Конфликт не самоурегулируется

Регулярные переходы пенсионных фондов из одной саморегулируемой организации (СРО) в другую не меняют баланса сил в них. При этом количество игроков на пенсионном рынке, прежде всего из-за консолидации, стремительно сокращается, и по концентрации СРО на одного участника он превышает показатели других сегментов финансового рынка — банковского и страхового. Несмотря на объективную необходимость слияния, организации не могут договориться, кто станет во главе объединенной СРО. Однако ситуация может измениться после запуска ЦБ реформы лицензирования финансовых организаций, что может изменить и весь ландшафт финансового рынка.

Фонд «УГМК-Перспектива» переходит из Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) в Ассоциацию НПФ (АНПФ). О перемене в составе участников сообщили обе СРО. В результате общее количество членов АНПФ выросло до 17 НПФ (40% рынка), а в НАПФ остались 26 фондов.

Согласно законодательству, членство в СРО для НПФ является обязательным. Минимальный порог для существования саморегулируемой организации — контроль над 26% действующих игроков. В АНПФ в основном сосредоточены крупные фонды, специализирующиеся на обязательном пенсионном страховании. В НАПФ входят помимо нескольких крупных фондов с пенсионными накоплениями также крупнейшие НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению.

Последний раз НПФ меняли СРО во второй половине прошлого года, когда в АНПФ из НАПФ перешли два из них — «Федерация» и «Эволюция»,— входящие в группу «Регион»-«Россиум». В конце прошлого года эта группа приобрела и фонд «УГМК-Перспектива», что также, по мнению собеседников “Ъ”, обусловило его переход. Таким образом, шесть членов АНПФ входят в группу «Регион»-«Россиум», и в следующем году, по данным источников “Ъ”, планируется объединение как минимум пяти из них на базе НПФ «Эволюция» (см. “Ъ” от 28 декабря 2020 года). Таким образом, если статус-кво между ассоциациями сохранится, то доля АНПФ опустится до 33%, а НАПФ вырастет до 67% соответственно.

Тем самым менее чем на четыре десятка фондов останутся две СРО. Для сравнения: почти на четыре сотни банков приходится две ассоциации, почти на две сотни страховщиков — одна СРО. При этом по последней отчетности пенсионных СРО в 2019 году их расходы сравнялись и суммарно составили около 150 млн руб. Причем они сокращаются три года подряд (см. “Ъ” от 10 июля 2018 года), а большинство трат (почти 95%) приходится на содержание аппарата управления. По словам одного из собеседников “Ъ”, бюджет по прошлому году остался прежним.

В то же самое время на рынке происходит стремительная консолидация. «Через несколько лет останется немногим более одного десятка НПФ»,— оценивает топ-менеджер небольшого фонда. Два года назад возникла идея объединения двух СРО, которую лоббировала АНПФ. Однако остался нерешенным вопрос, кто из руководителей ассоциаций станет во главе единой организации (см. “Ъ” от 25 января 2019 года). «Слияние СРО назрело давно, о чем, в частности, свидетельствует существование объединенного стратегического комитета. По сути, основная повестка у ассоциаций одна»,— говорит президент АНПФ Сергей Беляков. Осталось выработать формат такого слияния, который бы оказался комфортным для участников рынка, считает он. «Свое видение процесса и на каких условиях готовы к этому объединению мы направили в АНПФ в середине 2019 года и с тех пор ждем ответа от коллег»,— сказал президент НАПФ Константин Угрюмов.

«Учитывая темпы консолидации и стагнацию пенсионного рынка, в том или ином виде объединение совершится»,— считает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Но если анонсированная ЦБ реформа лицензирования финансовых организаций (см. “Ъ” от 1 декабря 2020 года) все-таки будет запущена, то это потребует кардинального пересмотра ландшафта СРО, в том числе изменение роли ассоциаций или появление в рамках единых лицензий разнонаправленных интересов, которые должны будут отстаивать различные СРО, отмечает он.

Илья Усов