируемая артиллерия на огневых позициях к северу от города Лиман на спутниковом снимке

Фото: Reuters

Украинский военнопленный на кухне исправительного учреждения

Украинский военнопленный на кухне исправительного учреждения

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Женщина на носилках ожидает посадки в эвакуационный поезд на вокзале города Покровск Донецкой области

Женщина на носилках ожидает посадки в эвакуационный поезд на вокзале города Покровск Донецкой области

Фото: Francisco Seco / AP

Раздача чистой воды в Мариуполе

Раздача чистой воды в Мариуполе

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Поврежденные жилые дома в городе Попасная Луганской области

Поврежденные жилые дома в городе Попасная Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Российские военнослужащие на бывшей позиции украинских войск под Светлодарском в Донецкой области

Российские военнослужащие на бывшей позиции украинских войск под Светлодарском в Донецкой области

Фото: Reuters / Pavel Klimov

Экскаватор убирает завалы уничтоженного в результате обстрелов здания в Ирпене на окраине Киева

Экскаватор убирает завалы уничтоженного в результате обстрелов здания в Ирпене на окраине Киева

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Последствия обстрелов в Харькове

Последствия обстрелов в Харькове

Фото: Sofia Bobok / Anadolu Agency / AFP

Военнослужащий у постамента со снесенным памятником Владимиру Ленину в Светлодарске

Военнослужащий у постамента со снесенным памятником Владимиру Ленину в Светлодарске

Фото: Александр Река / ТАСС

Танк Т-80 военнослужащих ЛНР у села Тошковка

Танк Т-80 военнослужащих ЛНР у села Тошковка

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Женщина с велосипедом рядом с уничтоженным зданием в селе Тошковка в ЛНР

Женщина с велосипедом рядом с уничтоженным зданием в селе Тошковка в ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Разрушенная опора телебашни в Киеве

Разрушенная опора телебашни в Киеве

Фото: Hiroto Sekiguchi / The Yomiuri Shimbun / AFP

Воронка от авиаудара в селе Яцковка ДНР

Воронка от авиаудара в селе Яцковка ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Жительницы ДНР идут на уборку улиц в Волновахе

Жительницы ДНР идут на уборку улиц в Волновахе

Фото: AP

Люди среди свежевырытых могил в поселке Старый Крым около Мариуполя

Люди среди свежевырытых могил в поселке Старый Крым около Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Российские военнослужащие занимаются разминированием территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Российские военнослужащие занимаются разминированием территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен на заводе «Азовсталь», в автобусе в Донецкой области

Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен на заводе «Азовсталь», в автобусе в Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Крыша дома в Донецке после обстрела

Крыша дома в Донецке после обстрела

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Празднование Дня вышиванки во Львове

Празднование Дня вышиванки во Львове

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Пожилой мужчина отдыхает в харьковском метро, которое используется в качестве временного убежища

Пожилой мужчина отдыхает в харьковском метро, которое используется в качестве временного убежища

Фото: Bernat Armangue / AP

Похороны украинского солдата в селе Заря Труда Одесской области

Похороны украинского солдата в селе Заря Труда Одесской области

Фото: Francisco Seco / AP

Вывоз раненых украинских военнослужащих с комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Вывоз раненых украинских военнослужащих с комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинские военнослужащие в селе Русская Лозовая Харьковской области

Украинские военнослужащие в селе Русская Лозовая Харьковской области

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Мужчина в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой области

Мужчина в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой области

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Затопленное село Демидов Киевской области

Затопленное село Демидов Киевской области

Фото: Reuters / Carlos Barria

Заваленный тоннель в бомбоубежище на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Заваленный тоннель в бомбоубежище на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Свежие могилы на кладбище в поселке Старый Крым под Мариуполем

Свежие могилы на кладбище в поселке Старый Крым под Мариуполем

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинские военнослужащие на учениях в Днепропетровске

Украинские военнослужащие на учениях в Днепропетровске

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Мужчина в уничтоженном доме в Дергачах под Харьковом

