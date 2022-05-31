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Коммерсантъ FM
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Если партии укажут

Отношение к спецоперации мало связано с политическими симпатиями сторонников парламентских партий

Электорат всех без исключения парламентских партий поддерживает военную операцию на Украине, но некоторые поддерживают менее охотно и предпочли бы избежать ее, если бы такая возможность существовала, выяснили социологи. Самый высокий процент колеблющихся — среди избирателей «Новых людей» (38% против при 57% за), самые убежденные сторонники спецоперации — сторонники ЛДПР и «Единой России» (85% за). Доли тех, кто поддерживает спецоперацию и предпочел бы не отменять ее при наличии гипотетической возможности, почти совпадают среди тех, кто не собирается голосовать ни за одну из партий: 55 и 50% соответственно.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Социологическая компания Russian Field при поддержке фонда «Городские проекты» Максима Каца выяснила, как сторонники разных партий относятся к спецоперации российских вооруженных сил на территории Украины. Активнее всего спецоперацию поддерживает электорат «Единой России» (85% за при 5% против) и ЛДПР (85% за и 11% против). Противоположным образом выглядит распределение симпатий среди избирателей «Яблока»: среди них за спецоперацию всего 8%, а 73% категорически против. Электорат «Новых людей» расколот на сопоставимые группы: 57% выступают в поддержку спецоперации, 38% против нее. Нет единства и в рядах КПРФ (68% за и 25% против). Общероссийский телефонный опрос проводился с 23 по 26 мая среди 1607 респондентов.

Это уже седьмая волна исследования, посвященного отношению россиян к военной операции на территории Украины, но избирательские симпатии респондентов учтены впервые. Социологи отмечают, что россияне не склонны откровенно отвечать на вопросы о спецоперации, причем растет число отказывающихся отвечать. В связи с этим социологи задают не только прямой вопрос об отношении к спецоперации, но и проективный: «Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое и отменить решение о начале военной операции, вы бы это сделали или не сделали?» В апреле 56% участников опроса заявили, что не отменили бы решение о начале военной операции. За отмену высказались 29%. За месяц это соотношение практически не изменилось.

При этом в мае противников отмены спецоперации среди избирателей ЕР оказалось 74%, а отменить ее предпочли бы 17%. «Разница между поддержкой СВО по прямому и проективному вопросу составляет 15 процентных пунктов,— отмечают авторы доклада.— Примерно столько сторонников ЕР выражают поддержку СВО неохотно и в целом хотели бы избежать ее начала». Авторы отмечают, что среди сторонников ЕР самая высокая доля затруднившихся ответить на прямой вопрос о поддержке спецоперации — 6%.

Среди сторонников ЛДПР доля тех, кто не стал бы отменять спецоперацию, чуть выше, чем среди последователей ЕР,— 76%. Отменить ее предпочли бы те же 17%. Их тех, кто готов голосовать за «Справедливую Россию — За правду», отменять спецоперацию не стали бы 60%, но 29% предпочли бы отмену. Среди избирателей КПРФ противников отмены операции чуть больше половины — 51%, при этом 40% — за отмену. Наименьший разрыв в количестве последовательных сторонников спецоперации и ее противников — у сторонников «Новых людей»: не стали бы отменять принятое 24 февраля решение 44% опрошенных, а отменили бы его 41%. 12% сторонников «Новых людей» на проективный вопрос ответить затруднились, это самый высокий показатель среди всех партий.

Относительно более последовательными выглядят респонденты, которые не являются сторонниками какой-либо из перечисленных партий и вообще не собираются идти на выборы. Среди них 55% поддерживают спецоперацию и 35% против нее. Если бы решение о спецоперации пришлось бы принимать заново, 37% предпочли бы от него отказаться, но 50% ничего бы не меняли. Соответственно, разница между ответами на прямой и проективный вопрос в этой группе оказалась минимальной.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский говорит, что разница в ответах на прямой и проективный вопросы открывает слишком большой простор для интерпретаций: для каждого есть соблазн адаптировать этот показатель к своей картине мира. Сами по себе проективные вопросы социологи позаимствовали в психотерапии, и если они применимы в качественных исследованиях, то в количественных опросах результаты слишком зависят от контекста, да и от позиции в опросной анкете. С другой стороны, добавляет господин Потуремский, такие данные могут оказаться полезны для грамотных пропагандистов. Впрочем, директор научно-исследовательского центра Екатерина Курбангалеева считает, что в ближайшее время вопрос отношения к спецоперации не станет ключевым в предвыборной кампании какой-либо из партий: «Дополнительные очки ни одной из них он не принесет, поскольку потенциальный электорат всех партий в этом вопросе демонстрирует единодушие. Фон военных действий, которые, видимо, будут продолжаться все лето, скорее принесет очки "Единой России". Однако на фоне рутинизации конфликта избиратели в этот раз могут оказаться придирчивее к вопросам внутренней повестки, социальным вопросам»,— говорит эксперт.

Анастасия Корня

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