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Коммерсантъ FM
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До 5G не дотянули

Государству предложили профинансировать предыдущее поколение связи

«Ростех» направил в Минцифры новую версию «дорожной карты» развития отечественного телеком-оборудования, в которой фокус делается не на оборудовании 5G, как раньше, а на предшествующем поколении — LTE. В согласованной в 2020 году версии «дорожной карты» из бюджета планировалось выделить 28,8 млрд руб. на 5G. Теперь эти средства могут направить на 4G, в то время как сам «Ростех» хочет вложить 4,4 млрд руб. в разработку базовых станций станции 5G. При этом реального рыночного спроса на новую технологию нет.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Источники “Ъ” рассказали, что «Ростех» в марте направил в Минцифры на утверждение новую версию «дорожной карты» развития отечественного телеком-оборудования. По словам собеседников “Ъ” на рынке и в правительстве, госкорпорация рассчитывает большую часть средств, которые государство планировало выделить на развитие технологий 5G, направить на разработку и выпуск 4G-оборудования. Созданием базовых станций 4G в России занимается «Спектр» «Ростеха» (см. “Ъ” от 20 августа 2021 года). «Спектр» и подготовил правки в «дорожную карту» по развитию 5G, добавил собеседник “Ъ”.

После ухода из России зарубежных вендоров встал вопрос обеспечения операторов оборудованием для сетей LTE, отметил собеседник, знакомый с ситуацией. Сейчас, отмечает он, «дорожная карта» не предполагает развитие LTE-решений: «При этом операторы связи говорят о том, что реальный рыночный спрос на базовые станции 5G гораздо меньше, чем на LTE». Если вести разработку за счет операторов, это приведет к удорожанию услуг связи, поэтому необходимо профинансировать развитие LTE-решений на государственном уровне, объясняет собеседник.

Расходы на реализацию «дорожной карты» развития сетей 5G в России, разработанной «Ростехом» и утвержденной правительством в ноябре 2020 года, составляют 208,15 млрд руб., включая 28,8 млрд руб. из бюджета. Остальные средства, как предполагается, привлекут «Ростех» и «Ростелеком» (см. “Ъ” от 18 ноября 2020 года).

Проект «дорожной карты», представленный «Ростехом» в марте, не изменяет своих целей — развития высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения», заявили “Ъ” в Минцифре.

В «Ростехе» подтвердили, что планируют скорректировать «дорожную карту» по развитию 5G в сторону разработки LTE-оборудования.

Сам «Ростех» планирует вложить в исследования и разработки базовых станций 5G 4,4 млрд руб., а коммерческий выпуск может начать в 2024 году совместно с подконтрольной «ИКС Холдингу» НПК «Криптонит». (см. “Ъ” от 12 мая). По данным “Ъ”, речь идет об оборудовании на открытом интерфейсе (OpenRAN). Это позволит использовать совместимые компоненты и технологии зарубежных вендоров, которые ушли из России.

В МТС сообщили, что оператор готов принять участие в разработке софта и оборудования, а также закупать конкурентоспособное российское оборудование. В «МегаФоне» сообщили, что готовы тестировать отечественное оборудование. «Вымпелком», «Ростелеком» и Tele2 отказались от комментариев.

Операторы ищут подходы к зарубежным производителям базовых станций

По словам президента отечественного разработчика телеком-оборудования Zelax Сергея Сухмана, для создания оборудования 5G сначала нужен опыт реализации технологии 4G. «Цена важна, но она не является критическим фактором. Критический фактор и самая большая ценность, которая будет получена в процессе реализации,— компетенции и опыт».

Разработать LTE/4G-решение на уровне контроллера и пары базовых станций не так уж сложно, соответствующие наработки есть, отметил аналитик MForum Алексей Бойко. Намного сложнее серийное производство, добиться совместимости с сетями сотовой связи, отметил эксперт. На такие работы, по его оценке, потребуется не менее трех-четырех лет. Однако вопрос конкурентоспособности такого решения останется открытым, добавил он: «Чтобы наладить массовое производство сложного оборудования для сетей связи, нужны отечественные полупроводники в целом и микросхемы в частности». Для сетей связи, отмечает он, требует высокопроизводительные микропроцессоры, тогда как отечественные предприятия не отличаются технологической продвинутостью.

Анастасия Гаврилюк, Никита Королев

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