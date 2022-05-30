Инвестиции с социальной отдачей

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К 2030 году в мире будет не хватать 14,5 млн работников здравоохранения и 69 млн учителей, что ухудшит положение прежде всего беднейших слоев населения, пишут эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). В своей работе они призывают развитые страны инвестировать в социальный сектор экономики, отмечая мультипликационный эффект таких вложений. Расчеты, сделанные для экономики США, показали, что инвестиции в размере $1,3 трлн могут увеличить объем ВВП на $3,1 трлн и привести к появлению 10 млн рабочих мест непосредственно в социальном секторе и еще 1 млн — в смежных отраслях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Инвестируя в развитие социального сектора экономики, ведущие страны мира могут создавать дополнительные рабочие места и снижать уровень экономического и социального неравенства, пишут эксперты работающего под эгидой ВЭФ Центра новой экономики и общества в своем исследовании «Рабочие места завтрашнего дня» (Jobs of Tomorrow).

По их оценке, из-за пандемии уровень неравенства вырос в большинстве стран мира — общее число людей, живущих в условиях крайней бедности, выросло на 131 млн человек, а мировой средний класс сократился на 54 млн человек. При этом восстановление мирового рынка труда идет медленнее, чем ожидалось. По итогам первого квартала 2022 года общее количество отработанных часов в мире было на 2% ниже допандемийного уровня — что эквивалентно дефициту 52 млн рабочих мест с полной занятостью.

В то же время прирост населения и его старение к 2030 году создадут дефицит кадров в отраслях, связанных с социальным обслуживанием. Через восемь лет в мире будет не хватать 14,5 млн работников здравоохранения и 69 млн учителей, что будет ограничивать доступ к услугам в этих сферах для беднейших слоев населения.

Во избежание дальнейшего роста неравенства эксперты ВЭФ предлагают правительствам развитых стран активнее инвестировать в сектор социальных услуг. По их расчетам, вложения в экономику социального сектора могут дать эффект мультипликации в 2,3 раза. Расчеты, сделанные для экономики США, показали, что инвестиции в размере $1,3 трлн (что составляет примерно 6% ВВП этой страны) могли бы увеличить объем валового национального продукта к 2030 году на $3,1 трлн, а также привести к появлению 10 млн дополнительных рабочих мест непосредственно в социальном секторе и еще приблизительно 1 млн в смежных отраслях. Рост экономики, в свою очередь, приведет к увеличению зарплат и, вероятно, уровня производительности труда, полагают авторы обзора.

Отметим, что схожие предложения ранее представлялись и в отношении России — в частности, на эффективность дополнительных инвестиций в здравоохранение и образование в своих докладах указывала Высшая школа экономики. Сейчас же правительство обсуждает перспективы запуска системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами — при ежегодных расходах в 80 млрд руб. к 2030 году она могла бы обеспечить российской экономике дополнительно около 500 тыс. рабочих мест — как в государственных учреждениях, так и в секторе некоммерческих организаций. О необходимости создания такой системы на недавнем заседании Госсовета говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Однако пока неизвестно, будет ли эта инициатива реализована: против новых социальных расходов выступает Минфин, считающий, что в первую очередь необходимо обеспечить исполнение других социальных обязательств, в частности — объявленной индексации пенсий, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Анастасия Мануйлова