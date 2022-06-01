Не разрываются любя

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Граждане большинства западных стран готовы на разрыв экономических связей с Россией из-за Украины, в то время как респонденты в Азии и Африке выступают за продолжение сотрудничества. В Латинской Америке мнения разделились. Таковы результаты первого масштабного опроса, проведенного после начала российской специальной военной операции на Украине. Исследование подкрепляет позицию Москвы о том, что Россия не изолирована. В то же время оно показывает: вопреки утверждениям российских официальных лиц, жители западных стран выступают за наращивание санкционного давления на РФ, хотя это вредит и им самим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В рамках исследования было опрошено более 50 тыс. человек в 53 странах, включая Россию. Опрос проводился немецким социологическим институтом Latana и европейским НКО «Альянс демократий» (основана в 2017 году бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном) в период с 30 марта по 10 мая. Таким образом, это первое столь масштабное исследование общественного мнения разных стран с начала российской специальной военной операции на Украине.

Всего респондентам было задано 32 вопроса по разным связанным с политикой и международными отношениями темам. Россия в вопросах упоминалась трижды.

Так, участников опроса спросили, как они в целом относятся к России. В 42 странах число тех, у кого негативное мнение об РФ, превысило число тех, кто воспринимает ее положительно. Хуже всего к России относятся в Польше (87%), Португалии (83%), на Украине (80%), в Дании (79%) и Швеции с Ирландией (по 77%). Наибольшее число симпатизирующих у России нашлось в Китае (59%), Индии (56%), Пакистане (48%), во Вьетнаме (46%) и в Алжире (43%).

Участников опроса также спросили, готовы ли они на фоне военной кампании на Украине разорвать экономические связи с Россией. В 31 стране из 52 (жителям РФ этот вопрос не задавали) большинство респондентов ответили: «Да, готовы». В основном это, ожидаемо, граждане западных стран (см. инфографику). Больше всего сторонников разрыва с Россией в той же Польше — 76%. Жители же стран Азии, Африки и Ближнего Востока скорее выступают за продолжение сотрудничества с РФ в экономической сфере. Наиболее активно взаимодействовать с Россией хотят китайцы — 71%.

В целом ряде стран налицо интересная тенденция: отношение к России у граждан преимущественно негативное, но рвать экономические связи с ней большинство из них не хотят. Так, в Греции к России лишь 22% относятся позитивно, а 45% — негативно. При этом сохранить торговлю с РФ хотят 56% греков. Схожая картина в Венгрии: симпатизируют России лишь 16% респондентов, в то время как 48% воспринимают ее скорее негативно. В то же время 55% венгров за экономическое сотрудничество с Россией. Такой же тренд — «имидж России преимущественно плохой, но торговле это не должно мешать» — выявлен в Израиле, Турции, Кении, Нигерии, ЮАР, Мексике, Перу, Таиланде и на Филиппинах.

Однако в большинстве западных стран граждане все же выступают за разрыв экономических связей с Россией, и это несмотря на то, что они сами все больше ощущают на себе негативные последствия антироссийских санкций. Этот тренд противоречит часто повторяемой российскими официальными лицами и государственными СМИ позиции о том, что санкции уже достигли своего предела, люди на Западе скоро устанут от украинской тематики и соображения экономического характера возьмут верх над политикой и ценностями. Важно, что на страны, активно осуждающие российскую военную операцию на Украине и наложившие санкции на РФ, приходится более 60% мирового ВВП.

В большинстве стран Латинской Америки число тех, кто за или против разрыва связей с Россией, примерно равно. В Колумбии их ровно по 34%. Скорее за прекращение сотрудничества — граждане Аргентины, Бразилии, Венесуэлы и Чили. За сохранение связей в экономике выступает большинство респондентов в Мексике и Перу. Разница в ответах в этих государствах не такая существенная, как в западных странах.

Ближний Восток был мало вовлечен в это исследование. Но, согласно опросу, проведенному в апреле—мае Arab News (одной из ведущих ближневосточных англоязычных газет) совместно с компанией YouGov, занимающейся онлайн-опросами, 66% респондентов в странах Ближнего Востока и Северной Африки заявили, что не имеют никакой позиции по поводу конфликта между Россией и Украиной. Результаты исследования были опубликованы 30 мая.

