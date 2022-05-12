В «Спектре» обнаружился «Криптонит»

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Структуры «Ростеха» разработают базовые станции 5G совместно с подконтрольной «ИКС Холдингу» НПК «Криптонит». Последняя уже подготовила для госкорпорации техзадания на опытно-конструкторские работы (ОКР) по компонентам станций. Всего «Ростех» планирует вложить в исследования и разработки в этой области 4,4 млрд руб., а коммерческий выпуск может начать в 2024 году. По данным “Ъ”, речь идет об оборудовании на открытом интерфейсе (Open Radio Access Network, OpenRAN). Это, полагают эксперты, позволит использовать совместимые компоненты и технологии зарубежных вендоров, которые ушли из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

НПК «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») за 160 млн руб. выполнила для входящего в «Ростех» ООО «Спектр» научно-исследовательскую работу (НИР) по созданию системного проекта для серийного выпуска базовых станций 5G, рассказал “Ъ” источник, близкий к госкорпорации. По итогам НИР заказчик получил технологическую карту линейки продуктов, техзадания по разработке ядра базовой станции и радиочасти, уточнил собеседник “Ъ”. В «ИКС Холдинге» подтвердили, что «Криптонит» вовлечен в работы по стандартизации технологий 5G и eSIM.

На основе результатов НИР «Спектр» разместит заказы на опытно-конструкторские работы по разработке составных частей базовой станции 5G. «Объем финансирования НИР и ОКР составит 4,4 млрд руб.»,— уточнили “Ъ” в «Ростехе». Согласно утвержденной правительством «дорожной карте», выпуск базовых станций 5G должен начаться с 2024 года.

По словам собеседника “Ъ”, близкого к «Криптониту», «Спектр» будет разрабатывать оборудование на архитектуре OpenRAN (позволяет совмещать различные решения вендоров для построения базовых станций за счет открытых интерфейсов и единых технических протоколов). Сейчас на рынке действует проприетарная (закрытая) модель, когда поставщик делает все элементы сети и на каждом участке стоит оборудование одного вендора. Более 95% поставок до сих пор приходилось на Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE и Samsung.

«Спектр» учрежден «Ростехом» в августе 2021 года, компания рассчитывала стать «национальным вендором оборудования для сетей связи 4G, 5G и 6G» (см. “Ъ” от 20 августа 2021 года). Уже осенью «Спектр» предоставил операторам LTE-оборудование для тестирования, однако оно, по оценке участников рынка, не показало даже минимальной функциональности (см. “Ъ” от 19 ноября 2021 года).

Разработкой OpenRAN для сетей 5G занимался также «Сколтех»: в середине 2020 года компания купила у американской Radisys полный программный стек для базовых станций 4G и 5G. О тестировании оборудования в ноябре 2021 года заявляла МТС, но о массовых поставках не сообщалось. Другим потенциальным конкурентом «Спектра» в сегменте могло стать СП Nokia (см. “Ъ” от 23 ноября 2021 года), учреждение которого подразумевало разработку базовых станций четвертого поколения в России. Но после начала военных действий на Украине и санкций Nokia прекратила работу в стране.

В мире есть несколько примеров создания коммерческих сетей связи на базе OpenRAN. Например, технологию использовал японский оператор Rakuten Mobile, говорит собеседник “Ъ” на рынке: «Идея идти в сторону OpenRAN выглядит наиболее логичной. Иначе "Спектру" пришлось бы разрабатывать проприетарные решения, на что Nokia и Ericsson потребовались десятки лет». Впрочем, уточняет он, это не решает проблему закупки комплектующих для базовых станций, которые в России не производятся (например, чипов).

Президент Zelax Сергей Сухман считает, что OpenRAN позволит «Спектру» в итоге строить базовые станции 5G в кооперации с зарубежными поставщиками совместимого оборудования: «Открытая архитектура позволит выстроить международную кооперацию. Сейчас она в силу санкций осложнена, но на горизонте года, думаю, иностранные производители будут вынуждены начать сотрудничество». Эксперт считает, что теоретически в России возможно наладить проектирование чипов и других компонентов для 5G-станций, заказывая их на зарубежных заводах. Но, подчеркивает господин Сухман, это дорогой вариант: «Чтобы окупить проект, придется либо выводить российские базовые станции на международные рынки, либо бесконечно обеспечивать вендора субсидиями».

Никита Королев