Мужчина в уничтоженном доме в Дергачах под Харьковом

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Местная жительница смотрит на уничтоженную теплицу в селе Безруки в Харьковской области

Местная жительница смотрит на уничтоженную теплицу в селе Безруки в Харьковской области

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Местные жители в автомобиле рядом с уничтоженными машинами в Буче

Местные жители в автомобиле рядом с уничтоженными машинами в Буче

Фото: Reuters / Ahmed Jadallah

Местная жительница разговаривает по телефону на балконе в пострадавшем от обстрелов жилом доме в Ирпене

Местная жительница разговаривает по телефону на балконе в пострадавшем от обстрелов жилом доме в Ирпене

Фото: Reuters / Ahmed Jadallah

Рекламный плакат в пострадавшей от обстрелов парикмахерской в Ирпене

Рекламный плакат в пострадавшей от обстрелов парикмахерской в Ирпене

Фото: Reuters / Ahmed Jadallah

Отработанные боеприпасы, собранные местными жителями в Ирпене

Отработанные боеприпасы, собранные местными жителями в Ирпене

Фото: Reuters / Marius Bosch

Поврежденный жилой район в Харькове

Поврежденный жилой район в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Местные жители катаются на качелях на детской площадке уничтоженной школы в Харькове

Местные жители катаются на качелях на детской площадке уничтоженной школы в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Разрушенный Дом культуры в Дергачах Харьковской области

Разрушенный Дом культуры в Дергачах Харьковской области

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Жительница села Комышуваха (Запорожская область) в поврежденном из-за обстрелов доме

Жительница села Комышуваха (Запорожская область) в поврежденном из-за обстрелов доме

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Местные жители на детской площадке в Черниговской области

Местные жители на детской площадке в Черниговской области

Фото: Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency / AFP

Раздача еды в городе Рубежное ЛНР

Раздача еды в городе Рубежное ЛНР

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Люди переносят свои вещи рядом с разрушенными объектами «Азовстали» в Мариуполе

Люди переносят свои вещи рядом с разрушенными объектами «Азовстали» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Мальчик смотрит в окно автобуса во время эвакуации около Лимана

Мальчик смотрит в окно автобуса во время эвакуации около Лимана

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Похороны украинского военнослужащего в селе Кульчицы в Львовской области

Похороны украинского военнослужащего в селе Кульчицы в Львовской области

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Российский сапер очищает местность от взрывоопасных предметов в районе поселка Каменка Изюмского района

Российский сапер очищает местность от взрывоопасных предметов в районе поселка Каменка Изюмского района

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинский истребитель Су-25 выпускает тепловые ловушки в Донецкой области

Украинский истребитель Су-25 выпускает тепловые ловушки в Донецкой области

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Разрушенный дорожный знак под Луганском

Разрушенный дорожный знак под Луганском

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Дым над нефтеперерабатывающим заводом возле Лисичанска

Дым над нефтеперерабатывающим заводом возле Лисичанска

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Люди около разрушенного здания в Одессе

Люди около разрушенного здания в Одессе

Фото: Max Pshybyshevsky / AP

Рынок «Текстильщик» в Донецке после обстрела

Рынок «Текстильщик» в Донецке после обстрела

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Уничтоженная украинская радиолокационная станция на выставке в Донецке

Уничтоженная украинская радиолокационная станция на выставке в Донецке

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Обломки российского вертолета на выставке в Киеве

Обломки российского вертолета на выставке в Киеве

Фото: NurPhoto / AFP

Военнослужащие на бронетранспортере в селе Безыменное в Донецкой области

Военнослужащие на бронетранспортере в селе Безыменное в Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Наклейка с изображением танка на уничтоженной машине после обстрела жилого района в Ирпене

Наклейка с изображением танка на уничтоженной машине после обстрела жилого района в Ирпене

Фото: Reuters / Carlos Barria

Кошка сидит перед уничтоженным забором после обстрела жилого района в Ирпене

Кошка сидит перед уничтоженным забором после обстрела жилого района в Ирпене

Фото: Reuters / Carlos Barria

Солдаты ВСУ на бронетранспортере по пути к линии фронта в Бахмуте в Донецкой области

