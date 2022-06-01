Свой Восток ближнее к телу

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Глава МИД РФ Сергей Лавров второй раз за месяц отправился на Ближний Восток. В среду в Эр-Рияде пройдет встреча Россия—Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива на уровне министров иностранных дел. На протяжении последних трех месяцев арабские монархии изо всех сил пытаются соблюдать нейтралитет в конфликте между Москвой и Киевом, который, впрочем, они рассматривают более глобально — как противостояние России с Западом — и пытаются извлечь из ситуации выгоду для себя. Так, в последние недели Вашингтон резко пошел на сближение с Эр-Риядом. Идет подготовка первого визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток, в ходе которой он, возможно, посетит Саудовскую Аравию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встречах со своими ближневосточными партнерами глава МИД РФ Сергей Лавров решительно выступал против принципа «Запад решает все» и находил понимание собеседников (на фото в центре: король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа)

Фото: Пресс-служба МИД России На встречах со своими ближневосточными партнерами глава МИД РФ Сергей Лавров решительно выступал против принципа «Запад решает все» и находил понимание собеседников (на фото в центре: король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа)

Фото: Пресс-служба МИД России

Заседание Россия—Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на уровне министров иностранных дел состоится в среду в Эр-Рияде. В структуру ССАГПЗ входят Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Кувейт, Катар и Бахрейн. С кувейтским и эмиратским коллегами глава МИД РФ планирует провести отдельные встречи, с саудовским и бахрейнским министрами он успел поговорить накануне, а с оманским встречался около трех недель назад в Маскате. Так что это уже вторая за месяц поездка Сергея Лаврова в регион. Напомним, что помимо Омана он тогда посетил Алжир.

В Эр-Рияд Сергей Лавров прилетел из Бахрейна, где помимо переговоров с главой МИДа этой страны Абдель Латыфом аз-Зайяни он встретился с председателем Совета министров, наследным принцем королевства Сальманом бен Хамадом Аль Халифой. Российского министра также принял король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа. Монарх выступил за диалог между Россией и Украиной, а также отметил важность урегулирования конфликта «для достижения интересов двух соседних стран, безопасности и стабильности европейского континента и международной безопасности». При этом король добавил, что Бахрейн гордится своими отношениями с РФ и стремится «развивать различные аспекты двустороннего сотрудничества». Во вторник российский министр также успел встретиться с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и генсеком Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрахимом Тахой. В ходе встречи с последним Сергей Лавров заявил, что Запад пытается «мобилизовать под свои знамена все остальные страны, используя в качестве предлога ситуацию на Украине и вокруг нее». На пагубную роль Запада, в первую очередь США и НАТО, Сергей Лавров указал и по итогам переговоров в Манаме. «Сейчас концепция однополярности продвигается полным ходом. Будем продолжать отстаивать принципы международного права и Устава ООН, нарушаемые сейчас нашими западными коллегами. Вместо международного права они выдвинули концепцию "миропорядка, основанного на правилах". В соответствии с этой концепцией Запад решает все»,— сказал министр.

В арабском мире в принципе российский подход разделяют. Не поддерживая спецоперацию на Украине, многие страны рассматривают конфликт между Москвой и Киевом как часть глобального противостояния России с Западом, в котором нужно блюсти свои интересы, в том числе сохраняя подчеркнутый нейтралитет. Так, в частности, глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди сказал на прошлой неделе в интервью французской газете Le Figaro, что «война бушует в Европе, что, вероятно, означает необходимость найти европейское решение для нее». На вопрос, «совершили ли русские ошибку, вторгшись в Киев», он ответил: «Мы этого не говорим, иначе мы бы застряли в "игре обвинений", которая не позволяет нам двигаться к прекращению этой войны». В целях соблюдения равновесия после встречи с Сергеем Лавровым министры ССАГПЗ планируют провести онлайн-переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, однако это вряд ли повлияет на их диалог с Москвой.

Позицию правящей верхушки поддерживает и арабская улица. Согласно опросу, проведенному одной из ведущих ближневосточных англоязычных газет Arab News совместно с компанией YouGov, занимающейся онлайн-опросами, 53% респондентов на вопрос, как арабские страны должны действовать в связи с конфликтом между Россией и Украиной, выбрали ответ «пытаться решить его дипломатически», 38% — «ничего, оставаться нейтральными». 24% опрошенных возложили вину за конфликт на НАТО (подробнее см. материал на этой странице).

За последние три месяца убедить арабские страны пересмотреть свои отношения с Россией не раз пытались США. В частности, они настаивали на резком увеличении добычи нефти, чтобы сгладить рост цен, вызванный в том числе и конфликтом на Украине. Однако арабские монархии остались верны договоренностям с Россией в рамках ОПЕК+. Не поддержали арабы и западные санкции в отношении Москвы. Напротив, визиты Сергея Лаврова в регион демонстрируют заинтересованность в продолжении контактов. Впрочем, дело здесь скорее не в любви к России, а в недоверии к США, в первую очередь со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ, которые на себе испытали переменчивость американской политики.

На таком фоне в Вашингтоне задумались о сближении с ближневосточными игроками. США настораживают как частые контакты арабов с Москвой, так и их слишком тесное сотрудничество с Пекином. В последние недели в американских СМИ появилась серия публикаций о возможном визите президента США Джо Байдена на Ближний Восток в конце июня, в ходе которого он может посетить Израиль и Саудовскую Аравию. Предполагаются и другие встречи президента с региональными лидерами. Но основное внимание СМИ все же сосредоточено на контактах с саудовскими лидерами. В частности, еще в середине мая о возможной встрече Джо Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN. Официального подтверждения этой информации нет. Интрига в том, что ранее господин Байден отказывался поддерживать контакты с принцем Мухаммедом, которого считает виновным в организации убийства саудовского журналиста, колумниста The Washington Post Джамаля Хашокджи. Еще не будучи президентом США, Джо Байден призывал относиться к Саудовской Аравии как к изгою в том, что касается прав человека. Принц Мухаммед, являющийся фактическим правителем королевства, этого не забыл. Тем не менее диалог с США королевство не прекратило и продолжало принимать эмиссаров Вашингтона.

По информации CNN, координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и старший советник Государственного департамента по глобальной энергетической безопасности Амос Хокстайн упорно работали над тем, чтобы восстановить отношения с Эр-Риядом на высшем уровне. В мае состоялся уже пятый с декабря их визит в королевство. Об этом сообщил американский сайт Axios. По его информации, американские чиновники обсуждали в Эр-Рияде соглашение о завершении передачи двух стратегических островов — Тиран и Санафир — в Красном море от Египта Саудовской Аравии, на что должен дать согласие Израиль. Если договоренность будет достигнута, это станет еще одним шагом к сближению между Саудовской Аравией и Израилем, а также значительным достижением администрации Байдена на Ближнем Востоке. Как утверждает Axios, речь, кроме того, шла и о нефтяном рынке и других проблемах в отношениях между Эр-Риядом и Вашингтоном. Кроме того, американский интернет-портал The Intercept утверждает, что в апреле Саудовскую Аравию посещал директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Он якобы встречался в Джидде с Мухаммедом бен Сальманом. Речь также шла о нефти и о закупках Саудовской Аравией оружия в Китае. По данным The Intercept, аналогичные вопросы господин Бёрнс также обсудил с лидерами в Катаре, Омане и ОАЭ.

Марианна Беленькая