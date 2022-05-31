Новостройкам спрос не страшен

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К концу 2022 года в Москве и Подмосковье стоимость квартир в новостройках и на вторичном рынке может увеличиться на 20–30%, ожидают в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Причина — в подорожании стройматериалов и сбоях в поставках зарубежной спецтехники. Цены не пойдут вниз даже при падении спроса: девелоперы уже сейчас создают дефицит предложения, выводя на рынок меньше новых проектов. Поддержать конъюнктуру застройщикам позволит возврат на рынок инвесторов, у которых ограничен набор инструментов для вложений, полагают аналитики, но доходность недвижимости не достигнет максимальных значений, как в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О росте цен на квартиры на первичном и вторичном рынках Москве и Подмосковье на 20–30% к концу 2022 года говорится в имеющемся у “Ъ” исследовании НРА. На это повлияет удорожание стройматериалов, увеличение стоимости лизинга строительного оборудования и его возможный дефицит и повышение зарплат, считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова. С января по май этого года новостройки подорожали на 8–9%, не исключено, что по итогам года рост будет больше, считает председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова.

По подсчетам Dataflat.ru, в апреле 2022 года средние цены в жилых новостройках Москвы выросли на 18% год к году, до 337 тыс. руб. за 1 кв. м. На вторичном рынке столицы — на 14,8%, до 305,4 тыс. руб. за 1 кв. м, по данным ЦИАН. Это было связано с низкими ставками по льготной ипотеке на новостройки, повышением цен на стройматериалы, ростом инфляции, а также отложенным спросом, поясняют в НРА. По данным Росстата, цены на стройматериалы в апреле 2022 года выросли на 31,39% год к году.

В 2022 году ситуация с ценами не улучшилась, но условия для покупки усугубились из-за резкого роста ключевой ставки до 20% в марте 2022 года (27 мая снижена до 11%), напоминают в НРА. Если обновленная программа льготной ипотеки по 9% окажется действенной, то рост цен продолжится, не исключает совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Но пока действовавшая в апреле льготная ставка в 12% не дала ожидаемого эффекта: по данным Dataflat.ru, в апреле продажи в новостройках Москвы упали на 41%. На квартиры в готовых домах, где льготная ипотека не применяется, спрос снизился на треть, уточняют в столичном Росреестре.

На рост стоимости жилья повлияют и девелоперы. Многие из них притормозили вывод новых проектов на рынок, чтобы не допустить перенасыщения предложения, отмечает президент межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус. «Дефицит новостроек в отдельных сегментах рынка может удержать цены от снижения»,— подтверждает господин Щекин.

Еще одним драйвером роста цен станут инвесторы, которые лишились приемлемых для себя инструментов вложений — сейчас ни валюта, ни фондовый рынок, ни драгметаллы не приносят заметных доходов, считает Наталья Богомолова. В начале лета заканчивается действие депозитов, которые предлагались по ставкам более 20% годовых, часть этих средств может быть направлена на недвижимость, рассчитывает управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

Уже сейчас те инвесторы, которые ранее переориентировались на рынки зарубежных стран, снова возвращаются к вложениям в новостройки Москвы, отмечает директор департамента жилой недвижимости Nikoliers Кирилл Голышев. Но доля инвесторов все равно снизилась до 10% от общего числа покупателей квартир в новостройках, хотя в феврале—марте на них приходилось до 30–40% сделок, говорит Владимир Щекин. Не исключено, что это произошло из-за снижения инвестиционной привлекательности: наблюдаемой в 2020–2021 годах доходности при вложениях в новостройки, скорее всего, больше не будет, считает Ирина Доброхотова. Ранее эксперты оценивали доходность покупки квартиры в столичной новостройке до 25% за 17 месяцев.

Дарья Андрианова