Солдаты ВСУ на бронетранспортере по пути к линии фронта в Бахмуте в Донецкой области

Фото: Reuters / Jorge Silva

Украинский солдат перед уничтоженной школой в Константиновке в Донецкой области

Украинский солдат перед уничтоженной школой в Константиновке в Донецкой области

Фото: Reuters / Jorge Silva

Участники музыкальной группы U2 Боно и Эдж выступают на станции метро в Киеве

Участники музыкальной группы U2 Боно и Эдж выступают на станции метро в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Столб дыма на острове Змеиный, снятый со спутника

Столб дыма на острове Змеиный, снятый со спутника

Фото: Planet Labs PBC / AP

Местные жители выносят статую философа Григория Сковороды из пострадавшего от обстрелов литературно-мемориального музея в селе Сковородиновка под Харьковом

Местные жители выносят статую философа Григория Сковороды из пострадавшего от обстрелов литературно-мемориального музея в селе Сковородиновка под Харьковом

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Женщина стоит перед разрушенным домом в городе Бахмут

Женщина стоит перед разрушенным домом в городе Бахмут

Фото: Reuters / Jorge Silva

Местные жители в очереди за российской гумпомощью в одном из сел в Харьковской области

Местные жители в очереди за российской гумпомощью в одном из сел в Харьковской области

Фото: РИА Новости

Гражданские лица, эвакуированные с металлургического завода «Азовсталь», в сопровождении членов Международного комитета Красного Креста в селе Безыменное

Гражданские лица, эвакуированные с металлургического завода «Азовсталь», в сопровождении членов Международного комитета Красного Креста в селе Безыменное

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Житель Бородянки разбирает вещи в разрушенном доме

Житель Бородянки разбирает вещи в разрушенном доме

Фото: Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency / AFP

Люди убирают разбитые стекла с окон здания, поврежденного из-за обстрела во Львове

Люди убирают разбитые стекла с окон здания, поврежденного из-за обстрела во Львове

Фото: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Мужчины проверяют разрушенный жилой дом в Краматорске

Мужчины проверяют разрушенный жилой дом в Краматорске

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Очередь за питьевой водой в Мариуполе

Очередь за питьевой водой в Мариуполе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Жительница Краматорска

Жительница Краматорска

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Церемония открытия памятника бабушке, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на площади Ленинского комсомола в Мариуполе

Церемония открытия памятника бабушке, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на площади Ленинского комсомола в Мариуполе

Фото: Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / РИА Новости

Башня уничтоженного танка в Залесье Киевской области

Башня уничтоженного танка в Залесье Киевской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Очередь из машин в центр регистрации беженцев в Запорожье

Очередь из машин в центр регистрации беженцев в Запорожье

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Дети играют на площадке перед зданием, пострадавшим в результате обстрела во Львове

Дети играют на площадке перед зданием, пострадавшим в результате обстрела во Львове

Фото: Reuters / Roman Baluk

Реактивная система залпового огня «Град» в Мариуполе

Реактивная система залпового огня «Град» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Дым над горящей нефтебазой на окраине Донецка

Дым над горящей нефтебазой на окраине Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пожарные тушат горящее нефтехранилище на окраине Донецка

Пожарные тушат горящее нефтехранилище на окраине Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Сгоревшие машины на окраине Донецка

Сгоревшие машины на окраине Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Дым над заводом «Азовсталь» в Мариуполе

Дым над заводом «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местный житель разговаривает по телефону в разрушенном доме под Киевом

Местный житель разговаривает по телефону в разрушенном доме под Киевом

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Жители во время эвакуации в Харькове

Жители во время эвакуации в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Беженцы из поселка Новотошковское в пункте временного размещения

Беженцы из поселка Новотошковское в пункте временного размещения

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Город Рубежное после обстрелов

Город Рубежное после обстрелов

Фото: ТАСС

Собака выглядывает из автомобиля

Собака выглядывает из автомобиля

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Автобусная колонна с эвакуированными из Мариуполя