Те, кто выбрал сторону, разделились почти поровну: 18% поддержали Украину и 16% — Россию. Опрос проводился онлайн в 14 странах и охватил 7835 респондентов. 24% опрошенных возложили вину за конфликт на НАТО, в то время как 13% заявили, что ответственность несет президент США Джо Байден. 16% обвинили в случившемся Россию, а 6% — Украину. Остальные не имели позиции. На вопрос, как арабские страны должны действовать в связи с конфликтом, 53% выбрали ответ «пытаться решить его дипломатически», 38% — «ничего, оставаться нейтральными», 5% — поддерживать Россию, а 4% — Украину.

Оба исследования наглядно демонстрируют, что о глобальной изоляции России в связи с ее военной кампанией на Украине речь не идет. Это противоречит заявлениям многих западных лидеров, которые утверждают, что Россия стала государством-изгоем. Свою позицию западные политики и дипломаты чаще всего подкрепляют результатами голосования в ООН по резолюции Генеральной ассамблеи от 2 марта с осуждением «агрессии России в отношении Украины» и требованием «немедленно вывести войска», которую поддержала 141 страна при 35 воздержавшихся и пяти проголосовавших против. Однако результаты опросов общественного мнения показывают, что о монолитной позиции разных регионов мира говорить не приходится, тем более когда дело доходит до денег.

Об этом в последнее время все чаще пишут и западные эксперты. Так, сотрудник вашингтонского Brookings Institution, известный русист Анджела Стент в статье для журнала Foreign Policy отмечает, что, хотя президент РФ Владимир Путин, начиная военную кампанию на Украине, и «допустил множество просчетов, в одном он был прав»: «Он предвидел, что так называемый незападный мир не станет осуждать Россию и вводить санкции». Анджела Стент напоминает: в день начала российской спецоперации президент Байден заявил, что Запад добьется того, чтобы Владимир Путин стал изгоем. «Но для большей части мира он не изгой»,— констатирует она.

К такому же выводу на страницах Foreign Policy пришел обозреватель издания Говард Френч: «После громких заявлений в Вашингтоне и европейских столицах о том, что мир объединился против жестокого и неспровоцированного вторжения России в соседнюю страну, люди, которые сделали паузу, чтобы более внимательно оценить ситуацию, начали замечать, что на самом деле большая часть мира осталась в стороне от этого спора».

По мнению колумнистов американского издания Politico Дэниеля Депетриса и Раджана Менона, разница в отношении связана прежде всего с тем, что «незападные» страны «склонны рассматривать войну на Украине как региональный конфликт, а не как серьезную угрозу глобальной стабильности и порядку, как это делает Запад». «Эти страны считают, что международные усилия должны быть сосредоточены на содействии урегулированию ситуации на Украине путем переговоров, а не на использовании войны как повода для изоляции России, а тем более для ее ослабления,— говорится в их статье.— Расхождение во взглядах гарантирует, что усилия США низвести Россию до статуса изгоя потерпят неудачу не потому, что многие страны поддерживают российское вторжение в Украину, а потому, что они хотят сохранить привилегии, которые извлекают из своих отношений с Москвой. Они также убеждены, что публичное осуждение России конца конфликту не положит».

Активно предпринимаемые США и их союзниками попытки переманить «незападные» государства в свой лагерь, по мнению авторов, вряд ли будут успешными. В этой связи они вспоминают гневную речь бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, к которому послы 22 западных стран 1 марта обратились с призывом поддержать резолюцию с осуждением «агрессии России в отношении Украины» на Генассамблее ООН. «Мы вам рабы, что ли, чтобы делать то, что вы скажете?» — ответил он на послание дипломатов. При голосовании в ООН Пакистан тогда воздержался. Новый премьер страны Шехбаз Шариф также старается придерживаться нейтралитета в украинском вопросе.

Граждане РФ тоже участвовали в опросе Latana и «Альянса демократий». В частности, их попросили охарактеризовать свое отношение к США, Евросоюзу и Китаю. Позитивно относятся к США лишь 12% респондентов из РФ, в то время как негативно — 56%. Мнение россиян о Евросоюзе чуть лучше: 16% положительных ответов против 40% отрицательных. Симпатии же к Китаю у России взаимные: 68% граждан РФ он нравится и только 3% — нет.

Елена Черненко, Марианна Беленькая