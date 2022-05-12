Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В «Спектре» обнаружился «Криптонит»

«Ростех» создает 5G-оборудование на открытом интерфейсе

Структуры «Ростеха» разработают базовые станции 5G совместно с подконтрольной «ИКС Холдингу» НПК «Криптонит». Последняя уже подготовила для госкорпорации техзадания на опытно-конструкторские работы (ОКР) по компонентам станций. Всего «Ростех» планирует вложить в исследования и разработки в этой области 4,4 млрд руб., а коммерческий выпуск может начать в 2024 году. По данным “Ъ”, речь идет об оборудовании на открытом интерфейсе (Open Radio Access Network, OpenRAN). Это, полагают эксперты, позволит использовать совместимые компоненты и технологии зарубежных вендоров, которые ушли из России.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

НПК «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») за 160 млн руб. выполнила для входящего в «Ростех» ООО «Спектр» научно-исследовательскую работу (НИР) по созданию системного проекта для серийного выпуска базовых станций 5G, рассказал “Ъ” источник, близкий к госкорпорации. По итогам НИР заказчик получил технологическую карту линейки продуктов, техзадания по разработке ядра базовой станции и радиочасти, уточнил собеседник “Ъ”. В «ИКС Холдинге» подтвердили, что «Криптонит» вовлечен в работы по стандартизации технологий 5G и eSIM.

На основе результатов НИР «Спектр» разместит заказы на опытно-конструкторские работы по разработке составных частей базовой станции 5G. «Объем финансирования НИР и ОКР составит 4,4 млрд руб.»,— уточнили “Ъ” в «Ростехе». Согласно утвержденной правительством «дорожной карте», выпуск базовых станций 5G должен начаться с 2024 года.

По словам собеседника “Ъ”, близкого к «Криптониту», «Спектр» будет разрабатывать оборудование на архитектуре OpenRAN (позволяет совмещать различные решения вендоров для построения базовых станций за счет открытых интерфейсов и единых технических протоколов). Сейчас на рынке действует проприетарная (закрытая) модель, когда поставщик делает все элементы сети и на каждом участке стоит оборудование одного вендора. Более 95% поставок до сих пор приходилось на Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE и Samsung.

«Спектр» учрежден «Ростехом» в августе 2021 года, компания рассчитывала стать «национальным вендором оборудования для сетей связи 4G, 5G и 6G» (см. “Ъ” от 20 августа 2021 года). Уже осенью «Спектр» предоставил операторам LTE-оборудование для тестирования, однако оно, по оценке участников рынка, не показало даже минимальной функциональности (см. “Ъ” от 19 ноября 2021 года).

Разработкой OpenRAN для сетей 5G занимался также «Сколтех»: в середине 2020 года компания купила у американской Radisys полный программный стек для базовых станций 4G и 5G. О тестировании оборудования в ноябре 2021 года заявляла МТС, но о массовых поставках не сообщалось. Другим потенциальным конкурентом «Спектра» в сегменте могло стать СП Nokia (см. “Ъ” от 23 ноября 2021 года), учреждение которого подразумевало разработку базовых станций четвертого поколения в России. Но после начала военных действий на Украине и санкций Nokia прекратила работу в стране.

В мире есть несколько примеров создания коммерческих сетей связи на базе OpenRAN. Например, технологию использовал японский оператор Rakuten Mobile, говорит собеседник “Ъ” на рынке: «Идея идти в сторону OpenRAN выглядит наиболее логичной. Иначе "Спектру" пришлось бы разрабатывать проприетарные решения, на что Nokia и Ericsson потребовались десятки лет». Впрочем, уточняет он, это не решает проблему закупки комплектующих для базовых станций, которые в России не производятся (например, чипов).

Президент Zelax Сергей Сухман считает, что OpenRAN позволит «Спектру» в итоге строить базовые станции 5G в кооперации с зарубежными поставщиками совместимого оборудования: «Открытая архитектура позволит выстроить международную кооперацию. Сейчас она в силу санкций осложнена, но на горизонте года, думаю, иностранные производители будут вынуждены начать сотрудничество». Эксперт считает, что теоретически в России возможно наладить проектирование чипов и других компонентов для 5G-станций, заказывая их на зарубежных заводах. Но, подчеркивает господин Сухман, это дорогой вариант: «Чтобы окупить проект, придется либо выводить российские базовые станции на международные рынки, либо бесконечно обеспечивать вендора субсидиями».

Никита Королев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...