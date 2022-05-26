Объединяйся, или проиграешь

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Банк России не первый год выступает за создание единой СРО на банковском рынке. Еще три года назад глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что такая организация нужна для борьбы с мисселингом (см. “Ъ” от 12 сентября 2019 года). Тогда банкирам удалось спустить инициативу на тормозах — обещали провести опросы, совещания, заседания, и все затихло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

И вот неожиданно идея получила поддержку откуда не ждали. На прошедшем в среду, 25 мая, совете Ассоциации банков России (АБР) глава Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий предложил коллегам объединиться. По его словам, сегодня, когда каждая копейка на счету, тема весьма актуальна. Особенно если учитывать, что более 70 банков состоят одновременно в обеих ассоциациях, а значит, платят двойные взносы.

Впрочем, для объединения двух ассоциаций необходимо, чтобы они имели одинаковую правовую форму. Однако АБР является некоммерческой организацией (НКО), а НФА — саморегулируемой организацией (СРО). При этом любая СРО несет в себе надзорные функции, формулирует стандарты и следит за тем, чтобы ее члены эти стандарты исполняли. А это значит, что у СРО больше ответственности и нагрузки. На предложение представителя Сбербанка выделить из НФА ту часть, которая не несет функций СРО, и объединиться с ней господин Заблоцкий заявил, что это было бы «шагом назад». Таким образом, слияние возможно, только если АБР тоже станет в СРО.

Однако такая перспектива членов АБР явно не вдохновила. Как отметил представитель Ситибанка, в результате банкиры не получат ничего, кроме дополнительной нагрузки, которой и сейчас хватает. Вице-президент АБР Анатолий Козлачков сообщил собравшимся, что общался на тему преобразования ассоциации в СРО с зампредом ЦБ Владимиром Чистюхиным и тот пообещал, что в этом случае ее функции не ограничатся борьбой с мисселингом. Однако, похоже, полностью коллег не убедил. В результате по предложению представителя банка «ФК Открытие» в проект решения был внесен пункт о необходимости нового опроса на тему, готовы ли члены ассоциации к созданию на ее основе СРО.

В итоге ситуация вернулась, по сути, к состоянию 2019 года. Но вряд ли банкирам стоит испытывать терпение Банка России, который в сложившихся условиях может заставить недовольных идеей саморегулирования, среди которых немало крупных банков, пойти на уступки. Так, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, выступая в среду на традиционной встрече с банкирами, заметил, что некоторые кредитные организации будут нуждаться в докапитализации, и регулятор рассматривает «до сих пор не испробованные… в практике способы», а «чем крупнее банк — тем больше проблем». Так что дело сомневающихся по-прежнему остается в руках регулятора.