Автобусная колонна с эвакуированными из Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Эвакуированные из «Азовстали» жители Мариуполя прибывают в пункт временного размещения

Эвакуированные из «Азовстали» жители Мариуполя прибывают в пункт временного размещения

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пункт временного размещения эвакуированных в селе Безыменное ДНР

Пункт временного размещения эвакуированных в селе Безыменное ДНР

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местные жители забирают свои вещи из разрушенного дома в Мариуполе

Местные жители забирают свои вещи из разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Автомобиль с собакой в салоне подъезжает к контрольно-пропускному пункту в Харькове

Автомобиль с собакой в салоне подъезжает к контрольно-пропускному пункту в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Украинские военнослужащие стоят среди обломков многоквартирного дома в Киеве

Украинские военнослужащие стоят среди обломков многоквартирного дома в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Горядщие вагоны на железнодорожной станции в городе Лиман

Горядщие вагоны на железнодорожной станции в городе Лиман

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Местные жители на таможенном посту в поселке Меловое Луганской народной республики

Местные жители на таможенном посту в поселке Меловое Луганской народной республики

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Работники похоронной службы выносят тело из жилого дома в Мариуполе

Работники похоронной службы выносят тело из жилого дома в Мариуполе

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Медработники несут раненого в Харькове

Медработники несут раненого в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Литовский пианист Дариус Мажинтас играет перед пострадавшим от обстрелов домом культуры в Ирпене, пригороде Киева

Литовский пианист Дариус Мажинтас играет перед пострадавшим от обстрелов домом культуры в Ирпене, пригороде Киева

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Реактивные системы залпового огня в Луганской области

Реактивные системы залпового огня в Луганской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Убежище в Харьковском метро

Убежище в Харьковском метро

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Кошка в вагоне поезда метро в Харькове

Кошка в вагоне поезда метро в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Чернобыльской АЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Чернобыльской АЭС

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Дети на месте снесенного памятника дружбы народов в Киеве

Дети на месте снесенного памятника дружбы народов в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Дым после обстрелов в Луганской области

Дым после обстрелов в Луганской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Разрушенный квартал в Ирпене, пригороде Киева

Разрушенный квартал в Ирпене, пригороде Киева

Фото: Genya Savilov / AFP

Бойцы МВД ЛНР проверяют частные дома в Купянске

Бойцы МВД ЛНР проверяют частные дома в Купянске

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» машут проезжающим на самоходной гаубице 2С19 «Мста-С» военнослужащим РФ

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» машут проезжающим на самоходной гаубице 2С19 «Мста-С» военнослужащим РФ

Фото: Александр Река / ТАСС

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» во время раздачи пасхальных куличей военнослужащим РФ

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» во время раздачи пасхальных куличей военнослужащим РФ

Фото: Александр Река / ТАСС

Работники МЧС спасают жителей из поврежденного здания после ракетного удара в Одесской области

Работники МЧС спасают жителей из поврежденного здания после ракетного удара в Одесской области

Фото: Reuters

Женщина с собакой возле пострадавшего от ракетного удара дома в Одессе

Женщина с собакой возле пострадавшего от ракетного удара дома в Одессе

Фото: Reuters / Igor Tkachenko

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на станции метро в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на станции метро в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Украинский военный автомобиль недалеко от города Изюм Донецкой области

Украинский военный автомобиль недалеко от города Изюм Донецкой области

Фото: Reuters / Jorge Silva

Жительница одного из разрушенных домов в селе Озера Киевской области

Жительница одного из разрушенных домов в селе Озера Киевской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Гуманитарный коридор для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Гуманитарный коридор для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Левобережный район Мариуполя

Левобережный район Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди смотрят на пожар в квартире в Харькове

Люди смотрят на пожар в квартире в Харькове

Фото: Sergey Bobok / AFP

Останки автомобиля в Чернигове

Останки автомобиля в Чернигове

Фото: Petros Giannakouris / AP

Трамвай пострадавший от обстрелов в Мариуполе

Трамвай пострадавший от обстрелов в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшее здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе после обстрела

Сгоревшее здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над территорией металлургического комбината «Азовсталь»

