Джо Байден отменил войну с Россией

Президент США Джо Байден опубликовал в газете The New York Times программную статью, излагающую ключевые задачи американской стратегии на Украине. Пообещав продолжение помощи Киеву, он заявил, что США не стремятся к войне с Россией и не видят у нее намерений применить ядерное оружие. Президент США также дал понять: он не уступит давлению своих критиков, призывающих пойти на более радикальные шаги по украинскому вопросу и не бояться обострения с Москвой.

Фото: Joshua Roberts, Reuters Президент США Джо Байден

Программная статья Джо Байдена в газете The New York Times, опубликованная во вторник под заголовком «Что Америка будет и что не будет делать на Украине», стала изложением главных целей его администрации в украинском конфликте, затрагивающем отношения двух ведущих ядерных держав — США и России. Начав с того, что противостояние на Украине «продолжается уже четвертый месяц», Джо Байден назвал главной целью Америки «видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии». В связи с этим он пообещал «продолжение поставок Украине современного вооружения, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin, зенитных ракет Stinger, мощных артиллерийских высокоточных ракетных систем, радаров, беспилотных летательных аппаратов, вертолетов Ми-17 и боеприпасов».

Между тем ключевой частью статьи, затрагивающей возможные последствия украинского кризиса для отношений США и их западных союзников с Россией, стали рассуждения о «красных линиях» — о том, что Америка «не будет делать на Украине».

«Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией. Как бы я ни был не согласен с господином Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным.— “Ъ”), находя его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут добиваться его свержения в Москве. До тех пор, пока Соединенные Штаты или наши союзники не подвергнутся нападению, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни нападая на российские войска. Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами. Мы не хотим затягивать войну, только чтобы причинить боль России»,— сообщил Джо Байден.

Еще одно его заявление касается темы, которая держит в напряжении мировое сообщество — возможности перерастания украинского конфликта в ядерную войну. «Я знаю, что многие люди во всем мире обеспокоены возможностью применения ядерного оружия. В настоящее время мы не видим никаких признаков того, что у России есть намерение применить ядерное оружие на Украине, хотя время от времени российская риторика, призывающая бряцать ядерным оружием, сама по себе опасна и крайне безответственна. Позвольте мне внести ясность: любое применение в этом конфликте ядерного оружия любого масштаба было бы совершенно неприемлемо как для нас, так и для остального мира»,— отметил Джо Байден.

В целом его статья в The New York Times, несмотря на жесткость ряда формулировок, стала самым примирительным жестом в сторону Москвы за время российской спецоперации.

Она посылает четкий сигнал: США не намерены стать стороной украинского конфликта и втянуться в противостояние с Москвой.

Еще одним подтверждением того, что в администрации США спешат обозначить ограничительные рамки возможной вовлеченности в украинский конфликт, стало прозвучавшее во вторник в Нью-Йорке заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд. «Мы не предоставляем вооружения, которые позволили бы украинцам атаковать Россию с территории Украины, и президент Байден четко дал это понять. Мы не собираемся становиться стороной этого конфликта, но мы будем поддерживать Украину в усилиях по защите ее суверенитета и территориальной целостности»,— отметила госпожа Томас-Гринфилд.

Разъяснения Джо Байдена и членов его команды прозвучали после резонансного интервью председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, которое он дал в понедельник телеканалу Fox News. Признав, что ситуация на Украине может стать еще более опасной, представитель высшего военного руководства США призвал предпринять срочные шаги, чтобы не допустить разрастания конфликта. По его словам, одним из таких шагов должны стать переговоры американских и российских военных.

В связи с этим генерал Милли упомянул свой майский телефонный разговор с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, а также разговор главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. «Я полагаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ею управлять и оценивать шанс эскалации. Мы этим занимаемся, именно поэтому вы видели министра Остина, который говорит со своим коллегой, а я говорю со своим коллегой, чтобы не допустить разрастания всего этого в нечто более ужасное, чем есть сейчас»,— заявил Марк Милли. «Я полагаю, что развязка ситуации путем переговоров была бы логичным выбором»,— заявил Марк Милли, добавив, что «обе стороны должны прийти к этому выводу самостоятельно».

Фото: Julia Nikhinson, Reuters Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли

В то время как американские военные занимают более сдержанную позицию, наиболее решительный настрой демонстрируют представители политического истеблишмента в Вашингтоне, включая радикальное крыло Демократической партии. Настроения оппонентов Джо Байдена, разочарованных недостаточно решительной, по их мнению, поддержкой Украины, выразил бывший посол США в Москве Майкл Макфол, призвавший Джо Байдена как можно скорее поставить Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО).

За день до публикации его статьи в The New York Times газета The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга сообщила о том, что президент Байден не исключил отправку Украине РСЗО и эта возможность продолжает рассматриваться, однако поставки ракет большой дальности не обсуждаются. На специальном брифинге для журналистов был анонсирован 11-й пакет помощи Украине «в сфере безопасности в рамках президентской программы», включающий в себя «системы более дальнего действия, в частности, HIMARS, а также боеприпасы, которые позволят украинцам более точно наносить удары по ключевым целям в зоне боевых действий внутри Украины и помогут им дать отпор продвижению России».

«Эти системы будут использоваться украинцами, чтобы дать отпор продвижению российских сил на украинской территории, но они не будут использоваться против целей на российской территории»,— уточнил на условиях анонимности высокопоставленный собеседник журналистов в администрации Джо Байдена.

«Система выстроена четко. Байдена прогибают свои же — группа неоконов Демократической партии, используя киевских клоунов»,— прокомментировала во вторник в своем телеграм-канале неутихающие споры в Вашингтоне по поводу американской военной помощи Киеву официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она напомнила недавнее заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина устроит США «образцово-показательную истерику», если администрация Байдена не предоставит ей РСЗО.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил: поставки США оружия Киеву, «как бы Вашингтон их ни аргументировал», увеличивают риск прямого столкновения США и России. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заверил: Россия принимает меры для минимизации рисков в случае получения Украиной американских РСЗО.

Между тем, видимо, также исходя из стремления не слишком раздражать Москву, в администрации Байдена задумались о целесообразности последовать призыву ряда стран Европы конфисковать замороженные активы российского Центробанка, чтобы использовать их для восстановления Украины. «Высокопоставленные чиновники администрации Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и отбить у других стран охоту полагаться на США как на страну для хранения инвестиций»,— сообщила во вторник газета The New York Times. По данным источников издания в Белом доме, в администрации Байдена изучают вопрос о том, может ли арест средств Центрального банка РФ побудить другие страны «держать свои резервы в других валютах подальше от американских рук».

Сергей Строкань