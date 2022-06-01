Профучастники всех СРО, объединяйтесь

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Национальная ассоциация фондового рынка (НАУФОР) сделала Национальной финансовой ассоциации (НФА) официальное предложение по объединению. Однако НФА не готова к слиянию. Участники рынка считают, что объединенная СРО укрепила бы свои лоббистские позиции в диалогах с регуляторами, но отмечают риски снижения конкуренции. В ЦБ, утверждают источники “Ъ”, поддерживают консолидацию, рассчитывая «решить вопрос по объединению» профильных СРО до конца июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом НАУФОР от 31 мая в адрес НФА, в котором содержится официальное предложение об объединении. По мнению НАУФОР, это «способствовало бы усилению саморегулирования в сфере ценных бумаг, создав предпосылки для делегирования… больших регулятивных и контрольных функций от Банка России». Кроме того, объединение исключило бы «регуляторный и контрольный арбитраж», консолидировало бы позицию индустрии перед регулятором. Однако в НФА заявили, что на данном этапе не заинтересованы в предложении, назвав своей первоочередной задачей объединение с Ассоциацией банков России (АБР) (см. “Ъ” от 26 мая).

НАУФОР и НФА входят в единый реестр брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, управления ценными бумагами, инвестиционного консультирования, управляющих компаний и спецдепозитариев, который ведет ЦБ. У НАУФОР 443 участника, из которых 258 управляющих компаний, 125 — компаний и банков с брокерской лицензией. НФА объединяет 219 членов, из которых 126 с брокерской лицензией (прежде всего банки), а также 30 регистраторов.

Источник “Ъ” на финансовом рынке сообщил, что тема консолидации брокерских СРО начала обсуждаться с ЦБ после аналогичного шага на пенсионном рынке (см. “Ъ” от 2 февраля 2021 года). Другой собеседник “Ъ” уточняет, что объединение поддерживает первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Более того, утверждает источник “Ъ”, «вопрос слияния планируется решить оперативно, целевой срок установлен до конца июня». В ЦБ лишь отметили, что принятие решения о реорганизации саморегулируемой организации «относится к компетенции общего собрания членов СРО».

В НФА пояснили, что совместно с АБР «охватывают всю ключевую проблематику регулирования деятельности кредитных организаций и иных участников финансового рынка», и при объединении «существующие направления будут выведены на новый уровень работы в рамках более крупной и представительной структуры». Также это позволит кредитным организациям избежать дублирующих друг друга проверок со стороны двух СРО — банковской СРО и СРО профдеятельности, считают в НФА.

Объединение НФА с АБР не приведет к консолидации СРО профучастников рынка ценных бумаг, считает президент НАУФОР Алексей Тимофеев, поскольку регулированием одних и тех же видов деятельности продолжат заниматься две организации. По его мнению, «функциональный подход позволяет регулировать один и тот же вид деятельности вне зависимости от того, кто его осуществляет». Господин Тимофеев подчеркнул, что консолидация НАПФ и АНПФ (см. “Ъ” от 17 июня 2021 года) позволила «преодолеть регуляторный и контрольный арбитраж и выйти на новый уровень саморегулирования в индустрии НПФ».

Опрошенные “Ъ” участники рынка по-разному оценивают возможное объединение, однако склоняются к тому, что НАУФОР просто «поглотит НФА». По мнению председателя правления ФГ «Финам» Владислава Кочеткова, слияние означало бы более быстрое решение вопросов, рост влияние СРО, оптимизацию диалога с регулятором. «Небанковская услуга становится источником привлечения новых клиентов. Но возникают проблемы мисселинга и регуляторного арбитража, когда клиент банка получает услугу другого профучастника, не осознавая разницы. Все это делает возможной консолидацию разных СРО в единую структуру, которая сможет лоббировать интересы всего финансового сектора, обладая соответствующими компетенциями»,— полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

В то же время, уточняет управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров, при текущем положении вещей между НАУФОР и НФА сохраняется конкуренция, которая «подстегивает обе СРО быть более дружественными по отношению к своим участникам». В НФА есть специфические направления деятельности, которых нет в НАУФОР, такие как регистраторская секция, секция денежного рынка и т. д., добавляет источник “Ъ” на финансовом рынке. Он полагает, что в случае консолидации регистраторы могут отделиться и возродить самостоятельную регистраторскую СРО на базе бывшей регистраторской ПАРТАД.

Ксения Куликова