Дым над территорией металлургического комбината «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщина раздает российские рубли на улице Мариуполя

Женщина раздает российские рубли на улице Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы спецназа ДНР во время патрулирования улиц Мариуполя

Бойцы спецназа ДНР во время патрулирования улиц Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Похороны одного из погибших в украинском городе Буча

Похороны одного из погибших в украинском городе Буча

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Пожар на одном из заводов Харькова после обстрела

Пожар на одном из заводов Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Беженцы из Мариуполя

Беженцы из Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Улицы Харькова

Улицы Харькова

Фото: Sergey Bobok / AFP

Поезд проезжает мимо района, где спасатели разбирают завалы после обстрела во Львове

Поезд проезжает мимо района, где спасатели разбирают завалы после обстрела во Львове

Фото: Philip Crowther / AP

Дым над домами во Львове

Дым над домами во Львове

Фото: Reuters / Vladyslav Sodel

Разрушенный Мариупольский металлургический комбинат

Разрушенный Мариупольский металлургический комбинат

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия обстрела в селе Кухари Киевской области

Последствия обстрела в селе Кухари Киевской области

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Раздача еды на станции метро в Харькове

Раздача еды на станции метро в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мариуполь после обстрелов

Мариуполь после обстрелов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пожарные работы в Харькове

Пожарные работы в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Танк в Кальмиусском районе Мариуполя

Танк в Кальмиусском районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители в Мариуполе

Местные жители в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобиль на фоне пожара в Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе в Луганской области

Автомобиль на фоне пожара в Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе в Луганской области

Фото: Reuters / Marko Djurica

Последствия авиаобстрелов в Тростянце в Сумской области

Последствия авиаобстрелов в Тростянце в Сумской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Жители Мариуполя везут канистры с водой

Жители Мариуполя везут канистры с водой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина смотрит на свою сгоревшую машину в Харькове

Мужчина смотрит на свою сгоревшую машину в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Местные жители в Мариуполе

Местные жители в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители сидят в коридоре многоэтажки в Харькове

Местные жители сидят в коридоре многоэтажки в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Могилы на кладбище в окрестностях Киева

Могилы на кладбище в окрестностях Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Военнослужащие СБУ проводят в Харькове операцию по задержанию подозреваемых в пособничестве России

Военнослужащие СБУ проводят в Харькове операцию по задержанию подозреваемых в пособничестве России

Фото: Felipe Dana / AP

Мужчина едет на велосипеде по улице в Мариуполе

Мужчина едет на велосипеде по улице в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тушение пожара после обстрела в районе Харьковского международного аэропорта

Тушение пожара после обстрела в районе Харьковского международного аэропорта

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Сгоревший танк на улице в Мариуполе

Сгоревший танк на улице в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обломки автомобиля на обочине улицы в Левобережном районе Мариуполя

Обломки автомобиля на обочине улицы в Левобережном районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Горящий магазин в Харькове

Горящий магазин в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Фура с гуманитарной помощью в ДНР

Фура с гуманитарной помощью в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местный житель прячется в вагоне метро в Харькове

Местный житель прячется в вагоне метро в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Пожарные тушат завод в Харькове

Пожарные тушат завод в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Могилы рядом с жилыми домами в Мариуполе

Могилы рядом с жилыми домами в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пострадавший от обстрела жилой дом в Харькове

Пострадавший от обстрела жилой дом в Харькове

Фото: Andrew Marienko / AP

Бронетехника в Первомайске ЛНР

Бронетехника в Первомайске ЛНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Женщина среди обломков дома в украинском городе Бородянка

Женщина среди обломков дома в украинском городе Бородянка

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Местные жители во дворе дома в Приморском районе Мариуполя

Местные жители во дворе дома в Приморском районе Мариуполя

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Харькове огорожен мешками с песком для защиты от повреждений

Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Харькове огорожен мешками с песком для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Ванна внутри разрушенного здания в Харькове

Ванна внутри разрушенного здания в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Сотрудники национальной полиции Украины работают на месте падения ракеты в Краматорске

Сотрудники национальной полиции Украины работают на месте падения ракеты в Краматорске

Фото: Fadel Senna / AFP

Поврежденные из-за обстрела автомобили и оцепленный железнодорожный вокзал в Краматорске

Поврежденные из-за обстрела автомобили и оцепленный железнодорожный вокзал в Краматорске

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (в центре) осматривают тела погибших в украинском городе Буча

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (в центре) осматривают тела погибших в украинском городе Буча

Фото: Rodrigo Abd / AP

Военнослужащие эвакуируют местную жительницу из больницы Мариуполе

Военнослужащие эвакуируют местную жительницу из больницы Мариуполе

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Женщина стоит рядом с разбитой машиной в Буче, пригороде Киева

Женщина стоит рядом с разбитой машиной в Буче, пригороде Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Уничтоженная бронетехника в Буче

Уничтоженная бронетехника в Буче

Фото: Vadim Ghirda / AP

Местная жительница везет тележку с бутылками воды мимо здания театра в Мариуполе

Местная жительница везет тележку с бутылками воды мимо здания театра в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Женщины проходят мимо разрушенной гостиницы «Украина» в Чернигове

Женщины проходят мимо разрушенной гостиницы «Украина» в Чернигове

Фото: Reuters / Marko Djurica

Спасатель разбирает завалы в украинском поселке Бородянка

Спасатель разбирает завалы в украинском поселке Бородянка

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Разрушенные жилые дома в украинском поселке Бородянка

Разрушенные жилые дома в украинском поселке Бородянка

Фото: Vadim Ghirda / AP

Собака стоит рядом со школой, пострадавшей в результате обстрела в ЛНР

Собака стоит рядом со школой, пострадавшей в результате обстрела в ЛНР

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Местный житель у двери многоквартирного дома в Мариуполе

Местный житель у двери многоквартирного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский мальчик стоит во дворе на окраине Киева

Украинский мальчик стоит во дворе на окраине Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Раздача хлеба в Мариуполе

Раздача хлеба в Мариуполе

Фото: Reuters / Chingis Kondarov

Местный житель у грузовика с надписью «дети» в Мариуполе

Местный житель у грузовика с надписью «дети» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Женщина на фоне столба дыма в Одессе

Женщина на фоне столба дыма в Одессе

Фото: Petros Giannakouris / AP

Местная жительница с книгой в Мариуполе

Местная жительница с книгой в Мариуполе

Фото: Reuters / Stringer

Разрушенный самолет Ан-225 «Мрия» в Гостомеле под Киевом

Разрушенный самолет Ан-225 «Мрия» в Гостомеле под Киевом

Фото: Vadim Ghirda / AP

Раздача гуманитарной помощи в городе Рубежное под Луганском

Раздача гуманитарной помощи в городе Рубежное под Луганском

Фото: Александр Река / ТАСС

Местные жители в очереди у машины с гуманитарной помощью в городе Буча в Киевской области

Местные жители в очереди у машины с гуманитарной помощью в городе Буча в Киевской области

Фото: Reuters

Противотанковые мины на мосту в городе Буча

Противотанковые мины на мосту в городе Буча

Фото: Rodrigo Abd / AP

Беженцы с Донбасса в Казани

Беженцы с Донбасса в Казани

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Антонов

Украинские беженцы в Нижнем Новгороде

Украинские беженцы в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Эвакуационные автобусы приезжают в Запорожье

Эвакуационные автобусы приезжают в Запорожье

Фото: emre caylak / AFP

Уничтоженная военная техника в селе Дмитровка под Киевом

Уничтоженная военная техника в селе Дмитровка под Киевом

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Мариупольский драматический театр

Мариупольский драматический театр

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Артиллерийские гильзы на улицах Мариуполя

Артиллерийские гильзы на улицах Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие с противотанковым гранатометом в Мариуполе

Военнослужащие с противотанковым гранатометом в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Жительница Мариуполя разговаривает с военнослужащим

Жительница Мариуполя разговаривает с военнослужащим

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пробитая снарядом стена жилого дома в Мариуполе